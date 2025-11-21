Edit Profile
    Nitish Kumar Cabinet Details: নীতীশের ‘ঘর’ কেড়ে নিল বিজেপি! ২০ বছর পরে প্রথমবার বিহারের এই দফতর হাতছাড়া হল

    Published on: Nov 21, 2025 6:51 PM IST
    By Ayan Das
    বিহারে দশমবারের জন্য গঠিত নীতীশ কুমারের সরকারে মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বণ্টন করা হল। কিন্তু এই প্রথমবার নীতীশের হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীকে স্বরাষ্ট্র দফতর দেওয়া হয়েছে। অন্য উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহাকে ভূমি সংস্কার ও রাজস্ব দফতর এবং খনি ও ভূতত্ত্ব দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্রাট চৌধুরীর কাছে আগে অর্থ দফতর ছিল, কিন্তু এবার তাকে অর্থ দফতর দেওয়া হয়নি। এটিকে একটি বদল হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিজেপি কোটা থেকে মন্ত্রী হওয়া মঙ্গল পান্ডেকে স্বাস্থ্য ও আইন দফতর দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়ালকে শিল্প দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নীতিন নবীনকে সড়ক নির্মাণ ও নগর উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে রামকৃপাল যাদবকে কৃষিমন্ত্রী করা হয়েছে।

    নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। (ছবি সৌজন্যে সন্তোষ কুমার/হিন্দুস্তান টাইমস)
    নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। (ছবি সৌজন্যে সন্তোষ কুমার/হিন্দুস্তান টাইমস)

    জেডিইউ মন্ত্রীদের কী কী প্রাপ্তি হল? মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ থেকে বিজয় চৌধুরীকে জল সম্পদ ও ভবন নির্মাণ মন্ত্রী করা হয়েছে, অন্যদিকে শ্রবণ কুমারকে গ্রামীণ উন্নয়ন, বিজেন্দ্র যাদবকে অর্থ ও বিদ্যুৎ দফতর, সুনীল কুমারকে শিক্ষা দফতর দেওয়া হয়েছে। এটি আগের মতোই আছে। এদের পাশাপাশি অশোক চৌধুরীকে গ্রামীণ কার্য, লেশি সিংকে খাদ্য ও উপভোক্তা, মদন সহানিকে সমাজ কল্যাণ দফতর দেওয়া হয়েছে।

    কোন মন্ত্রী কোন দফতর পেলেন?

    সম্রাট চৌধুরী: স্বরাষ্ট্র।

    বিজয় সিনহা: ভূমি রাজস্ব ও খনি।

    বিজয় চৌধুরী: জল সম্পদ, ভবন নির্মাণ।

    বিজেন্দ্র যাদব: অর্থ, বাণিজ্যকর, বিদ্যুৎ, পরিকল্পনা উন্নয়ন।

    শ্রবণ কুমার: গ্রামীণ উন্নয়ন।

    মঙ্গল পান্ডে: স্বাস্থ্য ও আইন।

    দিলীপ জয়সওযাল: শিল্প।

    অশোক চৌধুরী: গ্রামীণ কার্য।

    লেশি সিং: খাদ্য উপভোক্তা।

    মদন সহানি: সমাজ কল্যাণ।

    নীতীন নবীন: সড়ক নির্মাণ, নগর উন্নয়ন।

    রামকৃপাল যাদব: কৃষি।

    সন্তোষ সুমন: ক্ষুদ্র জল সম্পদ।

    সুনীল কুমার: শিক্ষা।

    জামা খান: সংখ্যালঘু কল্যাণ।

    সঞ্জয় টাইগার: শ্রম সম্পদ।

    অরুণ শঙ্কর প্রসাদ: কলা-সংস্কৃতি ও পর্যটন।

    সুরেন্দ্র মেহতা: পশু ও মৎস্য সম্পদ।

    শ্রীনারায়ণ প্রসাদ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

    শ্রেয়সী সিং: ক্রীড়া ও তথ্যপ্রযুক্তি।

    প্রমোদ কুমার: সমবায়, বন ও পরিবেশ।

    সঞ্জয় কুমার: আখ শিল্প।

    সঞ্জয় সিং: পিএইচইডি।

    দীপক প্রকাশ: পঞ্চায়েত রাজ।

