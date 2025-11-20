Edit Profile
    জল্পনায় ইতি! দশমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, নয়া মন্ত্রিসভায় চমক

    নীতীশ কুমারের বিদায়ী সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সম্রাট চৌধুরী এবং বিজয় সিনহা।

    Updated on: Nov 20, 2025 12:34 PM IST
    By Sahara Islam
    জল্পনার অবসান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে পাটনার ঐতিহ্যবাহী গান্ধী ময়দানে রেকর্ড গড়ে দশমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ কুমার। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র বিপুল জয়ের পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে যে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে, তার কেন্দ্রে রয়েছেন নীতীশ কুমার। বৃহস্পতিবার বিহারের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ এনডিএ-র শীর্ষ নেতৃত্ব।

    दशमबार बिहारের मুখ্যমন্ত্রী নীতীশ (@Jduonline)
    দশমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ (@Jduonline)

    বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দানে সকাল ১১:৩০ মিনিটে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হয়।২৫ বছরে দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন নীতীশ কুমার। রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথগ্রহণের পর মঞ্চেই নীতীশকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী। নীতীশ কুমারের বিদায়ী সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সম্রাট চৌধুরী এবং বিজয় সিনহা। তাঁরাই ফের নীতীশের ডেপুটি হিসাবে শপথ নিয়েছেন এদিন। একই সঙ্গে সম্রাট চৌধুরী বিহার বিজেপির সংসদীয় দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে, বিজয় সিনহা নির্বাচিত হয়েছেন উপদলনেতা। এছাড়াও শপথ নিয়েছেন মঙ্গল পাণ্ডে, বিজয় চৌধুরী, শ্রাবণ কুমার, বিজেন্দ্র যাদব, বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল এবং অশোক চৌধুরীরা। পাশাপাশি লেশি সিং, সন্তোষকুমার মাঝি, মদন সাহনি, রামকৃপাল যাদব, নীতিন নবীন ও সুনীল কুমার মন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেন। নীতীশ কুমারের মন্ত্রিসভায় একমাত্র মুসলিম মন্ত্রী হিসেবে এদিন শপথ নিয়েছেন জামা খান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সঞ্জয় সিং টাইগার, অরুণ প্রসাদ, রমা দেবী এবং নারায়ণ প্রসাদ। সব মিলিয়ে মোট ২৬ জন নেতা এদিন মন্ত্রীপদে শপথ নিয়েছেন। তবে মন্ত্রিসভার বণ্টনে স্পষ্ট, এনডিএ জোটে ‘বিগ ব্রাদার’ সেই বিজেপিই। ১টি করে মন্ত্রক পেয়েছে চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি (রাম বিলাস), জিতন রাম মাঝির হাম ও উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএম।

    এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও বিহারের মন্ত্রীদের শপথ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা-সহ এনডিএ শাসিত সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীরা। বলতে গেলে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিহারে শক্তি প্রদর্শন করেছে এনডিএ শিবির। গান্ধী ময়দানের গোটা মাঠ ছিল ভিড়ে টইটম্বুর। পাশাপাশি পাটনাকে সাজানো হয়েছিল সুসজ্জিত ফুলমালার চেন দিয়ে। কোথাও কোথাও নীতীশ কুমার-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশাল বিশাল কাটআউট, আবারও কোথাও তাঁদের ব্যানার লাগানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার শপথগ্রহণের গুরুত্ব বিবেচনা করে গান্ধী ময়দানে নিরাপত্তার জন্য ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা ছিল।

    মন্ত্রিসভার বন্টন ও নীতীশ কুমারের রেকর্ড

    প্রাথমিকভাবে এনডিএ নেতারা ঠিক করেন, প্রতি ছ’জন বিধায়ক পিছু একজন করে ক্যাবিনেট মন্ত্রী করা হবে। সেই ফর্মুলা অনুযায়ী, বিজেপি থেকে মন্ত্রী হতে পারেন ১৫ জন। ১৩-১৪টি মন্ত্রক পেতে পারে নীতীশ কুমারের জেডিইউ। চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি (রাম বিলাস) থেকে ৩ জন মন্ত্রী হবেন। একটি করে মন্ত্রক পাবে জিতন রাম মাঝির হাম ও উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএম। কিন্তু শপথের মঞ্চে সেই ফর্মুলা কার্যকর করার ইঙ্গিত মেলেনি। যদিও পরে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, দীর্ঘ সময় ধরে বিহারের কুর্সিতে থাকার কৃতিত্ব নিয়েছেন নীতীশ কুমার। প্রায় ২০ বছর ধরে একাধিক মেয়াদে এই পদে রয়েছেন তিনি। কখনও আরজেডি তো কখনও এনডিএ-র সঙ্গে জোট করে ৯ বার মুখ্যমন্ত্রী হন তিনি। প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন সমতা পার্টির হয়ে। সেবার মাত্র ৭ দিন বিহারের ক্ষমতায় ছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বিহারের রাজনীতিতে অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠেন নীতীশ কুমার। দশমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করে জাতীয় রাজনীতিতে নয়া ইতিহাস রচনা করলেন নীতীশ কুমার।

    বিহার ও এনডিএ

    সদ্য সমাপ্ত বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২০২টিতে জয়লাভ করেছে তারা। বিজেপি ৮৯টি আসনে জিতেছে। নীতীশের জনতা দল (ইউনাইটেড) পেয়েছে ৮৫টি আসন। চিরাগ পাসওয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস) ২৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৯টিতে জিতেছে। হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (এস) পাঁচটি এবং রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা চারটি আসনে জিতেছে। অন্যদিকে, ভোটে ভরাডুবি হয়েছে লালুপ্রসাদ যাদবের আরজেডির। তারা পেয়েছে মাত্র ২৫টি আসন। কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছে মাত্র ৬টি। নির্বাচনে এনডিএ-র নিরঙ্কুশ জয়ের পর এদিন শপথ নিল নতুন সরকার।

