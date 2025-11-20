Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Nitish Kumar Cabinet Update: জাতপাতের সমীকরণ বজায় থাকল নীতীশের ক্যাবিনেটে, উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন কারা?

    নীতীশের সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিসভার ২৬ মন্ত্রী শপথ নিলেন পটনার গান্ধী ময়দানে। নীতীশের দুই ডেপুটি হিসেবে এবারও শপথ নিয়েছেন বিজেপির সম্রাট চৌধুরী এবং বিজয় সিনহা।

    Published on: Nov 20, 2025 1:02 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজ দশমবারের মত মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন নীতীশ কুমার। এরই সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিসভার ২৬ মন্ত্রী শপথ নিলেন পটনার গান্ধী ময়দানে। নীতীশের দুই ডেপুটি হিসেবে এবারও শপথ নিয়েছেন বিজেপির সম্রাট চৌধুরী এবং বিজয় সিনহা। এছাড়া মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শ্রেয়সী সিং, রাম কৃপাল যাদব, সঞ্জয় সিং টাইগার এবং দীপক প্রকাশরা। এছাড়া প্রথমবারের বিধায়ক রাম কৃপাল যাদবও মন্ত্রী হয়েছেন। এর আগে তিনি ৫ বার লোকসভার সাংসদ থেকেছেন। তবে এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি তাঁকে প্রার্থী করেছিল।

    আজ দশমবারের মত মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন নীতীশ কুমার। (@Jduonline)
    আজ দশমবারের মত মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন নীতীশ কুমার। (@Jduonline)

    কায়স্থ সম্প্রদায়ের বিজেপি নেতা নীতিন নাবিনকে ফের মন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে লালুপ্রসাদের 'ভোট ব্যাঙ্ক' হিসেবে পরিচিত যাদব সম্প্রদায়েরও প্রতিনিধিত্ব রয়েছে নীতীশের ক্যাবিনেটে। রাম কৃপাল যাদব ছাড়াও বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদবকেও মন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, দু'জনেই সিনিয়র নেতা হওয়ায় দু'জনকেই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় দেওয়া যেতে পারে। রাম কৃপাল যাদবকে একসময় লালু পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ বলে মনে করা হত, তবে তিনি লোকসভা নির্বাচনে মিশা ভারতীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ২০১৪ সালে তিনি পাটলিপুত্র লোকসভা আসন থেকে জিতেছিলেন। তবে, ২০২৪ সালে তিনি লোকসভা নির্বাচনে হেরে যান। এবার তিনি রাজ্য সরকারের বিধায়ক এবং মন্ত্রী হয়েছেন।

    এদিকে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া দীপক প্রকাশ এবারের নির্বাচনে লড়েননি। দীপক প্রকাশ হলেন উপেন্দ্র কুশওয়াহার ছেলে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে বিধান পরিষদ বা বিধানসভার সদস্য হতে হবে। এদিকে নীতীশের ক্যাবিনেটে স্থান পেয়েছেন জেডিইউর সংখ্যালঘু নেতা মহম্মদ জামান খান। প্রাথমিকভাবে এনডিএ নেতারা ঠিক করেন, প্রতি ছ’জন বিধায়ক পিছু একজন করে ক্যাবিনেট মন্ত্রী করা হবে। সেই ফর্মুলা অনুযায়ী, বিজেপি থেকে মন্ত্রী হতে পারেন ১৫ জন। ১৩-১৪টি মন্ত্রক পেতে পারে নীতীশ কুমারের জেডিইউ। চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি (রাম বিলাস) থেকে ৩ জন মন্ত্রী হবেন। একটি করে মন্ত্রক পাবে জিতন রাম মাঝির হাম ও উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএম। কিন্তু শপথের মঞ্চে সেই ফর্মুলা প্রতিফলিত হয়নি। যদিও ক্যাবিনেট সম্প্রসারণের সুযোগ সবসময়ই থাকবে নীতীশের কাছে।

    News/News/Nitish Kumar Cabinet Update: জাতপাতের সমীকরণ বজায় থাকল নীতীশের ক্যাবিনেটে, উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন কারা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes