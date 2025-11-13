বিকেল ৪টের পরে ‘কাজ’, থাকত ইসলামের বই! ‘জঙ্গি ডাক্তার’ শাহিনের কাহিনী ফাঁস

দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বিস্ফোরণ। কেঁপে ওঠে গোটা দেশ। ইতিমধ্যে ফরিদাবাদে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার এবং দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় যোগসূত্র থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে লখনউয়ের বাসিন্দা, চিকিৎসক শাহিন সাঈদ নামে এক মহিলা চিকিৎসককে। জইশ-ই-মহম্মদের ‘হোয়াইট কলার জঙ্গি নেটওয়ার্কের’ সঙ্গে যোগ রয়েছে শাহিনের বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এবার তার একটি অবাক করার মত তথ্য পাওয়া গিয়েছে।
এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ফরিদাবাদের আল ফালাহ স্কুল অব মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের চিকিৎসক শাহিন সাঈদদের দিনের ডিউটি শেষ হওয়ার পর আসল কাজ শুরু হতো বিকেল ৪টে থেকে। তার হাতে থাকতো জপ মালা বা 'তসবিহ।' সেই সঙ্গে থাকতো ইসলামিক ধর্মগ্রন্থ 'হাদিস।' তবে শাহিনের আচরণ যে অদ্ভুত ছিল, তা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন আল ফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই অধ্যাপক বলেন, 'শাহিন কোনও নিয়ম মানত না। কারোরে কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে যেত ক্লাস থেকে। কলেজে অনেক লোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। শাহিনের আচরণ প্রায়শই অদ্ভুত ছিল।' শাহিনের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছেও অভিযোগ করা হয়েছিল বলেও জানান ওই অধ্যাপক। তদন্তকারী সংস্থাকে সব রকমভাবে সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছেন আল ফালাহ-র ওই অধ্যাপক। পাশাপাশি, কলেজের অনেকেই শাহিনের ব্যক্তিগত রেকর্ড এবং আগে কোথায় কাজ করতেন তা খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন।
এক মাস আগে মহিলা ব্রিগেড খুলে সাড়া ফেলে দিয়েছিল জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহার। তদন্তকারীরা মনে করছেন, জইশ-ই-মহম্মদের মহিলা শাখা ‘জামাত-উল-মোমিনাত’-কে ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় এই শাহিনকে। সে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা হিসেবে কাজ করত। তাছাড়া আরেক ধৃত চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলও তারই সহকর্মী ছিল। সেই সূত্র ধরেই গ্রেফতার করা হয় শাহিনকে। তার গাড়ি থেকেও উদ্ধার হয়েছে অ্যাসল্ট রাইফেল এবং প্রচুর পরিমাণে গুলি। অন্যদিকে, তদন্তকারী সংস্থাগুলির নজরে এবার এসেছে আরও একটি গাড়ি- মারুতি সুজুকি ব্রেজা, যা সন্দেহ করা হচ্ছে দিল্লি এনসিআর এলাকায় সম্ভাব্য হামলার ছক তৈরির সময় রেকি বা পালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। গোয়েন্দাদের হাতে এখনও পর্যন্ত যে চারটি গাড়ির নাম উঠে এসেছে, তারমধ্যে প্রথমটি একটি মারুতি সুজুকি ডিজায়ার, যা ধৃত চিকিৎসক শাহিন সাইদ-এর। তার গাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়েছে একাধিক রাইফেল ও গুলি। পরে জানা যায়, ওই গাড়ি ব্যবহার করত মুজাম্মিল নামের আরও এক অভিযুক্ত, যে ফরিদাবাদের আল ফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহিনের সহকর্মী।
দ্বিতীয় গাড়িটি হুন্ডাই আই২০, যেটি বিস্ফোরিত হয়েছিল লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে। এই গাড়িটি কিনেছিল ডা: উমর উন-নবি, যে নিজেই গাড়ি চালিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। সে ছিল শাহিন ও মুজাম্মিলের সহকর্মী। তৃতীয় গাড়ি, একটি লাল রঙের ইকোস্পোর্ট, উদ্ধার হয়েছে ফরিদাবাদের খান্ডওয়ালিতে। সেই গাড়িতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের চিহ্ন মিলেছে, যা বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গাড়িটি ছিল উমরের নামে। এবার নজরে এসেছে চতুর্থ গাড়ি, ব্রেজা। জানা গিয়েছে, এই গাড়িটিও শাহিনের নামে এবং তার আবাসিক ভবনের নীচেই পার্ক করা ছিল। সম্প্রতি সে গাড়িটি কিনেছিল এবং সহকর্মীদের নিয়ে সেই কেনার ‘উৎসব’ও করেছিল।
