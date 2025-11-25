নতুন শ্রমবিধিতে ন্যূনতম বেতন কত? বাড়বে কি আয়ের অঙ্ক? জানুন ‘ফ্লোর ওয়েজ’-এর নতুন নিয়ম

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের নতুন শ্রমবিধি বা লেবার কোড (Labour Codes) বাস্তবায়নের বিষয়ে জোরালো বার্তা দিয়েছেন। এই নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার পথে, কিন্তু দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের মনে একটাই প্রশ্ন—'নতুন নিয়মে আমার ন্যূনতম বেতন (Minimum Salary) কি বাড়বে? সরকার কি কোনো নির্দিষ্ট অঙ্ক বেঁধে দিয়েছে?'
নতুন শ্রমবিধির অন্তর্গত ‘কোড অন ওজেস’ (Code on Wages)-এ ন্যূনতম বেতন নিয়ে কী কী পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং ‘ফ্লোর ওয়েজ’ বিষয়টি আসলে কী, তা জেনে নিন।
নতুন শ্রমবিধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ‘ন্যাশনাল ফ্লোর ওয়েজ’-এর ধারণা।
নিয়মটি কী? কেন্দ্রীয় সরকার একটি জাতীয় স্তরের ন্যূনতম মজুরি বা ফ্লোর ওয়েজ ঠিক করে দেবে। এটি হবে সারা দেশের জন্য একটি বেঞ্চমার্ক বা মানদণ্ড।
রাজ্যের ভূমিকা: কোনো রাজ্য সরকারই তাদের রাজ্যের শ্রমিকদের জন্য এই ফ্লোর ওয়েজের নিচে বেতন নির্ধারণ করতে পারবে না।
সুরক্ষা: যদি কোনো রাজ্যের বর্তমান ন্যূনতম মজুরি কেন্দ্রের ফ্লোর ওয়েজের চেয়ে বেশি হয়, তবে তারা তা কমাতে পারবে না। অর্থাৎ, শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে।
২. বেতন নির্ধারণের নতুন মাপকাঠি
এতদিন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নিয়ম ছিল, যার ফলে বৈষম্য তৈরি হতো। নতুন শ্রমবিধিতে এই বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন থেকে ন্যূনতম বেতন ঠিক করা হবে মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে:
দক্ষতা (Skill): অদক্ষ (Unskilled), আধা-দক্ষ (Semi-skilled), দক্ষ (Skilled) এবং অত্যন্ত দক্ষ (Highly Skilled)—এই চার ক্যাটাগরিতে বেতন আলাদা হবে।
ভৌগোলিক অবস্থান (Geography): মেট্রোপলিটন শহর, মফস্বল এবং গ্রামীণ এলাকা অনুযায়ী জীবনযাত্রার খরচের ওপর ভিত্তি করে বেতন ভিন্ন হতে পারে।
কাজের ধরন: কাজের জটিলতা এবং ঝুঁকির ওপর ভিত্তি করে বেতন নির্ধারিত হবে।
৩. সকলের জন্য সমান নিয়ম (Universal Coverage)
আগে ‘মিনিমাম ওজেস অ্যাক্ট’ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু শিল্প বা ‘শিডিউলড এমপ্লয়মেন্ট’-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বহু কর্মী এর আওতার বাইরে ছিলেন।
পরিবর্তন: নতুন শ্রমবিধি অনুযায়ী, সংগঠিত এবং অসংগঠিত (Unorganized)—উভয় ক্ষেত্রের সমস্ত কর্মচারীর জন্যই ন্যূনতম বেতন নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। তা সে কারখানার শ্রমিক হোন বা আইটি সেক্টরের কর্মী।
৪. বেতন ও বোনাসের সময়সীমা
শুধু বেতনের পরিমাণ নয়, বেতন পাওয়ার সময়ের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি করা হয়েছে।
বেতন প্রদান: মাস শেষ হওয়ার পরের মাসের ৭ তারিখের মধ্যে বেতন মিটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে।
চাকরি ছাড়লে: কোনো কর্মী চাকরি ছাড়লে বা ছাঁটাই হলে, তার শেষ কাজের দিন থেকে দুটি কর্মদিবসের (2 Working Days) মধ্যে তার সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে।
ন্যূনতম বেতন কত হতে পারে?
যদিও সরকার এখনো চূড়ান্ত ফ্লোর ওয়েজের অঙ্ক ঘোষণা করেনি, তবে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রম বিশেষজ্ঞদের দাবি, বর্তমান মুদ্রাস্ফীতিকে মাথায় রেখে মাসিক ন্যূনতম বেতন ১৮,০০০ টাকা থেকে ২৬,০০০ টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সরকার শেষ পর্যন্ত কোন অঙ্কে সিলমোহর দেয়, এখন সেটাই দেখার।
নতুন শ্রমবিধি কার্যকর হলে দেশে বেতনের কাঠামোয় সমতা আসবে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন। তবে ফ্লোর ওয়েজ কত নির্ধারিত হয়, তার ওপরই নির্ভর করছে আমজনতার আসল লাভ।
