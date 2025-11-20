'আশা করি নতুন সরকার...,' বিহারে ইতিহাস রচনা নীতীশের, মৌনতা ভাঙলেন তেজস্বী

বিহারের রাজনৈতিক ইতিহাসে আবারও মাইলফলক স্থাপন করলেন জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর প্রধান নীতীশ কুমার। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে পাটনার ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দানে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে দশম বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন তিনি। আর এই আবহে বিহারের ভরাডুবির পর নীরবতা ভাঙলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা তেজস্বী যাদব।
বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও নবগঠিত মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন লালু-পুত্র। এক্স বার্তায় তেজস্বী যাদব লেখেন, ‘বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার জন্য নীতীশ কুমারকে আন্তরিক অভিনন্দন। মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়া সমস্ত সদস্যদের জন্যও শুভেচ্ছা।' তিনি আরও বলেন, 'আশা করি নতুন সরকার সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করবে। ভোটের আগে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালন করবে নতুন সরকার এবং বিহারের মানুষজনের জীবনে আনবে ইতিবাচক পরিবর্তন।’ বিহারে টানা পঞ্চমবার মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছেন নীতীশ কুমার। নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ পর্বে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধুরী এবং বিজয় কুমার সিনহা। এছাড়াও শপথ নিয়েছেন মঙ্গল পাণ্ডে, বিজয় চৌধুরি, শ্রাবণ কুমার, বিজেন্দ্র যাদব, বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল এবং অশোক চৌধুরিরা একসঙ্গে শপথবাক্য পাঠ করেন। এছাড়াও লেশি সিং, সন্তোষকুমার মাঝি, মদন সাহনি, রামকৃপাল যাদব, নীতিন নবীন ও সুনীল কুমার মন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেন।
বিহারে ভরাডুবির পর আরজেডি কী বলেছিল?
বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর গত শনিবার নীরবতা ভাঙে আরজেডি। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে আরজেডি জানিয়েছিল, 'জনসেবা একটি অবিরাম প্রক্রিয়া, একটি অন্তহীন যাত্রা। এতে ওঠানামা অনিবার্য। পরাজয়ে দুঃখ নেই, বিজয়ে অহংকার নেই। আরজেডি গরিবদের দল, তাদের স্বার্থ রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবে।' এই কথাগুলো শুধু দলের সাধারণ শ্রোতা এবং কর্মীদের উদ্দেশ্যেই নয় বরং জনসাধারণের জন্যও তা বলাই বাহুল্য। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, যিনি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এবারে মাত্র ২৫টি আসন পেতে সক্ষম হয়েছেন ২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভায়। এটি দলের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ফল কেবল ২০১০ সালে তারা পেয়েছিল ২২টি আসন। ২০২০ সালের নির্বাচনে তারা ৭৫ আসন জিতে বিপুল প্রভাব দেখিয়েছিল; সেই লাফ এখন অনেকটা থেমে গিয়েছে। পরাজয় হলেও দলের ভোট ভাগে এক মজবুত পার্টি হিসেবে তারা এখনও দাঁড়িয়ে আছে তাদের ভোট শতাংশ ২৩ শতাংশ, যা বিজেপির চেয়ে প্রায় ২.৯২ শতাংশ বেশি এবং জেডিইউ-র চেয়ে ৩.৭৫ শতাংশ বেশি।
