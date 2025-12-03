'অস্বাভাবিক!' ভারত সফরের মুখে পুতিনের সমালোচনায় ৩ রাষ্ট্রদূত, অসন্তুষ্ট নয়া দিল্লি

'অস্বাভাবিক!' ভারত সফরের মুখে পুতিনের সমালোচনায় ৩ রাষ্ট্রদূত, অসন্তুষ্ট নয়া দিল্লি
নয়া দিল্লি সফরের আগে পুতিন বলেছেন, গত তিন বছরে ভারত ও চিনের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং মস্কো এই সহযোগিতা আরও গভীর করতে চায়।
বৃহস্পতিবারই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারতে আসছেন ২৩তম বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক বার্ষিক সম্মলনে যোগ দিতে। ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পর এই প্রথমবার এ দেশের মাটিতে পুতিনের পা পড়তে চলেছে। ফলে পুতিনের সফরই এখন ভারতের রাজধানীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক কার্যক্রম। তার আগেই ভারতে নিযুক্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির রাষ্ট্রদূতদের ভূমিকা নিয়ে প্রবল ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় সরকার।
সংবাদপত্র টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় লেখা যৌথ নিবন্ধে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কঠোর নিন্দা করেছেন ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির রাষ্ট্রদূতেরা। এই তিন রাষ্ট্রদূত হলেন, ব্রিটেনের লিন্ডি ক্যামেরন, ফ্রান্সের থিয়েরি মাথাউ এবং জার্মানির ফিলিপ একারম্যান। তাঁরা সরাসরি বলেছেন, পুতিন একজন 'নির্দয় ব্যক্তি।' তিনি ইউক্রেনের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে শত শত মানুষকে হত্যা করেছেন। এমনকী শান্তি আলোচনারও তোয়াক্কা করেননি। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে সোমবার। নিবন্ধটিতে ইউক্রেনে যুদ্ধের জন্য রুশ প্রেসিডেন্টের কঠোর সমালোচনা করেছেন তিন রাষ্ট্রদূত। ইউক্রেনে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'এগুলি এমন কারুর কর্মকাণ্ড নয়,যিনি শান্তির উপর গুরুত্বারোপ করেন। এই নির্বিচার আক্রমণগুলি কেবল দুর্ঘটনাও নয়। এগুলি রাশিয়ার আগ্রাসনের যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য একটি পদ্ধতি। এবং এটি অবশ্যই শেষ করতে হবে।'
তবে তাৎপর্যপূর্ণ হল, পুতিনের নিন্দা করে টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত নিবন্ধের লেখকদের একজন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত, বাকি দুজন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রের হয়ে নয়া দিল্লিতে কর্মরত। রাশিয়া থেকে ভারতের স্বল্প মূল্যে জ্বালানি তেল কেনা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ইউরোপিয় ইউনিয়নও জোরালো আপত্তি তুলেছে। রাশিয়ার তেল পরিশোধন করে ভারত যাতে অন্য দেশকে বিক্রি করতে না পারে সেজন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি। তাই নয়া দিল্লির কূটনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, তিন গুরুত্বপূর্ণ দেশের রাষ্ট্রদূতদের যৌথভাবে পুতিনের নিন্দা করে নিবন্ধ লেখার পিছনে আসলে ভারতকেই বার্তা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, তিন ইউরোপিয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের যৌথ নিবন্ধ নয়া দিল্লিকে বিস্মিত করেছে। বিশেষ করে ভারতের সংবাদপত্রে পুতিনের এমন সমালোচনা নয়া দিল্লির জন্য প্রবল অস্বস্তির কারণ হয়েছে। এই বিষয়ে মস্কো কোন প্রতিক্রিয়া দিয়েছে কিনা এখনও জানা যায়নি। নয়া দিল্লির বিদেশ মন্ত্রকের কর্তাদের ধারণা মস্কো কঠোর প্রতিক্রিয়া দিতে পারে। তাঁরা বলেছেন, নিবন্ধটির সময় 'অত্যন্ত অস্বাভাবিক' এবং 'তৃতীয় কোনও দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে জনসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া গ্রহণযোগ্য কূটনৈতিক কার্যকলাপ নয়।' ওই তিন রাষ্ট্রদূতকে ভারতের তরফে কিছু বলা হবে কিনা তা এখনও পরিষ্কার করেনি বিদেশ মন্ত্রক। তবে ওই দেশগুলির সঙ্গে পরবর্তী কূটনৈতিক আলোচনায় ভারত তাদের বিরক্তির কথা জানাতে পারে।
এদিকে নয়া দিল্লি সফরের আগে পুতিন বলেছেন, গত তিন বছরে ভারত ও চিনের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং মস্কো এই সহযোগিতা আরও গভীর করতে চায়। তিনি বলেন, মস্কো দুই দেশের সম্পর্ককে শ্রদ্ধা করে এবং আশা করে যে তারা আলোচনার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধান করবে। রাশিয়া ভারতের সঙ্গে এমন গভীর সম্পর্ক চায়, যেমনটি তারা চিনের সঙ্গে তৈরি করেছে। তাঁর কথায়, 'ভারত যতদূর যেতে চাইবে, রাশিয়া ততদূর যেতে প্রস্তুত।' রাশিয়া ভারতের দীর্ঘদিনের বন্ধু রাষ্ট্র। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পরেও মস্কো দিল্লির স্বাভাবিক মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় আছে। তবে ভারতের রাশিয়া ঘনিষ্ঠতা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি আপত্তি তুললেও ইউক্রেন সরাসরি এই বিতর্কে জড়ায়নি। সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিয়মিত কথা হয়। রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী দু'দেশের যুদ্ধ থামাতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন।