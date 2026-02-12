NIA Probe in ISIS Module: ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তরুণদের IS-এ যোগ দিতে বলছিল রাহুল সেন, NIA তদন্তে সামনে চাঞ্চল্যকর তথ্য

Edit Profile
    Published on: Feb 12, 2026 12:11 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    মধ্যপ্রদেশের রতলামের বাসিন্দা রাহুল সেন ওরফে উমর বাহাদুর... ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরেও হিন্দু নামে একধিক সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল খুলেছিল সে। এভাবেই নাকি ভারতে মৌলবাদের মাধ্যমে আইএসআইএস জঙ্গি সংগঠনের মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনটাই জানিয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। রিপোর্ট অনুযায়ী, এসব প্রোফাইলে আইএস-এর প্রচার ভিডিয়ো পোস্ট করত উমর। এনআইএ বলছে, রাহুল ওরফে উমর নিজেই আইএসআইএস-এর এই ভিডিয়োগুলো এডিট করত এবং পোস্ট করত। তাঁর লক্ষ্য ছিল এই ভিডিয়োগুলির মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে উগ্রবাদের বীজ বপণ করা।

    উমরকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিভিন্ন গ্যাজেট বাজয়াপ্ত করা হয়েছে। উমরের মোবাইল ফোন থেকে বেশ কয়েকটি চ্যাট পেয়েছে এনআইএ। উমর একাধিক তরুণকে আইএসে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে সেই সব চ্যাট থেকে। এনআইএ-র তরফে জানানো হয়েছে, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব ও বিহারে রাহুল নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল। অবশ্য এই উমর ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই জেলে আছে। তবে রাহুল ওপরে উমরের এই কর্মকাণ্ড নিয়ে তদন্ত জারি রেখেছিল এনইআএ। এবং যত তদন্ত এগিয়েছে, ততই ধরা পড়েছে বিস্তৃত এই জাল।

    এনআইএ-র তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রাহুল সেন ওরফে উমর সিরিয়ার আইএস জঙ্গি আবু ওমরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। দু'জনেই ইনস্টাগ্রামে মুসাফির নামের একটি আইডি মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদে আবু ওমর জানায়, সে সিরিয়ায় গিয়ে আইএস-এ যোগ দিতে চেয়েছিলেন। এর আগে এনআইএ-র তদন্তে জানা গিয়েছিল, রাহুল সেনের সহযোগী ফয়জান আনসারির সঙ্গে পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের যোগাযোগ ছিল। রাহুল সনাতানি, মুসাফির, রাহুল ও, রাহুল সেন নামে ইনস্টাগ্রাম চ্যানেল তৈরি করেছিল এবং ওমর বাহাদুর, খালিদ, দাইসি, ওসামা বিন লাদেন, বাকিয়া, দাওয়ালার মতো নামে টেলিগ্রাম চ্যানেল তৈরি করেছিল। সনাতনী আরএস নামে একটি চ্যানেলে একটি অস্ত্র এবং একটি ম্যাগাজিন বেল্ট নিয়ে একটি ছবিও পোস্ট করেছিল রাহুল সেন।

    এই মামলায় এনআইএ ৩৮ জন যুবকের সাক্ষ্য নিয়েছে। এদের উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিল রাহুল সেন এবং তার ঘনিষ্ঠরা। তালহা জারনেইল নামে এক ডিজিটাল মার্কেটিং কর্মী এনআইএ-কে জানিয়েছেন, ফয়জান আনসারি তাঁকে আইআইএস-এ যোগ দিতে বলেছিল। রাহুল সেনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জিহাদে যোগ দেওয়ার উদাহরণও নাকি দেওয়া হয়েছিল তাকে। বোমা তৈরি করে অর্থ উপার্জন করা যায় বলেও নাকি দাবি করা হয়েছিল তার কাছে।

    News/News/NIA Probe In ISIS Module: ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তরুণদের IS-এ যোগ দিতে বলছিল রাহুল সেন, NIA তদন্তে সামনে চাঞ্চল্যকর তথ্য
