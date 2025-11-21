দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে নয়া মোড়! ‘টেরর ডক্টর’-এর বাড়িতে আটা কলের হদিশ, বোমা তৈরির...

দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে ১০ নভেম্বর সংঘটিত ভয়াবহ বিস্ফোরণ মামলায় নয়া মোড়। এবার দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত চিকিৎসক মুজ্জামিল শাকিল গণাইয়ের ফরিদাবাদের ভাড়া বাড়ি থেকে আটা কল, গ্রাইন্ডার-সহ বিস্ফোরক তৈরির যন্ত্রপাতি উদ্ধার হয়েছে। এমনটাই খবর এনডিটিভির সূত্রে।
এনডিটিভির হাতে আসা একাধিক ছবিতে দেখা গিয়েছে, আটা কল, গ্রাইন্ডার এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে হরিয়ানার ফরিদাবাদের এক ট্যাক্সি চালকের বাড়িতে। জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা মুজ্জামিল শাকিল গণাই পেশায় চিকিৎসক। ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। লালকেল্লার কাছে ১০ নভেম্বরের গাড়ি বিস্ফোরণে অন্যতম ভূমিকা ছিল তার। ইতিমধ্যে ওই চিকিৎককে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফরিদাবাদের ভাড়া বাড়িতে ওই আটা কল ব্যবহার করল গণাই। যেখান থেকে বিস্ফোরণের আগের দিন, ৯ নভেম্বর, উদ্ধার হয়েছিল ৩৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও আরও বিস্ফোরক সামগ্রী। সূত্রের খবর, তদন্তকারীদের জেরার মুখে ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক গণাই স্বীকার করেছে, ওই আটা কলেই ইউরিয়া ঘষে সূক্ষ্ম গুঁড়োয় পরিণত করে ইলেকট্রিক মেশিনে তা আলাদা করত সে। দীর্ঘ দিন ধরে এইভাবেই বিস্ফোরক মজুত করছিল সে।
সূত্রের খবর, ট্যাক্সি চালকের বাড়িতে থেকে গণাই আটা কল, গ্রাইন্ডার এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জামগুলি নিজের ভাড়াবাড়িতে নিয়ে যায়। প্রথমে ওই ট্যাক্সি চালককে বলা হয়েছিল, বোনের বিয়েতে উপহার দেবে এই যন্ত্রপাতি। পরে সেগুলি বোমা তৈরির কাজে ব্যবহার করতে নিজের ভাড়া বাড়িতে নিয়ে যায় গণাই। ইতিমধ্যে দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় ওই ট্যাক্সি চালককে আটক করেছেন এনআইএ। সূত্রের খবর, ওই চালক তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, চার বছর আগে ছেলের চিকিৎসার জন্য আল ফালাহ মেডিক্যাল কলেজে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই তাঁর পরিচয় হয় গণাইয়ের সঙ্গে। গণাই ছাড়াও আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দু’জন চিকিৎসক লখনউয়ের শাহিন সইদ এবং আনন্তনাগের আদিল আহমেদ রাথরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দিল্লির বিস্ফোরণকারী আত্মঘাতী হামলাকারী উমর উন নবির সঙ্গেও আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ ছিল। গত ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় আচমকাই কেঁপে ওঠে দিল্লির লালকেল্লা। সূত্রের খবর, একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। তারপরেই তাতে আগুন ধরে যায়। বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই ছিল যে আশপাশে থাকা অনেকগুলি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মৃত্যু হয় ১৫ জনের। আহত বহু মানুষ।
দিল্লিতে বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা আগে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছিল, পাকিস্তান-ঘনিষ্ঠ জইশ-ই-মহম্মদ ও আনসার গজওয়াত-উল-হিন্দ যুক্ত একটি আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতীয় ‘হোয়াইট-কলার’ সন্ত্রাস চক্র ভেঙে দেওয়া হয়েছে। উদ্ধার হয়েছিল ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক, যার অংশ নাকি দিল্লির বিস্ফোরণেই ব্যবহৃত হয়েছে।