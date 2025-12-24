'মুক্তও নয়...,' ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন, কী বলছেন কিউ বিদেশমন্ত্রী?

'মুক্তও নয়...,' ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন, কী বলছেন কিউ বিদেশমন্ত্রী?
'এই চুক্তি মুক্তও নয়, স্বচ্ছও নয়।' ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির তীব্র সমালোচনা করলেন খোদ নিউজিল্যান্ড ফার্স্ট পার্টির নেতা ও বিদেশমন্ত্রী উইনস্টন পিটার্স। সোমবার একটি ফোন কলের মাধ্যমেই ভারত ও নিউজিল্যান্ড সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মূলত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সনের মধ্যে টেলিফোনে গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন সম্পন্ন হয়। তারপরেই ভারতের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পড়ুয়া এবং সাধারণ মানুষের জন্য দুর্দান্ত সুখবর সামনে আসে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে একটি ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণা করেছেন।
সাধারণত ২ টি দেশের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছতে বছরের পর বছর সময় লাগে। তবে, ভারত এবং নিউজিল্যান্ড রেকর্ড সময়ের মধ্যে এটি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লুক্সনের ভারত সফরের সময়ে এই সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে, মাত্র ৯ মাসের মধ্যে, দুই দেশ তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি প্রদর্শন করে এবং এটি চূড়ান্ত করে। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের রক্ষণশীল ন্যাশনাল পার্টির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের অন্যতম অংশীদার ফার্স্ট পার্টির নেতা ও বিদেশমন্ত্রী উইনস্টন পিটার্স এই চুক্তির সমালোচনা করেছেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এই চুক্তি শুল্কমুক্তও নয়, ন্যায্যও নয়।' এক্স পোস্টে উইনস্টন পিটার্স বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এটা নিউজিল্যান্ডের স্বার্থ পরিপন্থী একটি চুক্তি। এতে ভারতকে অনেক বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছে, বিশেষত অভিবাসনের ক্ষেত্রে। অপরদিকে, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য খাত-সহ নিউজিল্যান্ডবাসীর জন্য এতে সার্বিকভাবে তেমন কোনো সুখবর নেই।'
তিনি আরও বলেন, 'আমরা আমাদের অংশীদারকে বলেছিলাম তাড়াহুড়ো করে ভারতের সঙ্গে নিম্নমানের চুক্তিতে যেও না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা আমাদের কথা না শুনেই নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে গেছে।' তিনি লেখেন, 'আমরা মনে করছি ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি মুক্তও নয়, স্বচ্ছও নয়। এটা নিউজিল্যান্ডের জন্য একটা বাজে চুক্তি। এখানে অনেক কিছু দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিনিময়ে নিউজিল্যান্ডের বাসিন্দারা তাঁদের প্রাপ্য পাবেন না।' প্রস্তাবিত চুক্তিতে যে ভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভারতীয় পেশাদারদের নিউজিল্যান্ডের ভিসা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তারও বিরোধিতা করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, শাসকজোটের প্রধান শরিক দল ন্যাশনাল পার্টির কাছে তিনি এই চুক্তি নিয়ে তাড়াহুড়ো না করার আর্জি জানিয়েছিলেন। বরং সময় নিয়ে বিষয়টি নিয়ে ভারতের সঙ্গে দর কষাকষির পথে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও দ্রুততার সঙ্গে ওই ‘নিম্নমানের’ চুক্তি করা হয়েছে দাবি তাঁর। নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টে তাঁরা এই চুক্তিতে সিলমোহর দেওয়ার বিরোধিতা করবেন বলেও জানিয়েছেন সে দেশের বিদেশমন্ত্রী।
ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটি দেশের রফতানিকারীদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই চুক্তির লক্ষ্য আগামী ৫ বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করা। এছাড়াও, নিউজিল্যান্ড আগামী ১৫ বছরে ভারতে প্রায় ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের আস্থা প্রকাশ করেছে। এই বিনিয়োগ কেবল অর্থনীতিকেই শক্তিশালী করবে না। বরং, প্রত্যক্ষভাবে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করবে। নিউজিল্যান্ডের বাজার এখন এমএসএমই থেকে শুরু করে কৃষক এবং নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। এই চুক্তিটি কেবল অর্থ এবং বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং, উভয় প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন যে এই চুক্তি শিক্ষা থেকে শুরু করে খেলাধুলা এবং প্রতিরক্ষার মতো ক্ষেত্রেও নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। নিউজিল্যান্ডে পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখেন এমন ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্যও এবার ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হবে। তাছাড়া, দুই দেশের মধ্যে জনসাধারণের ক্ষেত্রেও যোগাযোগ বাড়ানো হবে।