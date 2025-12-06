অফিসের সময় পেরিয়ে গেলে ফোন বা ইমেল নয়, জীবনে 'শান্তি' আনতে নয়া বিল পেশ

অফিসের সময় পেরিয়ে গেলে ফোন বা ইমেল নয়, জীবনে 'শান্তি' আনতে নয়া বিল পেশ
লোকসভার সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে শুক্রবার অফিসের পরে একটি প্রাইভেট বিল পেশ করেছেন। এই বিলের নাম 'দ্য রাইট টু ডিসকানেক্ট বিল ২০২৫'। এর অধীনে, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের কর্মচারীদের বেতনের এক শতাংশ হারে জরিমানা দিতে হবে, যদি তারা বিলের শর্তাবলী মেনে না চলে।
লোকসভার সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে শুক্রবার অফিসের পরে একটি প্রাইভেট বিল পেশ করেছেন। এই বিলের নাম 'দ্য রাইট টু ডিসকানেক্ট বিল ২০২৫'। এর অধীনে, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের কর্মচারীদের বেতনের এক শতাংশ হারে জরিমানা দিতে হবে, যদি তারা বিলের শর্তাবলী মেনে না চলে। ওই বিলের প্রস্তাব অনুযায়ী, অফিসের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কর্মীদের সঙ্গে কোনও ফোন বা মেল করা যাবে না। বর্তমান ডিজিটাল সংস্কৃতির কারণে তৈরি হওয়া বার্ন-আউট কমিয়ে জীবনযাত্রা আরও ভালো করার লক্ষ্যে সেই বিল পেশ করা হয়েছে। তার ফলে কর্মজীবনে ভারসাম্য বজায় থাকবে।
দাবি করা হয়েছে, গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে যদি কর্মীরা ক্রমাগত কাজ করত থাকেন বা অ্যাক্টিভ থাকেন, তবে তাঁরা ঘুমের অভাব, চাপ এবং মানসিক ক্লান্তির মতো ঝুঁকির মুখোমুখি হন। একে টেলিপ্রেশার বলা হয়, যখন ইমেল এবং কলগুলির উত্তর দিতে হয় সারাদিন। এমনকী ছুটির দিনেও সেই কাজটা করতে হয়। এই বিলটি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত স্থানকে সম্মান করার এবং কাজের বাইরে কল বা ইমেলের প্রতিক্রিয়া না জানানোর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। সংস্থাগুলির চাহিদা এবং কর্মসংস্কৃতির দিকেও যত্ন নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, নিয়মগুলি নমনীয়তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে তারা তাদের কর্মীদের সঙগে পরিষেবার শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করতে পারে।
ওই বিল অনুযায়ী, কোনও কর্মচারী কর্মঘণ্টার বাইরে কাজ করলে তাঁকে একই বেতনের হারে ওভারটাইম দিতে হবে, যাতে ডিজিটাল রূপান্তরের কারণে বেতন ছাড়াই অতিরিক্ত কাজ রোধ করা যায়। এই বিলে কর্মচারী এবং নাগরিকদের মধ্যে ডিজিটাল এবং যোগাযোগের সরঞ্জামের যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে প্রচারের জন্য কাউন্সেলিং পরিষেবার সংস্থানও রয়েছে। এই বিলটি কর্মীদের অধিকার ও কল্যাণের জন্য কাজ করে। আউট-অফ-আওয়ার পরিষেবার শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা এবং কর্মচারীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অধিকার বজায় রাখার জন্য সরবরাহ করে।
News/News/অফিসের সময় পেরিয়ে গেলে ফোন বা ইমেল নয়, জীবনে 'শান্তি' আনতে নয়া বিল পেশ