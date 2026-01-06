Edit Profile
    Nepal Communal Clash Curfew: ‘হিন্দু বিরোধী’ টিকটক ভিডিয়ো, মসজিদে ভাঙচুর! নেপালের বীরগঞ্জে জারি হল কার্ফু

    ভারত-নেপাল সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বীরগঞ্জে কার্ফু জারি করা হয়েছে। এই বীরগঞ্জ হল নেপালের পারস জেলায়। বিহারের রক্সৌল জেলার সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে পারস জেলার। এর আগে বাংলাদেশি হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় প্রতিবাদ দেখা গিয়েছিল এই বীরগঞ্জেই।

    Published on: Jan 06, 2026 2:26 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    হিন্দু বিরোধী টিকটক ভিডিয়ো ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় নেপালের বীরগঞ্জে। সেই ঘটনা হিংসাত্মক আকার নেয়। উত্তেজিত জনতা স্থানীয় মসজিদে হামলা চালায়। উভয় পক্ষের সংঘর্ষ হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করেও ছোড়া হয় পাথর। এই আবহে ভারত-নেপাল সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বীরগঞ্জে কার্ফু জারি করা হয়েছে। এই বীরগঞ্জ হল নেপালের পারস জেলায়। বিহারের রক্সৌল জেলার সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে পারস জেলার। এর আগে বাংলাদেশি হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় প্রতিবাদ দেখা গিয়েছিল এই বীরগঞ্জেই। সেখানে ইউনুস এবং বাংলাদেশের পতাকা পোড়ানো হয়েছিল। বাংলাদেশ বিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়েছিল।

    নেপালের বীরগঞ্জে কার্ফু জারি করা হয়েছে।
    প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, কার্ফু চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেকোনও দাঙ্গাবাজকে দেখলেই গুলি করতে পারবে। এদিকে সাধারণ মানুষকে শুধুমাত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, হায়দার আনসারি ও আমানত আনসারি নামে দুই যুবক টিকটকে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করার পর এই হিংসার সূত্রপাত। সেই ভিডিয়োতে হিন্দুদের অনুভূতিতে আঘাত করে। সেই দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    জানা গিয়েছে ধনুষ জেলার কমলা পুরসার সুখওয়া মারাণ এলাকায় একটি মসজিদে ভাঙচুরের খবর পাওয়া গেলে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এরপর টিকটকে হিংসার অনেক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যায়, যার ফলে গুজব আরও জোরদার হয়। পুরো বিরগঞ্জে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ-প্রশাসন কার্ফু জারি করে। এর আগে অবশ্য পুলিশ থানায় তাণ্ডব চালানো হয়। দাঙ্গাবাজদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়।

