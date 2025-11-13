পুলওয়ামা মাস্টারমাইন্ডের স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ, দিল্লি বিস্ফোরণে অভিযুক্ত শাহিনকে ঘিরে নয়া তথ্য প্রকাশ্যে!

Edit Profile
    পুলওয়ামা মাস্টারমাইন্ডের স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ, দিল্লি বিস্ফোরণে অভিযুক্ত শাহিনকে ঘিরে নয়া তথ্য প্রকাশ্যে!

    আফিরা বিবির স্বামী উমর ফারুক ছিল জইশের শীর্ষ কমান্ডার। পুলওয়ামা হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারী।

    Published on: Nov 13, 2025 7:20 PM IST
    By Sahara Islam
    দিল্লির ভয়াবহ বিস্ফোরণ তদন্তে দিন যত এগোচ্ছে, ততই নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে গোয়েন্দাদের হাতে। তদন্তকারী সংস্থাগুলির নজরে এবার এসেছে, জইশ কম্যান্ডার ও পুলওয়ামা হামলার মাস্টারমাইন্ড উমর ফারুকের স্ত্রী আফিরা বিবির সঙ্গে চিকিৎসক শাহিন সাঈদের যোগাযোগ রয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, দিল্লিতে বিস্ফোরণের কয়েক সপ্তাহ আগেই আফিরা বিবি জইশ-ই-মহম্মদের মহিলা শাখা ‘জামাত-উল-মোমিনাত’-তে নাম লিখিয়েছিল।

    দিল্লি বিস্ফোরণে অভিযুক্ত শাহিনের নয়া তথ্য প্রকাশ্যে (সৌজন্যে টুইটার)
    আফিরা বিবির স্বামী উমর ফারুক ছিল জইশের শীর্ষ কমান্ডার। পুলওয়ামা হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারী। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে একটি বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর (সিআরপিএফ) একটি কনভয়কে ধাক্কা দেয়, যার ফলে ৪০ জন জওয়ান নিহত হন। ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের দাচিগাম জাতীয় উদ্যান এলাকায় একটি এনকাউন্টারে সে নিহত হয়। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জইশের মহিলা ব্রিগেডের ‘জামাত-উল-মোমিনাত’-এর অন্যতম মুখ। ব্রিগেডের শুরা বা উপদেষ্টা পরিষদে যোগদান করেছে আরিফা। সে মাসুদ আজহারের ছোট বোন সাদিয়া আজহারের সঙ্গে কাজ করে। সাদিয়া আজহারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে আফিরা। এই দু’জনের সঙ্গেই শাহিনের যোগাযোগ রয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। তাঁদের দাবি, লখনউয়ের বাসিন্দা ডা. শাহিন সাঈদের গ্রেফতারের পর দিল্লির লালকেল্লা বিস্ফোরণের সঙ্গে জইশে মহিলা ব্রিগেডের যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। ভারতে জামাত-উন-মোমিনাত-এর সদস্য শাহিনকে ভারতের সংগঠনের স্থানীয় ইউনিট প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র চিকিৎসক শাহিন। তার গাড়ি থেকেই প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়।

    গোয়েন্দা সূত্রে খবর, শাহিন আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগে একাধিক মেডিক্যাল কলেজে কাজ করেছে। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কানপুরে মেডিক্যাল কলেজে ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মাকোলজিতে ছিল সে। তার পাসপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, ২০১৬ থেকে ২০১৮, দু’বছর সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ছিল সে। তবে শাহিনের আচরণ যে অদ্ভুত ছিল, তা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন আল ফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই অধ্যাপক বলেন, 'শাহিন কোনও নিয়ম মানত না। কারোরে কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে যেত ক্লাস থেকে। কলেজে অনেক লোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। শাহিনের আচরণ প্রায়শই অদ্ভুত ছিল।' শাহিনের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছেও অভিযোগ করা হয়েছিল বলেও জানান ওই অধ্যাপক।ধৃত এই চিকিৎসককে নিয়ে মুখ খুলেছেন তার প্রাক্তন স্বামী হায়াত জাফর। যিনি নিজেও পেশায় একজন চিকিৎসক। তাঁর দাবি, ধার্মিক নয়, বরং একজন উদার মানসিকার মানুষ ছিল শাহিন। তিনি বলেন, ‘আমাদের সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু ২০১৫ সালে বিবাহবিচ্ছেদের পর থেকে শাহিনের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ হয়নি।’ কিন্তু কী কারণে বিবাহবিচ্ছেদের পথে হেঁটেছিলেন, সেটাও জানিয়েছেন জাফর। তাঁর কথায়, ‘আমাদের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। কিন্তু শাহিন ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়ায় চলে যেতে চেয়েছিল। সেখানে গেলে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া যেত এবং আমাদের ভবিষ্যতের জন্য ভালো হত একথা চিন্তা করেছিল শাহিন। কিন্তু আমি ভারত ছেড়ে যেতে রাজি ছিলাম না। এরপরই আমরা আলাদা হয়ে যাই।’ তিনি এও বলেন, ‘দুই সন্তানই আমার কাছে থাকে এখন। ওদের মায়ের সম্পর্কে খবরে কী বলা হচ্ছে, সেটা আমি ওদের জানাইনি।’

