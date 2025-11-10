Edit Profile
    দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণ, পরিস্থিতি জানতে অমিত শাহকে ফোন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

    লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণের জেরে কমপক্ষে আট জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন আরও ১২ জন।

    Published on: Nov 10, 2025 8:52 PM IST
    By Suman Roy
    দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণে কমপক্ষে আটজন নিহত এবং ১২ জন আহত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন, সরকারি সূত্রে এইচটি-কে এমনটাই জানানো হয়েছে।

    দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণ, পরিস্থিতি জানতে অমিত শাহকে ফোন প্রধানমন্ত্রীর (PTI)
    দিল্লি ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, বিস্ফোরণটি লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে ঘটেছে। তারা আরও জানায় যে, সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তারা এই ঘটনার বিষয়ে একটি ফোন পায়। ডেপুটি চিফ ফায়ার অফিসার এ কে মালিক জানিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে সাতটি দমকলের ইঞ্জিন পাঠানো হয়। তিনি আরও বলেন যে, সন্ধ্যা ৭টা ২৯ মিনিট নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এই বিষয়ে আরও খবর আসছে। বিস্তারিত তথ্য দিয়ে আপডেট করা হবে।

