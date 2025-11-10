দিল্লির অদূরে সন্ত্রাসচক্র! মহিলা চিকিৎসকের গাড়িতে অস্ত্র ভাণ্ডার, কী ছক ছিল?

Subscribe Now! Get features like
জম্মু ও কাশ্মীর থেকে শুরু করে রাজধানী দিল্লির উপকণ্ঠ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসচক্র। ফারিদাবাদ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩৫০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, একাধিক আধুনিক রাইফেল ও গুলি। সঙ্গে টাইমার ও বিস্ফোরক সরঞ্জাম। এবার ফরিদাবাদে বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় নয়া মোড়। এই ঘটনায় উঠে এল এক মহিলা চিকিৎসকের নাম।
পুলিশ সূত্রে খবর, ফরিদাবাদের আল ফালাহ হাসপাতালের চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলের সঙ্গে কর্মরত এক মহিলা চিকিৎসকের গাড়ির ডিকি থেকে উদ্ধার হয়েছে পিস্তল, অ্যাসাল্ট রাইফেল-সহ প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র। ধৃত চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলেকে জেরা করেই মিলেছে এই তথ্য। শাকিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর, ফরিদাবাদের কোড এইচআর ৫১ দিয়ে শুরু হওয়া নম্বর প্লেট মারুতি সুজুকি সুইফট গাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ধৃত ওই চিকিৎসকের তথ্যের ভিত্তিতেই ফরিদাবাদের ধাউজ গ্রামের ভাড়া বাড়িটি ভাড়া থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ১৪ ব্যাগ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (ওজন প্রায় ১০০ কেজি), ৮৪টি লাইভ কার্টিজ, একটি একে-৪৭ রাইফেল, ২০টি টাইমার, রাসায়নিক দ্রবণ-সহ মোট ৪৮টি আইটেম। তদন্তকারীরা জানিয়েছে, গত তিন বছর ধরে ফরিদাবাদের আল ফালাহ স্কুল অব মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে একজন সিনিয়র চিকিৎসক হিসেবে কাজ করছিল শাকিল। হাসপাতালে ক্যাম্পাসেই থাকত শাকিল, তবে ধাউজ গ্রামে একটি বাড়ি ভাড়াও নিয়েছিল।
১০ দিন আগে সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জেরায় শাকিল তার ভাড়া বাড়ি এবং সহকর্মীর গাড়ির বিষয়টি পুলিশকে জানায়। এরপর তার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে ৮টি বড় স্যুটকেস এবং ৪টি ছোট স্যুটকেসে বিপুল বিস্ফোরকের হদিস পাওয়া যায়। তা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট হতে পারে। অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথ অভিযানে ওই মহিলা চিকিৎসকের গাড়ি থেকে একটি একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল, ম্যাগাজিন, ৮৩টি লাইভ কার্টিজ, একটি পিস্তল, ৮টি লাইভ কার্টিজ, ২টি খালি কার্তুজ এবং আরও ২টি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে ওই গাড়িটি যে মহিলা চিকিৎসকের তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, ওই মহিলা চিকিৎসককে জেরা করলে আরও তথ্য তাঁদের হাতে আসবে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে ৩৫০ কেজি বিস্ফোরক শাকিলের কাছে পৌঁছেছিল। পুলিশের সন্দেহ। তার জৈইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগ থাকতে পারে। তবে রাজধানীর উপকণ্ঠে হরিয়ানার হাসপাতাল ও তার কাছের এমন হাইসিকিউরিটি জোনে কেন এত বিস্ফোরক মজুত করা হলো, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। পুলিশ খতিয়ে দেখছে কী ভাবে এত বিস্ফোরক মজুত করা হল, কোন পথেই বা তা আনা হল, আর কে কে এই নেটওয়ার্কে জড়িত?
কাশ্মীরি চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাঠারকে কিছু দিন আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল। অভিযোগ, আদিল শ্রীনগরের রাস্তায় দেওয়ালে দেওয়ালে পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদের সমর্থনে পোস্টার সাঁটছিল। আদিল দক্ষিণ কাশ্মীরের বাসিন্দা। অনন্তনাগের গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র রেসিডেন্ট ছিলেন ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। গত ২৭ অক্টোবর শ্রীনগরের রাস্তা ছেয়ে গিয়েছিল জইশ গোষ্ঠীকে সমর্থকারী পোস্টারে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ঘেঁটে পুলিশ আদিলকে চিহ্নিত করে। তাঁকেই ওই সমস্ত পোস্টার দেওয়ালে সাঁটতে দেখা গিয়েছিল। ন’দিনের মাথায় গত ৬ নভেম্বর আদিলকে গ্রেফতার করা হয় উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের অম্বালা রোডের একটি হাসপাতাল থেকে। এরপর জিএমসি অনন্তনাগে তল্লাশি চালিয়ে আদিলের লকার থেকে উদ্ধার হয় একে-৪৭ রাইফেল ও গুলি। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে অস্ত্র আইন ও ইউএপিএ-র মামলা। জেরা চলাকালেই উঠে আসে ফারিদাবাদে বিস্ফোরকের গুদামের হদিস। তদন্তে প্রকাশ, আদিলের সহযোগী হিসেবে ছিলেন আর এক তরুণ চিকিৎসক, মুজাম্মিল শাকিল, যিনি পুলওয়ামার বাসিন্দা। পুলিশ এই বিস্ফোরক উদ্ধারকে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উপত্যকার সঙ্গে সম্পর্কিত বৃহত্তম বিস্ফোরক উদ্ধার অভিযানের একটি বলে বর্ণনা করেছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ধারা ৭/২৫ এবং বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) ধারা ১৩, ২৮, ৩৮ এবং ৩৯ এর অধীনে মামলা করা হয়েছে।