    লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পরে দিল্লি-সহ ইউপি, মহারাষ্ট্রে হাই অ্যালার্ট

    লাল কেল্লার কাছে একটি গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর দিল্লিতেও অবিলম্বে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বিস্ফোরণের কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

    Published on: Nov 10, 2025 8:45 PM IST
    By Suman Roy
    দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণে কমপক্ষে আট জনের মৃত্যু এবং আরও অনেকে আহত হওয়ার পর সমগ্র উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই বিস্ফোরণের পরেও দিল্লিতে অবিলম্বে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়, যার কারণ এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

    লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পরে দিল্লি-সহ ইউপি, মহারাষ্ট্রে হাই অ্যালার্ট (PTI)
    লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পরে দিল্লি-সহ ইউপি, মহারাষ্ট্রে হাই অ্যালার্ট (PTI)

    উত্তরপ্রদেশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) অমিতাভ যশ জানিয়েছেন যে, ডিজিপি উত্তরপ্রদেশের সমস্ত বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সংবেদনশীল ধর্মীয় স্থান, সংবেদনশীল জেলা এবং সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এডিজি অমিতাভ যশের উদ্ধৃতি দিয়ে এএনআই জানিয়েছে, ‘সমস্ত নিরাপত্তা সংস্থাকেও সতর্ক করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের সব জেলার পুলিশকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। সংবেদনশীল এলাকায় টহল এবং তল্লাশি বাড়ানোর জন্য লখনউ থেকে একটি আদেশ জারি করা হয়েছে।’

    দিল্লি ফায়ার ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা প্রায় ৭টা ৫ মিনিট নাগাদ লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে পার্ক করা একটি গাড়িতে বিস্ফোরণের বিষয়ে তারা একটি ফোন পায়। লাল কেল্লা পুরানো দিল্লির চাঁদনি চকের কাছে অবস্থিত, যা একটি অত্যন্ত ব্যস্ত শপিং এলাকা এবং উৎসব ও বিয়ের মরসুমে এখানে প্রচুর ভিড় হয়। বিস্ফোরণের পর বেশ কয়েকটি ফায়ার ইঞ্জিনের গাড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ঘটনার ভিডিও এবং ছবিতে দেখা গেছে যানবাহনগুলি আগুনে পুড়ে যাচ্ছে এবং রাস্তায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

    প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণস্থলের কাছে দেহাংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ কয়েক কিলোমিটার দূরে আইটিও থেকেও শোনা গিয়েছিল। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সন্ধ্যা ৭টা ২৯ মিনিট নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পিটিআই সংবাদ সংস্থাকে দমকল বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ‘আগুনে ছয়টি গাড়ি, দুটি ই-রিকশা এবং একটি অটোরিকশা পুড়ে গেছে।’ জানা গেছে, ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)-র একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

