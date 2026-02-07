চরম ভোগান্তি! দেশজুড়ে ধর্মঘটে ওলা-উবার-র্যাপিডো চালকরা, কারণ কী?
প্রধান শহরগুলোতে ক্যাব, অটো-রিকশা এবং বাইক ট্যাক্সি প্রভাবিত হবে।
যারা ওলা-উবারের ভরসায় রাস্তায় বের হন, তাদের জন্য খারাপ খবর। আজ রাস্তায় বের হলে চরম ভোগান্তিতে পড়বেন। কারণ, শনিবার দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ওলা, উবার, র্যাপিডোর মতো অ্যাপ ক্যাবগুলি। এই ধর্মঘটের নাম দেওয়া হয়েছে ‘অল ইন্ডিয়া ব্রেকডাউন।’ হাজার হাজার অ্যাপ ক্যাব চালকরা জানিয়েছেন, তাঁরা অন্তত ছয় ঘণ্টা কাজ থেকে লগ আউট করে থাকবে। ক্যাব সার্ভিসের পাশাপাশি বাইক ট্যাক্সি ও অটো পরিষেবাতেও প্রভাব পড়বে।
তেলাঙ্গানা গিগ অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কারস ইউনিয়নের (টিজিপিডব্লুইউ) তরফে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি জাতীয় শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে এই ধর্মঘটে অ্যাপ-ভিত্তিক পরিবহন কর্মীরা অন্তত ছয় ঘণ্টার জন্য অফলাইনে থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। ফলে, প্রধান শহরগুলোতে ক্যাব, অটো-রিকশা এবং বাইক ট্যাক্সি প্রভাবিত হবে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকরিকে লেখা চিঠিতে সংগঠনগুলো জানিয়েছে, মোটর ভেহিকেল অ্যাগ্রিগেটর গাইডলাইন্স ২০২৫ জারি হওয়ার পরেও অ্যাগ্রিগেটর প্ল্যাটফর্মগুলি স্বচ্ছতা ছাড়াই ভাড়া নির্ধারণ করছে। এতে লক্ষ লক্ষ চালকের আয় কমে গিয়েছে, তারা শোষণের শিকার হচ্ছেন এবং তাদের কাজের পরিবেশ অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ফলে কর্মী ইউনিয়নগুলো ‘অল ইন্ডিয়া ব্রেকডাউন’ নামে দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।
ন্যূনতম ভাড়া ঘোষণা না করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের সমালোচনা করেছে অ্যাপ গাড়ির চালকদের সংগঠনগুলো। এর আগে, তেলাঙ্গানা গিগ অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ওলা, উবার, র্যাপিডো এবং পোর্টারের মতো অ্যাগ্রিগেটর প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য সরকার-নির্ধারিত ন্যূনতম মূল ভাড়া অবিলম্বে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিল।
‘আয়ের অনিশ্চয়তা ও শোষণ’
একটি বিবৃতিতে তেলাঙ্গানা গিগ অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কারস ইউনিয়নের (টিজিপিডব্লুইউ) বলেছে যে, নীতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিক নিষ্ক্রিয়তার ফলে অ্যাপ-ভিত্তিক চালকদের আয়ের অনিশ্চয়তা এবং কাজের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। ইউনিয়নটি এই খাতের ন্যায্য ও আইনসম্মত নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মী প্রতিনিধিদের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনা শুরু করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
ইউনিয়নগুলোর প্রধান দাবি
ধর্মঘটী ইউনিয়নগুলো তিনটি প্রধান দাবি পেশ করেছে:
ন্যূনতম ভাড়া: ক্যাব, অটো, বাইক ট্যাক্সি এবং অন্যান্য অ্যাগ্রিগেটর-পরিচালিত পরিষেবা-সহ অ্যাপ-ভিত্তিক পরিবহন পরিষেবাগুলোর জন্য ন্যূনতম মূল ভাড়া বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা, যা স্বীকৃত চালক ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করে চূড়ান্ত করতে হবে।
অ-বাণিজ্যিক যানবাহন ব্যবহার নিষিদ্ধ: বাণিজ্যিক যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের জন্য ব্যক্তিগত (অ-বাণিজ্যিক) যানবাহন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, অথবা বাধ্যতামূলক যানবাহন রূপান্তর নিয়ম কঠোরভাবে প্রয়োগ করা। এছাড়াও, ইউনিয়নগুলো মোটর ভেহিকেল অ্যাগ্রিগেটর গাইডলাইনস, ২০২৫-এর ধারা ১৭.৩ বাতিলের দাবি জানিয়েছে, যা অ্যাগ্রিগেটরদের ভিত্তি ভাড়ার চেয়ে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কম ভাড়া নেওয়ার অনুমতি দেয়। তারা এটাকে চালকদের আয়ের জন্য ক্ষতিকর বলে অভিহিত করেছে।
তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ : নীতিন গডকরিকে লেখা চিঠিতে সংগঠনগুলো জানিয়েছে, মোটর ভেহিকেল অ্যাগ্রিগেটর গাইডলাইন্স ২০২৫-এ ভাড়ার স্বচ্ছতা ও চালকদের জীবিকা রক্ষা নিশ্চিত করতে এক সরকারি তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে হবে।
এই পরিকল্পিত ধর্মঘটটি খাদ্য সরবরাহ এবং কুইক কমার্স প্ল্যাটফর্মের কর্মীদের পূর্ববর্তী প্রতিবাদের ধারাবাহিকতায় হচ্ছে, যারা ৩১ ডিসেম্বর কম পারিশ্রমিক এবং কঠোর কাজের অবস্থার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছিল-যা ছিল এই সংস্থাগুলোর জন্য অন্যতম ব্যস্ততম দিন। প্রসঙ্গত, এর আগে ডিসেম্বর মাসে ফুড ডেলিভারি ও কুইক কমার্স ওয়ার্কারসরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল।