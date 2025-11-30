বিপাকে কংগ্রেস! ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সনিয়া-রাহুলের বিরুদ্ধে নতুন FIR, অপরাধমূলক...

বিপাকে কংগ্রেস! ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সনিয়া-রাহুলের বিরুদ্ধে নতুন FIR, অপরাধমূলক...
তদন্তকারীদের অভিযোগ, ইয়ং ইন্ডিয়ান কংগ্রেসকে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে এজিএলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়, যার আনুমানিক সম্পত্তির মূল্য ২ হাজার কোটি টাকা।
ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা নিয়ে ফের বিপাকে কংগ্রেস। ন্যাশনাল হেরাল্ড মানি লন্ডারিং মামলায় এবার কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা সনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী-সহ আরও ছয় সহযোগী ও ব্যবসায়িক সংস্থার বিরুদ্ধে নতুন করে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্সেস উইং। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে সনিয়া-রাহুলের বিরুদ্ধে।
অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ও অভিযুক্তরা
গত ৩ অক্টোবর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআরে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, সনিয়া গান্ধী, স্যাম পিত্রোদা-সহ মোট ছ’জন এবং তিনটি সংস্থার নাম অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনটি সংস্থার নাম হল অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড (এজেএল), ইয়ং ইন্ডিয়ান এবং ডোটেক্স মার্চেন্ডাইজ প্রাইভেট লিমিটেড। ইডি তার তদন্তের ফলাফল দিল্লি পুলিশকে জানিয়েছে। পিএমএলএ-র ধারা ৬৬(২) এর অধীনে, এটি অন্য কোনও সংস্থাকে কোনও বিষয়ে নির্ধারিত অপরাধ নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিতে পারে। অভিযোগ, কলকাতার শেল কোম্পানি ডটেক্স মার্চেন্ডাইজ ১ কোটি টাকা দিয়েছিল ইয়ং ইন্ডিয়ান সংস্থাকে। এটি একচি অলাভজনক সংস্থা, যার ৭৬ শতাংশ শেয়ার রয়েছে সনিয়া ও রাহুলের কাছে। তদন্তকারীদের অভিযোগ, ইয়ং ইন্ডিয়ান কংগ্রেসকে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে এজিএলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়, যার আনুমানিক সম্পত্তির মূল্য ২ হাজার কোটি টাকা। ইডির অভিযোগের ভিত্তিতেই দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্স উইং গত ৩ অক্টোবর এফআইআর দায়ের করে। দিল্লির আদালত ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় রায় ঘোষণা ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার একদিন পরই এফআইআরটি প্রকাশিত হয়।
ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা
১৯৩৮ সালে জওহরলাল নেহেরু সহ একাধিক কংগ্রেস নেতা মিলে ন্যাশনাল হেরাল্ড নামে একটি সংবাদপত্র চালু করেন। এটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদারপন্থী গোষ্ঠীর মতামত প্রকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রটি স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ মুখপত্রে পরিণত হয়। ইংরেজি দৈনিক ছাড়াও, এজেএল হিন্দি এবং উর্দুতেও ন্যাশনাল হেরাল্ড প্রকাশ করে। তবে, ২০০৮ সালের মধ্যে, ৯০ কোটি টাকার বেশি ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে ন্যাশনাল হেরাল্ডের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে ২০১২ সালে বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী ট্রায়াল কোর্টে প্রথম অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। অভিযোগ করেন যে ইয়ং ইন্ডিয়ান লিমিটেড বেআইনিভাবে অ্যাসেসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের অধিগ্রহণ করেছিল। এরপরে ইডি ন্যাশনাল হেরাল্ড আর্থিক তছরুপ মামলার তদন্ত শুরু করে। তলব করা হয় সনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীকে।