দেশজুড়ে সিরিয়াল ব্লাস্টের ছক! দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে নয়া মোড়, চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি 'টেরর ডক্টর'-এর

দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার বাইরে ১০ নভেম্বর সংঘটিত ভয়াবহ বিস্ফোরণ মামলায় নয়া মোড়।এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে যোগ মিলেছে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে দিল্লি-এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা-জইশের ‘হোয়াইট-কলার’ সন্ত্রাস মডিউল। সূত্রের খবর, ২০২৩ সাল থেকেই দেশের বড় বড় শহরে হামলার পরিকল্পনা ভয়ংকর ছক কষেছিল এই ‘হোয়াইট-কলার’ সন্ত্রাস মডিউল। তদন্তকারীদের জেরার মুখে এমনটাই স্বীকার করেছে দিল্লি বিস্ফোরণে অন্যতম অভিযুক্ত চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিল।
এনডিটিভির প্রতিবেদনে অনুযায়ী, দিল্লি বিস্ফোরণের সুইসাইড বম্বার উমর-উন-নবির সহকর্মী ড. মুজাম্মিল শাকিল জেরায় দাবি করেছে, গত দুই বছর ধরে সে দেশজুড়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করছিল। এই সময়ের মধ্যে সে বিস্ফোরক, রিমোট এবং অন্যান্য বোমা তৈরির উপকরণ সংগ্রহ করে। ইউরিয়া এবং অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কেনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাকে। ইউরিয়া এবং অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এমন একটি যৌগ যা অন্যান্য উদ্বায়ী পদার্থের সঙ্গে মিশে বিস্ফোরিত হতে পারে। মুজাম্মিল হরিয়ানার গুরুগ্রাম এবং নুহ থেকে ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে ২৬ কুইন্টাল এনপিকে সারও কিনেছিলেন বলে জেরার মুখে স্বীকার করেছে। সূত্রের খবর, তার সহকর্মী উমর বিস্ফোরক তৈরির জন্য সার প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং রাসায়নিক ও অন্যান্য উপাদান মজুতের দায়িত্বে ছিল। অন্যান্য রাসায়নিকের সঙ্গে মিশ্রিত, এনপিকে হল ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসের একটি প্রধান উপাদান।
জঙ্গিদের অর্থের যোগান
দেশজুড়ে বিস্ফোরণের জন্য এই ‘হোয়াইট-কলার’ সন্ত্রাস মডিউল তহবিল সংগ্রহ করেছিল। এই মডিউলের সদস্যরাই নগদ ২৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে ৷ যা নিরাপদে রাখার এবং পরিচালনার জন্য ডাঃ উমরের হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছিল। উমরও এই তহবিলে ২ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছিল। এছাড়াও ডাঃ শাকিল ৫ লক্ষ টাকা, আদিল আহমেদ রাথার ৮ লক্ষ টাকা, মুজফফর রাথার ৬ লক্ষ টাকা অনুদান করেছিল এই তহবিলে। পাশাপাশি চিকিৎসক শাহিন সাঈদও ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিল এই তহবিলে। ইতিমধ্যে ধৃত 'টেরর ডক্টর'দের জোরদার জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা।
১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় পুরনো দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন মেট্রো স্টেশনের সামনে ধীরগতিতে এসে থামে একটি হুন্ডাই আই-২০। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। এখনও পর্যন্ত ১৫ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ৩০ জন আহত হওয়ার খবর মিলেছে। পরের দিনই তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় এনআইএ-এর হাতে। আত্মঘাতী বিস্ফোরণের ঘটনায় উটে আসে জম্মু-কাশ্মীরের চার চিকিৎসকের নাম। আত্মঘাতী জঙ্গি উমন উন নবি-সহ বাকিরাও উপত্যকার বাসিন্দা। এরপরই কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। লকারে বা হাসপাতাল প্রাঙ্গণের কোথাও কোনও বেআইনি বা নিষিদ্ধ জিনিসপত্র সংরক্ষণ বা না রাখার জন্য চিকিৎসা কর্মীদের স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপর চলে তল্লাশি অভিয়ান।