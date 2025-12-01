PM Modi before parliament session: ‘ড্রামা নয়, ডেলিভারি চাই’, দরকারে আমি টিপস দেব, সংসদ অধিবেশনের আগে খোঁচা মোদীর

PM Modi before parliament session: ‘ড্রামা নয়, ডেলিভারি চাই’, দরকারে আমি টিপস দেব, সংসদ অধিবেশনের আগে খোঁচা মোদীর
আর সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে বিরোধীদের তুলোধোনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথামাফিক অধিবেশন শুরুর আগে সংসদের বাইরে যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী, তার আগাগোড়া বিরোধীদের নিশানা করেন। বিরোধীদের খোঁচা দিয়ে মোদী বলেন যে সংসদে ‘ড্রামা না করে ডেলিভারির’ উপরে জোর দিতে হবে। সেইসঙ্গে বিরোধীদের নিজেদের রণনীতি পালটানোরও পরামর্শ দেন। বলেন যে প্রয়োজনে তিনি নিজেই গিয়ে টিপস দিতে পারেন।
স্লোগান দেওয়ার অনেক জায়গা আছে, খোঁচা মোদীর
প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘ড্রামা করার জন্য অনেক জায়গা আছে। যাঁরা (ড্রামা) করতে চান, করে যান। এখানে ড্রামা নয়, ডেলিভারি হওয়া উচিত। যত স্লোগান দিতে চান, (দিন)। স্লোগানের জন্য পুরো দেশ ফাঁকা পড়ে আছে। যেখানে হেরে এসেছেন, সেখানে বলেছেন। যেখানে হারতে যাবেন, সেখানেও বলে দেবেন। কিন্তু এখানে স্লোগানে নয়, নীতির উপরে জোর দেওয়া উচিত।’
বিহারে হারের ধাক্কা থেকে বেরোতে পারেনি বিরোধীরা, খোঁচা মোদীর
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বিরোধীরাও নিজেদের দায়িত্ব পালন করুক। আলোচনার সময় জোরালো বিষয় তুলে ধরুক। পরাজয়ের নিরাশা থেকে বেরিয়ে আসুক। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে একটা-দুটো এমন দল আছে, যেগুলি হারটাও হজম করতে পারে না। আমি ভাবছিলাম যে বিহারের ফলপ্রকাশের পরে এতটা সময় কেটে গিয়েছে, তো এখন কিছুটা সামলে নিয়েছে নিজেদের। কিন্তু কাল যে ডায়লগবাজি শুনলাম আমি, তাতে মনে হচ্ছে যে হারের কারণে ওরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।’
সেই রেশ ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে, দায়িত্বের সঙ্গে জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেশের জনগণ যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা পরিচালনা করুন এবং সামনের দিকে চিন্তা করুন। আপনার যা আছে, তা কীভাবে আরও ভালো করা যায়। যদি খারাপ হয়, তাহলে আমরা কীভাবে সঠিক মন্তব্য করতে পারি, যাতে দেশের নাগরিকদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।’
উত্তাল হতে পারে সংসদ
আর প্রধানমন্ত্রী এমন একটা সময় যখন সেই মন্তব্য করেছেন, যখন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) সংসদ উত্তাল হতে পারে। ব্যাহত হতে পারে সংসদের কার্যক্রম। যে অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সরকার কমপক্ষে ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিল আনার পরিকল্পনা করছে বলে একটি মহলের তরফে দাবি করা হচ্ছে। সেই আবহেই বিরোধীদের খোঁচা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাতে কি কাজ হবে? সেটা সময়ই বলবে।
