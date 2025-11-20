১০ বার! বৃহস্পতিবার নয়া রেকর্ডের লক্ষ্যে নীতীশ কুমার, মন্ত্রিসভায় জাতিগত ভারসাম্য

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র ঐতিহাসিক জয়ের পর রাজনৈতিক মহলে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল-কে হচ্ছেন বিহারের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী? সেই জল্পনার অবসান প্রায় নিশ্চিত। এনডিএ শিবিরের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, নীতীশ কুমার ফের বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন।আগামীকাল, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার গান্ধী ময়দানে হবে নতুন এনডিএ সরকারের শপথ অনুষ্ঠান-যা হবে বিহারের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শপথগ্রহণ বলেই দাবি শাসক জোটের।
সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার নীতীশ কুমারের সঙ্গেই আরও ২২ জন মন্ত্রী শপথ নিতে পারেন। এরমধ্যে বিজেপির ৯ জন, জেডিইউর ১০ জন এবং চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি (রাম বিলাস), জিতন রাম মাঝির হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার জাতীয় লোক মোর্চার একজন করে বিধায়ক রয়েছেন। বিহারের নয়া মন্ত্রিসভায় জাতিগত ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বিজেপির কোটা থেকে সম্রাট চৌধুরী, বিজয় সিনহা, নীতিন নবীন, রেণু দেবী, মঙ্গল পাণ্ডে, নীরজ বাবলু, সঞ্জয় সারাওয়াগি, হরি সাহনি এবং রজনীশ কুমার শপথ নিতে পারেন। এই নয়জন বিধায়কের মধ্যে আটজনই আগের সরকারে মন্ত্রী ছিলেন। বিজেপি দুই জন ভূমিহার নেতা, দু'জন ইবিসি, এবং একজন করে ব্রাহ্মণ ও রাজপুত সম্প্রদায়, কায়স্থ ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের নেতাকে মন্ত্রী করছে। অন্যদিকে,জেডিইউর কোটা থেকে আগামীকাল গান্ধী ময়দানে ১০ জন বিধায়ক শপথ গ্রহণ করতে পারেন। এই তালিকায় রয়েছেন বিজয় চৌধুরী, শ্রাবণ কুমার, অশোক চৌধুরী, মহম্মদ জামা খান, রত্নেশ সাদা, লেশি সিং, বিজেন্দ্র যাদব, শ্যাম রজক, সুনীল কুমার এবং দামোদর রাওয়াত। এই আটজন বিধায়কও আগের সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। নীতীশ কুমার চারজন দলিত এবং মুসলিম, যাদব, ইবিসি, রাজপুত এবং ভূমিহারদের প্রতিনিধি রেখে মন্ত্রিসভার জাতিগত ভারসাম্য নির্ধারিত করবেন।
বিদায়ী সরকারে ছিলেন- বিজেপির ২১ জন মন্ত্রী, জেডিইউর ১৩ জন (মুখ্যমন্ত্রী-সহ), হাম-এর ১ জন এবং একজন নির্দল। এবার চিরাগ পাসওয়ানের দল এবং উপেন্দ্র কুশওহার দল থেকে একজন মন্ত্রী হতে পারেন। চিরাগ পাসওয়ানের দলের রাজু তিওয়ারিকে মন্ত্রী করা নিয়ে আলোচনা চলছে। একইভাবে উপেন্দ্র কুশওহার স্ত্রী স্নেহলতা কুশওহাও মন্ত্রী হতে পারেন। এদিকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতনরাম মাঝির ছেলে সন্তোষ কুমার সুমনকে বৃহস্পতিবার বিহারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারেন। বিজেপি নেতা নীতিন নাভিন বলেন, 'শপথগ্রহণের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে… এটি বিহারের উন্নয়নের নতুন উড়ানের শপথ অনুষ্ঠান।' তিনি আরও জানান, অনুষ্ঠানকে উৎসবমুখর করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ কেন্দ্রের বহু মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। বিহার এদিন উৎসবের মতো উদযাপন করবে।
সাম্প্রতিক বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোট-অর্থাৎ জেডিইউ এবং বিজেপি ২৪৩ সদস্যের বিধানসভায় ২০০-রও বেশি আসন পেয়েছে। বিজেপি মোট ৯টি আসন জেতে, আর জেডিইউ পায় ৮৫টি আসন। ১৪ নভেম্বর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই নতুন সরকার গঠনের আলোচনা দ্রুত গতি পেয়েছে।