Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    দিল্লি থেকে থাইল্যান্ডে পাড়ি! 'লুথরা ব্রাদার্স'দের পাকড়াও করতে তৎপর দিল্লি, নেপথ্যে কোনও চুক্তি?

    বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্লাবটির মালিক, দিল্লি-ভিত্তিক ব্যবসায়ী সৌরভ লুথরা এবং তাঁর ভাই গৌরব লুথরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন।

    Published on: Dec 10, 2025 1:40 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গোয়ার জনপ্রিয় 'বার্চ বাই রোমিও লেন' নাইটক্লাবে পার্টি চলাকালীন অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বেআইনি নির্মাণ, সংকীর্ণ এবং অপর্যাপ্ত প্রবেশপথ-ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছে ওই ক্লাবের বিরুদ্ধে। এদিকে, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্লাবটির মালিক, দিল্লি-ভিত্তিক ব্যবসায়ী সৌরভ লুথরা এবং তাঁর ভাই গৌরব লুথরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। ফলে তাঁদের বিচার ব্যবস্থার সামনে দাঁড় করতে আগে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে।

    'লুথরা ব্রাদার্স'দের পাকড়াও করতে তৎপর দিল্লি (সৌজন্যে টুইটার )
    'লুথরা ব্রাদার্স'দের পাকড়াও করতে তৎপর দিল্লি (সৌজন্যে টুইটার )

    সূত্রের খবর, গোয়া পুলিশ রবিবার রাত ১২টা ৪ মিনিটে নাইটক্লাবে প্রথম অগ্নিকাণ্ডের খবর পায়। অন্যদিকে, ক্লাবটির মালিক লুথরা ভাইয়েরা খবর পেয়ে যান। এরপর তাঁরা রবিবার ভোর ৫টা ৩০ মিনিটের মধ্যেই দিল্লি থেকে থাইল্যান্ডের ফুকেটগামী একটি বিমানে চড়ে বসেন। এরমধ্যে এফআইআর দায়েরের পর সোমবার পুলিশ লুথরা ভাইদের দিল্লির বাড়িতে পৌঁছালেও তাঁদের খুঁজে পায়নি। গোয়া পুলিশ পরে এক বিবৃতিতে জানায় যে অভিযুক্তরা ইতিমধ্যেই পালিয়ে গেছেন। রবিবার সন্ধ্যায় বুরো অফ ইমিগ্রেশন-এর মাধ্যমে লুথরা ভাইদের বিরুদ্ধে লুক-আউট নোটিশ জারি করা হলেও, ততক্ষণে তাঁরা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মুম্বইয়ে বুরো অফ ইমিগ্রেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল এবং দেখা যায় যে দুই অভিযুক্তই ৭ ডিসেম্বর ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে ৬ই ১০৭৩ বিমানে করে চলে গেছেন, অর্থাৎ মধ্যরাতে ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা দেশ ছাড়েন। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁরা ;পুলিশের তদন্ত এড়িয়ে' যেতে চেয়েছেন।

    ভারতীয় সংস্থাগুলো এখন সৌরভ ও গৌরব লুথরাকে খুঁজে বের করতে থাই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) লুথরা ভাইদের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের ব্লু নোটিশ জারি করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে, যাতে তাঁরা থাইল্যান্ড থেকেও আরও কোথাও পালাতে না পারেন। জানা গেছে, গোয়ার একটি আদালত থেকে লুথরাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেই পরোয়ানা বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে থাইল্যান্ডে পাঠানো হবে, যাতে ফুকেটে তাঁদের দ্রুত গ্রেফতার করা যায়। এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে ওই নাইটক্লাবের মোট পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই ক্লাবের চিফ জেনারেল ম্যানেজার রাজীব মোদক, জেনারেল ম্যানেজার বিবেক সিং, বার ম্যানেজার রাজীব সিংহানিয়া, রিয়াংশু ঠাকুর এবং কর্মী ভরত কোহলি। ভারত এবং থাই সংস্থাগুলোর মধ্যে ফৌজদারি বিষয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে কর্মকর্তারা আশা করছেন, লুথরাদের শীঘ্রই ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

    ভারত-থাইল্যান্ড প্রত্যর্পণ চুক্তি

    গত কয়েক বছরে সিবিআই-এর প্রচেষ্টায় ২০০ জনেরও বেশি পলাতক অপরাধীকে বিদেশ থেকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ১৩৬ জনকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। একই প্রক্রিয়াই এখন দুই লুথরা ভাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হচ্ছে। ইন্টারপোলের যোগাযোগের দায়িত্ব ভারতে একমাত্র সিবিআইয়ের হাতেই থাকে। ইন্টারপোল মোট সাত ধরনের নোটিস জারি করে-লাল, হলুদ, নীল, কালো, সবুজ, কমলা ও বেগুনি। এরমধ্যে ব্লু নোটিসের উদ্দেশ্য কোনও সন্দেহভাজনের পরিচয়, থাকা-খাওয়ার হদিশ বা অপরাধ তদন্ত সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা। এটি গ্রেফতারের অনুরোধ নয়, তবে আন্তর্জাতিকভাবে নজরদারি চালানোর সুবিধা দেয়। অন্যদিকে, রেড নোটিস হল গ্রেফতার ও প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক অনুরোধ।থাইল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের প্রত্যর্পণ চুক্তি ২০১৫ সাল থেকে কার্যকর। ফলে দুই দেশের মধ্যে অপরাধ সংক্রান্ত সহযোগিতা শক্তিশালী। অতীতে বহু অভিযুক্তকে ব্যাংকক থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারীরা তাই আশা করছেন, লুথরা ভাইদেরও খুব শিগগিরই ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

    News/News/দিল্লি থেকে থাইল্যান্ডে পাড়ি! 'লুথরা ব্রাদার্স'দের পাকড়াও করতে তৎপর দিল্লি, নেপথ্যে কোনও চুক্তি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes