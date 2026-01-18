Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    New Five Amrit Bharat Trains: ৫ নয়া অমৃত ভারত ট্রেন পেল দেশ, প্রাপ্তি বাংলারও! রুট একনজরে

    ট্রেনগুলিতে আধুনিক ডিজাইন করা বার্থ, মডিউলার টয়লেট, এলইডি লাইটিং, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং মোবাইল চার্জিং পয়েন্টের মতো সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

    Published on: Jan 18, 2026 7:19 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার পাঁচটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে দেশে রেলযোগাযোগে নয়া এক অধ্যায় শুরু হল। অসম, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু সহ একাধিক স্থানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এই নয়া ৫ অমৃত ভারত। এই ট্রেনে থাকবে না আরএসি। কেবল কনফার্ম হলেই অমৃত ভারত ট্রেনে করা যাবে সফর।

    PM Modi to flag off 5 new Amrit Bharat trains today. (X/@AshwiniVaishnaw)
    PM Modi to flag off 5 new Amrit Bharat trains today. (X/@AshwiniVaishnaw)

    সরকারের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘এই নতুন ট্রেন পরিষেবাগুলি উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর ভারতের মধ্যে রেল যোগাযোগ জোরদার করবে, জনগণের জন্য নিরাপদ এবং আরও সুবিধাজনক ভ্রমণ সক্ষম করবে। ’

    ট্রেনগুলিতে মডিউলার টয়লেট, এলইডি লাইটিং, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং মোবাইল চার্জিং পয়েন্টের মতো সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এই নয়া ৫ অমৃত ভারত ট্রেন কোন কোন মূল স্টপেজে থামবে? দেখে নিন।

    গুয়াহাটি (কামাখ্যা)-রোহতক: আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানার বিভিন্ন জেলায় এই ট্রেন চলাচল করবে। মূল স্টপগুলির মধ্যে রয়েছে কামরূপ, বরপেটা, বঙ্গাইগাঁও, কোকরাঝাড়, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, কিষাণগঞ্জ, কাটিহার, ভাগলপুর, বারাণসী, প্রয়াগরাজ, কানপুর নগর, গাজিয়াবাদ, ঝাজ্জর এবং রোহতক।

    ডিব্রুগড় - লখনউ (গোমতী নগর): নাগাল্যান্ড, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশকে সংযুক্ত করে, এই পরিষেবাটি ডিমাপুর, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, জোরহাট, গোলাঘাট, কামরূপ মেট্রোপলিটন, আলিপুরদুয়ার, কিষাণগঞ্জ, কাটিহার, ভাগলপুর, গোরক্ষপুর, অযোধ্যা এবং লখনউয়ের মতো জেলাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

    কলকাতা (হাওড়া) - আনন্দ বিহার টার্মিনাল: এই ট্রেনটি হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান, পাটনা, গিরিদিহ, বারাণসী, লখনউ, গাজিয়াবাদ এবং পূর্ব দিল্লি সহ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির জেলাগুলিকে সংযুক্ত করবে।

    কলকাতা (শিয়ালদহ)-বেনারস:-

    কলকাতা, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের এই রুটে কলকাতা, পূর্ববর্ধমান, দেওঘর, পাটনা, চান্দৌলি ও বারাণসী রয়েছে।

    কলকাতা(সাঁতরাগাছি)-তামব্রাম:- পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুকে সংযুক্ত করে এই ট্রেনটি হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, কটক, বিশাখাপত্তনম, গুন্টুর, চেন্নাই এবং কাঞ্চিপুরম জুড়ে রয়েছে।

    অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি অমৃত ভারত ট্রেনের নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে বর্ধিত আসন, ফোল্ডেবল স্ন্যাক টেবিল, এলইডি লাইটিং এবং স্টেইনলেস-স্টিল গ্রিল দ্বারা সুরক্ষিত ফ্যান। রেলওয়ে জানিয়েছে যে এয়ার-স্প্রিং সাসপেনশন বগিগুলি যাত্রার স্থিতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে। সব মিলিয়ে এই নয়া ৫ ট্রেন ঘিরে রেল সফরের নয়া অধ্যায় শুরু হতে চলেছে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

    News/News/New Five Amrit Bharat Trains: ৫ নয়া অমৃত ভারত ট্রেন পেল দেশ, প্রাপ্তি বাংলারও! রুট একনজরে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes