    Israel USA Relation: গাজা ঘিরে ট্রাম্পের তৈরি 'বোর্ড' নিয়ে বিরক্ত ‘বন্ধু’ নেতানিয়াহুর ইজরায়েল! কেন?

    ইজরাইল বলেছে,'গাজার নির্বাহী বোর্ড গঠনের বিষয়ে ঘোষণাটি ইজরায়েলের সাথে সমন্বয় করা হয়নি।'

    Published on: Jan 18, 2026 4:48 PM IST
    By Sritama Mitra
    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে গাজা শান্তি পরিকল্পনার প্রচেষ্টা তদারকির জন্য নবগঠিত শান্তি বোর্ডর আওতায় থাকা নির্বাহী বোর্ডের গঠন ঘিরে আপত্তি জানিয়েছে ইজরাইল। ট্রাম্পের ‘বন্ধু’ হিসাবে পরিচিত নেতানিয়াহুর দেশ ইজরায়েল কিছু সময় আগে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে। এবার সেই ইজরায়েলই গাজা নিয়ে ট্রাম্পের তৈরি শান্তি বোর্ডের আওতায় থাকা নির্বাহী বোর্ড গঠন ঘিরে আপত্তি তুলেছে নীতিগত কারণে। ঠিক কী বলছে ইজরায়েল?

    গাজা ঘিরে ট্রাম্পের নির্বাহী বোর্ড ঘিরে বিরক্ত ‘বন্ধু’ নেতানিয়াহুর ইজরায়েল! কেন? (Reuters File Photo)
    গাজা ঘিরে ট্রাম্পের নির্বাহী বোর্ড ঘিরে বিরক্ত ‘বন্ধু’ নেতানিয়াহুর ইজরায়েল! কেন? (Reuters File Photo)

    ইজরায়েলের সাফ দাবি, তাদের সঙ্গে কথা না বলে,এই নির্বাহী বোর্ডের গঠন সম্পর্কিত ঘোষণা হয়েছে। আর ইডরায়েলের সবচেয়ে বড় আপত্তি, এই বোর্ডের গঠনের ক্ষেত্রে তাদের নীতিগত কিছু পরিপন্থী দিক উঠে আসছে বলে। এক পোস্টে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে বলা হয়েছে,' গাজা নির্বাহী বোর্ডের গঠন সংক্রান্ত ঘোষণা, যা শান্তি বোর্ডের অধীনস্থ, ইজরায়েলের সাথে সমন্বিত ছিল না এবং এটি তার নীতির পরিপন্থী।'

    এতে আরও বলা হয়, নেতানিয়াহু বিদেশমন্ত্রীকে এ বিষয়ে মার্কিন বিদেশ সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার, হোয়াইট হাউস, এই বোর্ডের পোর্টফোলিওতে নামগুলি ঘোষণা করেছে, তারা মনে করছে, এটি গাজার স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

    বোর্ডে কারা আছেন?

    বোর্ডে রয়েছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। এতে ট্রাম্পের জামাই জ্যারেড কুশনার এবং ট্রাম্পের উপদেষ্টা রবার্ট গ্যাব্রিয়েলও রয়েছেন। উপরন্তু, অন-গ্রাউন্ড প্রতিনিধিত্বের জন্য, এটি জাতিসংঘের মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত নিকোলাই ম্লাদেনোভকে নিয়োগ করা হয়েছে, যিনি গাজার উচ্চ প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বঙ্গাকেও শান্তি বোর্ডে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্প বিভিন্ন বিশ্ব নেতাদের 'প্রতিষ্ঠাতা সদস্য' হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে পাঠানো চিঠিতে বলেছেন, সংস্থাটি ‘বৈশ্বিক সংঘাত সমাধানে একটি সাহসী নতুন পন্থা গ্রহণ করবে।’

    আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি হাভিয়ের মিলি এবং প্যারাগুয়ের নেতা সান্তিয়াগো পেনাকে ট্রাম্পের আমন্ত্রণ পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ট্রাম্পের ২০ দফা গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনাটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি, মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বোর্ডে থাকা কয়েকটি নাম নিয়েই ইজরায়েলের মূল আপত্তি বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে,ট্রাম্প তাঁর তৈরি করা গোষ্ঠীকে নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত, তিনি বলছেন,'যে কোনও সময়, যে কোনও স্থানে একত্রিত হওয়া সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বোর্ড' এটি।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।)

