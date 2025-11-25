New Labour Code: নতুন শ্রমবিধির কারণে কি হাতে পাওয়া বেতনের পরিমাণ কমবে? জেনে নিন নতুন নিয়ম

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের নতুন শ্রম কোড বা শ্রমবিধি বাস্তবায়নের বিষয়ে ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার পর থেকেই চাকুরিজীবীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে চায়ের আড্ডা—সর্বত্র একটাই আলোচনা, 'নতুন নিয়ম চালু হলে কি মাসের শেষে হাতে পাওয়া বেতন বা 'টেক হোম স্যালারি' (Take Home Salary) কমে যাবে?'
এই কথাটি কি সত্যি?
এর উত্তর হলো—হ্যাঁ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কথাটি সত্যি। তবে এর পেছনে একটি দীর্ঘমেয়াদী লাভের অঙ্কও লুকিয়ে আছে।
কেন কমবে হাতে পাওয়া বেতন? (আসল অঙ্ক)
বেতন কমার মূল কারণ হলো বেতন কাঠামোর পরিবর্তন বা '৫০ শতাংশের নিয়ম'।
১. নতুন নিয়ম কী? নতুন শ্রম কোড (Code on Wages) অনুযায়ী, কোনো কর্মচারীর মূল বেতন বা বেসিক স্যালারি (Basic Salary) তার মোট বেতন বা 'কস্ট টু কোম্পানি'র (CTC) অন্তত ৫০ শতাংশ হতেই হবে।
২. বর্তমান পরিস্থিতি: বর্তমানে অধিকাংশ বেসরকারি কোম্পানি কর বাঁচাতে এবং পিএফ-এর খরচ কমাতে কর্মীদের বেসিক স্যালারি কম রাখে (৩০-৪০ শতাংশ) এবং হাউস রেন্ট, কনভয়েন্স বা স্পেশাল অ্যালাউন্সের মতো অন্যান্য ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে রাখে।
৩. পরিবর্তন ও প্রভাব: নতুন নিয়মে কোম্পানিগুলিকে বেসিক স্যালারি বাড়াতে হবে।
পিএফ (PF) বৃদ্ধি: প্রভিডেন্ট ফান্ড বা পিএফ কাটার নিয়ম হলো বেসিক স্যালারির ১২%। যখনই আপনার বেসিক স্যালারি বাড়বে, স্বাভাবিকভাবেই আপনার পিএফ-এর জন্য কাটা টাকার পরিমাণও বেড়ে যাবে।
হাতে পাওয়া টাকা হ্রাস: যেহেতু পিএফ বাবদ এখন বেশি টাকা কেটে জমা রাখা হবে, তাই মাস শেষে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকা নগদ টাকা বা 'টেক হোম স্যালারি'র পরিমাণ আগের চেয়ে কমে যাবে।
এতে কি আপনার ক্ষতি হবে? (ভবিষ্যতের লাভ)
হাতে টাকা কম আসছে দেখে মনে হতে পারে আপনার ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী বা লং টার্মে এটি কর্মচারীদের জন্য লাভজনক।
১. অবসরকালীন সঞ্চয় বৃদ্ধি: আপনার পিএফ অ্যাকাউন্টে এখন বেশি টাকা জমা হবে। অর্থাৎ, অবসরের সময় আপনি সুদসহ অনেক বড় অঙ্কের টাকা পাবেন।
২. গ্র্যাচুয়িটি বৃদ্ধি: গ্র্যাচুয়িটিও বেসিক স্যালারির ওপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়। বেসিক বাড়লে, কোম্পানি ছাড়ার সময় বা অবসরের সময় আপনি অনেক বেশি গ্র্যাচুয়িটি পাবেন।
৩. সামাজিক সুরক্ষা: এই নিয়মের মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মীদের ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক সুরক্ষা (Social Security) নিশ্চিত করা।
কাদের ওপর প্রভাব বেশি পড়বে?
যাদের বেতনের কাঠামোতে বেসিক স্যালারি ইতিমধ্যেই মোট বেতনের ৫০ শতাংশ বা তার বেশি, তাদের বেতনে কোনো পরিবর্তন হবে না। কিন্তু যাদের বেসিক স্যালারি ৫০ শতাংশের কম, তাদের ক্ষেত্রেই টেক হোম স্যালারি কমবে এবং পিএফ জমা বাড়বে।
নতুন শ্রমনীতিতে প্রতি মাসে হাতে পাওয়া টাকা কিছুটা কমলেও, এটি আপনার ভবিষ্যতের সঞ্চয়কে অনেকটা বাড়িয়ে দেবে। তাই একে 'বেতন কমে যাওয়া' না বলে 'বাধ্যতামূলক সঞ্চয় বৃদ্ধি' বলাই শ্রেয়।
