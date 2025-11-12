Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    চিনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! চোখের নিমেষে ধূলিসাৎ নবনির্মিত সেতু, প্রকাশ্যে ভিডিও

    মঙ্গলবার বিকেলে মারকাং শহরের পার্বত্য এলাকায় ভয়াবহ ভূমিধসের পর সেতুর একটি বড় অংশ ভেঙে পড়ে।

    Published on: Nov 12, 2025 10:48 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভয়াবহ দুর্ঘটনা চিনে। উদ্বোধনের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই চোখের নিমেষে গুঁড়িয়ে গেল হংকি সেতু। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মঙ্গলবার চিনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সিচুয়ান প্রদেশের জাতীয় মহাসড়কের উপর হংকি সেতু আংশিকভাবে ধসে পড়েছে। পাহাড়ের ঢাল ও রাস্তায় ফাটল দেখা যাওয়ায় ৭৫৮ মিটার দীর্ঘ এই সেতুটি সোমবার বিকেলেই বন্ধ করে দেওয়া হয়।

    চোখের নিমেষে ধূলিসাৎ নবনির্মিত সেতু (Social media via REUTERS)
    চোখের নিমেষে ধূলিসাৎ নবনির্মিত সেতু (Social media via REUTERS)

    চিনের সরকারি সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেলে মারকাং শহরের পার্বত্য এলাকায় ভয়াবহ ভূমিধসের পর সেতুর একটি বড় অংশ ভেঙে পড়ে। তবে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানি হয়নি। রয়টার্স ও চিনা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, সেতুর দু’পাশের পাহাড়ে বড় ধরনের ফাটল ও স্লোপ সরে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাওয়ায় সোমবারই ব্রিজটি যান চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরদিন বিকেলেই মাটি সরে গিয়ে সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড ও সংযোগ স্থল ভেঙে পড়ে। সংকটাপন্ন এলাকায় আগে থেকেই যান চলাচল বন্ধ থাকায় সম্ভাব্য বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। চিনা রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানিয়েছে, ভূমিধসের তীব্রতার কারণে ওই এলাকায় রাস্তার উপরিভাগ এবং সেতুর প্রবেশপথ ধসে পড়ে। ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতুটি চিনের অভ্যন্তরীণ সিচুয়ান এবং তিব্বত মালভূমির মধ্যে যাতায়াত সহজ করার জন্য তৈরি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়ে সংযোগের অংশ ছিল।

    এদিকে, সিচুয়ান রোড অ্যান্ড ব্রিজ গ্রুপের পোস্ট করা একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সেতুটির স্তম্ভগুলি ভেঙে পড়ার আগে একটি বিশাল ধুলোর মেঘ তৈরি হচ্ছে এবং স্তম্ভগুলি নিচের পাথর ও জলের মধ্যে পড়ছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর শহর মারকাং-এর পুলিশ ৭৫৮ মিটার দীর্ঘ হংকি সেতুটি বন্ধ করে দিয়েছে। এর আগে কাছাকাছি ঢালু জমি ও সড়কে ফাটল দেখা দেয় এবং পাহাড়ের ভূপৃষ্ঠে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গলবার বিকেলে পাহাড়ের কাছে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়, যার ফলে ভূমিধসে অ্যাপ্রোচ ব্রিজ এবং সড়ক ভেঙে পড়ে। জানা গেছে, চলতি বছরের শুরুর দিকে সেতুটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে গত ২৮ সেপ্টেম্বর জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ উদ্বোধনের মাত্র কয়েক মাসের মাথায়ই সেতুটি ধসে পড়ল। এটির অবস্থান চিনের মূল ভূখণ্ডকে তিব্বতের সঙ্গে সংযোগকারী মহাসড়কে। কাছেই দাদু নদীর গিরিসংকটে নির্মাণাধীন শুয়াংজিয়াংকু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বাঁধ। প্রায় এক দশক ধরে নির্মাণাধীন এই বাঁধটি সম্পূর্ণ হলে এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ বাঁধ হবে।

    স্থানীয় সরকার জানিয়েছে, পুরো ঘটনার উপর প্রযুক্তিগত তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে। সেতুর নির্মাণজনিত ত্রুটি, নকশা, ভূতাত্ত্বিক ঝুঁকি মূল্যায়ন-সবকিছুই নতুন করে পর্যালোচনা করা হবে। যান চলাচল বিকল্প রুটে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সেতুটি পুনর্নির্মাণ বা মেরামতের কবে করা হবে তা এখনও পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়নি।

    News/News/চিনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! চোখের নিমেষে ধূলিসাৎ নবনির্মিত সেতু, প্রকাশ্যে ভিডিও
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes