কপিল শর্মার ক্যাফেতে হামলা! দিল্লিতে ধৃত কুখ্যাত গ্যাংস্টারের ঘনিষ্ঠ, কে এই গোল্ডি ধিলোঁ?
কমেডিয়ান কপিল শর্মার কানাডার ক্যাফেতে গুলি চালানোর ঘটনায় দিল্লি থেকে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম বন্ধু মান সিং। সে ব্যক্তি কানাডা-ভিত্তিক কুখ্যাত গ্যাংস্টার গোল্ডি ধিলোঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। পুলিশ জানিয়েছে, এই হামলাটি কপিল শর্মার রেস্তোরাঁকে ভয় দেখানোর জন্য একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। ধৃতের কাছ থেকে একটি পিস্তলও উদ্ধার করা হয়েছে।
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ২৯ বছর বয়সি বন্ধু মান সিং ধিলোঁর নেটওয়ার্কের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলত এবং জনপ্রিয় এই শিল্পীর ক্যাফেকে ভয় দেখানোর জন্য নিশানা করার বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন আধিকারিক জানান, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই গ্রেফতারি করা হয়েছে। অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি চাইনিজ পিস্তল এবং কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে, অভিযুক্ত বন্ধু মান সিং একজন আফগান নাগরিক, যে ২০২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিল। তার ভূমিকা এবং বিদেশে থাকা গ্যাং অপারেটিভদের সঙ্গে তার যোগসূত্র নিয়ে আরও তদন্ত চলছে। অন্যদিকে মনে করা হয়, গোল্ডি ধিলোঁ বিদেশে ব্যবসায়ী এবং হাই-প্রোফাইল ব্যক্তিদের নিশানা করে তোলাবাজির একাধিক চক্রের সঙ্গে জড়িত।
গোল্ডি ধিলোঁ কে?
সম্প্রতি দিল্লিতে গ্রেফতার হয় বেআইনি অস্ত্রের কয়েকজন কারবারি। তারা দাবি করেছিল, মান সিংকে তারা অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। তাদের দাবির উপরে ভিত্তি করে সরাসরি গ্রেফতার করা হয় মানকে। উল্লেখ্য, কপিল শর্মার ক্যাফেতে হামলার পরে এই ঘটনার দায়িত্ব নিয়েছিল লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং। তাদের তরফে জানানো হয় কুলবীর সিধু এবং গোল্ডি ধিলোঁও এই হামলার নেপথ্যে ছিল। বলি সুপারস্টার সলমন খানকে শোয়ে আমন্ত্রণের জন্যই বিষ্ণোই গ্যাংয়ের রোষানলে পড়তে হয়েছিল কপিলকে, সামনে আসে এমনই তথ্য। অর্থাৎ গোল্ডি ধিলোঁ হল লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং-এর সদস্য। লরেন্স বিষ্ণোই এখন গুজরাটের সবরমতী জেলে বন্দি। পুলিশ মনে করছে কানাডার ননী রানার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে বিষ্ণোই গ্যাং।
কানাডায় হামলা
৪ মাসে, ৩ বার গুলি চলেছে কপিল শর্মার কানাডার ক্যাফে, কাপস ক্যাফেতে। শেষবার, ১৬ অক্টোবর কাপস ক্যাফেতে গুলি চলেছিল। সেই হামলাগুলিতে হতাহতের কোনও খবর না পাওয়া গেলেও ছড়িয়েছিল আতঙ্ক। এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছিল লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য গোল্ডি ধিলোঁর দলের একটি শাখা রয়েছে কানাডায়। সেই যোগাযোগ থেকেই নাকি গুলি চালানো হয়েছে কপিল শর্মার ক্যাফেতে। কপিল শর্মার ক্যাফেতে তৃতীয়বার গুলি চলার পরে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে, লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, এই ঘটনা সাধারণ মানুষকে ভয় পাওয়ানোর জন্যই তারা ঘটিয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষ এই ক্যাফে থেকে দূরে থাকেন, সেই জন্যই তাদের এই প্রচেষ্টা। পাশাপাশি, যাঁরা বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত, সেই সমস্ত মানুষদেরও সতর্কবার্তা দিয়েছিল এই লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং। বলা হয়েছে, যাঁরা অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁরাও খুব তাড়াতাড়ি ফল পাবেন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার। লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের ভাষায়, বুলেট কিন্তু যে কোনও দিক থেকেই আসতে পারে।
সম্প্রতি, কপিল শর্মা তাঁর আসন্ন ছবি 'কিস কিসকো প্যায়ার করু ২'-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে তাঁর কানাডার সারেতে অবস্থিত ক্যাফেতে গুলি চালানোর ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তাঁর ক্যাফেতে তিনবার গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। আমার মনে হয়, সেখানকার পুলিশের সম্ভবত এই ধরনের ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা নেই। বারবার যখন এই ঘটনাটি ঘটে, তখন বিষয়টি ফেডারেল স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঠিক যেমন আমাদের এখানে একটি কেন্দ্রীয় সরকার আছে, কানাডার পার্লামেন্টে এটি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আমার মনে হয় ঈশ্বর যা করেন আমরা তার পিছনের গল্পটি বুঝতে পারি না। আমি মুম্বই বা ভারতে কখনও অনিরাপদ বোধ করি না। মুম্বই পুলিশ সব সময় সক্রিয়।'