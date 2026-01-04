Edit Profile
    Bangladesh Cricket:মুস্তাফিজুর ইস্যু কি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে? উত্তরে ঢোক গিলছে ঢাকা? রিজওয়ানা কী বললেন?

    মুস্তাফিজুর ইস্যুতে সরব বিসিবি। বিষয়টি নিয়ে কী বললেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

    Published on: Jan 04, 2026 4:18 PM IST
    By Sritama Mitra
    মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটে তুঙ্গে চড়েছে পারদ। সদ্য বিসিসিআই-র নির্দেশে আইপিএল-এ কেকেআর বাদ দিয়েছে বাংলাদেশের এই পেসারকে। এরপর থেকে ক্ষোভে ফুঁসছে বাংলাদেশ। সদ্য তারা আইসিসির কাছে জানিয়েছে যে তারা ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলতে আসবে না। এদিকে, এর আগে, এই ইস্যুটি নিয়ে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান মুখ খোলেন।

    মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে কী বলছে বাংলাদেশ? (Bloomberg)
    মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে কী বলছে বাংলাদেশ? (Bloomberg)

    বাংলাদেশে আইপিএল দেখানো হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন গেলে, রিজওয়ানা বলেন, এখনই বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ রাখার বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তীতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। এছাড়াও এই মুস্তাফিজুর রহমানকে ঘিরে ক্রিকেটের আঙিনায় যা ঘটছে, তার ক্ষেত্রে কি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কোনও প্রভাব পড়বে সম্পর্কের দিক থেকে? এই বিষয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান বলেন,' নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই ঘটনার কারণে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।' প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশে কি তাহলে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ থাকবে? রিজওয়ানা বলছেন,' বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পরে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' এর আগে রিজওয়ানা বলেছিলেন,'আইপিএল থেকে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হবে। আমরা একটি দৃঢ় অবস্থান নেব।'

    এর আগে, আইপিএল নিলামে ৯ কোটি টাকারও বেশি দাম উঠেছিল মুস্তাফিজের। তাঁকে কিনেছিল কেকেআর। এদিকে, সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে রাজনৈতিক আঙিনায় টানাপোড়েন চলছে, তা ঘিরে মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দিতে কেকেআরকে নির্দেশ দেয় বিসিসিআই। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে বাংলাদেশ।

    রবিবার বাংলাদেশ জানিয়েছে তারা টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসছে না বলে আইসিসিকে জানিয়েছে। এরপর বাংলাদেশের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে লিখেছেন,' বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না বাংলাদেশ। আজ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের উগ্র সাম্প্রদায়িক নীতির প্রেক্ষিতে গৃহীত এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।'

