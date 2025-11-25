New Labour Code: গ্র্য়াচুয়িটি কি এবার ট্যাক্স ফ্রি হবে? কী বলছে নতুন শ্রমবিধি কী বলছে

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের শ্রমিক ও চাকুরিজীবীদের স্বার্থে নতুন শ্রমনীতি বা ‘নিউ লেবার কোড’ (New Labour Code) নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। এই নতুন নীতি কার্যকর হলে দেশের কর্মসংস্থানের কাঠামো এবং বেতন পরিকাঠামোয় বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই ঘোষণার পর থেকেই সাধারণ চাকুরিজীবীদের মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে—নতুন নিয়মে কি গ্র্যাচুয়িটি (Gratuity) সম্পূর্ণ আয়কর মুক্ত বা ট্যাক্স ফ্রি হবে?
নতুন শ্রমনীতিতে গ্র্যাচুয়িটিতে কী পরিবর্তন আসছে?
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত নতুন শ্রমবিধি অনুযায়ী, গ্র্যাচুয়িটি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF) গণনার নিয়মে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে।
বেতন কাঠামোয় বদল: নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কর্মচারীর মূল বেতন (Basic Salary) এবং মহার্ঘ ভাতা (DA) মিলিয়ে মোট বেতনের অন্তত ৫০ শতাংশ হতে হবে।
গ্র্যাচুয়িটি বৃদ্ধি: যেহেতু গ্র্যাচুয়িটি হিসাব করা হয় মূল বেতনের ওপর ভিত্তি করে, তাই বেসিক স্যালারি বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই গ্র্যাচুয়িটির পরিমাণও অনেকটা বাড়বে। অর্থাৎ, অবসরের সময় কর্মচারীরা হাতে আগের চেয়ে বেশি টাকা পাবেন।
গ্র্যাচুয়িটি কি ট্যাক্স ফ্রি হবে?
এখন প্রশ্ন হলো, গ্র্যাচুয়িটির পরিমাণ বাড়লে তার ওপর কি ট্যাক্স বা কর দিতে হবে?
১. বর্তমান নিয়ম: বর্তমানে আয়কর আইন অনুযায়ী, বেসরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য গ্র্যাচুয়িটির ওপর করছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা হলো ২০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, আপনি যদি ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্র্যাচুয়িটি পান, তবে তার ওপর কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না। কিন্তু এর বেশি পেলে, বাড়তি টাকার ওপর কর দিতে হয়। (সরকারি কর্মচারীদের জন্য পুরো গ্র্যাচুয়িটিই করমুক্ত)।
২. নতুন জল্পনা ও বাস্তবতা: প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর অনেকে আশা করছেন যে এই ২০ লক্ষ টাকার সীমা বাড়িয়ে ২৫ লক্ষ টাকা করা হতে পারে অথবা পুরো গ্র্যাচুয়িটিকেই করমুক্ত করা হতে পারে।
বাস্তব চিত্র: এখনো পর্যন্ত অর্থ মন্ত্রক বা শ্রম মন্ত্রক থেকে গ্র্যাচুয়িটিকে 'সম্পূর্ণ ট্যাক্স ফ্রি' করার কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। তবে, যেহেতু নতুন নিয়মে হাতে পাওয়া গ্র্যাচুয়িটির অঙ্ক বাড়বে, তাই বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সরকার খুব শীঘ্রই করছাড়ের এই সীমা (২০ লক্ষ টাকা) পুনর্বিবেচনা করে বাড়াতে পারে, যাতে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের ওপর করের বোঝা না চাপে।
৫ বছরের নিয়ম কি শিথিল হচ্ছে?
এতদিন নিয়ম ছিল, একটানা ৫ বছর এক সংস্থায় কাজ করলে তবেই গ্র্যাচুয়িটি পাওয়া যেত। নতুন শ্রমনীতিতে এই সময়সীমা কমিয়ে ১ বছর করার প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা চলছে। এটি কার্যকর হলে চাকুরিজীবীদের জন্য তা হবে এক বিরাট সুখবর, বিশেষ করে যারা স্বল্পমেয়াদী চুক্তিতে কাজ করেন।
নতুন শ্রমনীতিতে আপনার গ্র্যাচুয়িটির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে এটি সম্পূর্ণ ট্যাক্স ফ্রি হবে কি না, তা নিয়ে এখনো সরকারি সিলমোহর পড়েনি। আপাতত ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় বহাল রয়েছে, তবে আগামী বাজেটে বা গেজেট নোটিফিকেশনে এই সীমা বাড়ার আশা রাখছেন বিশেষজ্ঞরা।
