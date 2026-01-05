Pak Bangladesh on Venezuela: ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পদের অ্যাকশন নিয়ে কী বলছে পাকিস্তান? মুখ খুলল ইসলামাবাদের ‘সখা’ বাংলাদেশও

Pak Bangladesh on Venezuela: ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পদের অ্যাকশন নিয়ে কী বলছে পাকিস্তান? মুখ খুলল ইসলামাবাদের ‘সখা’ বাংলাদেশও
ভেনেজুয়েলা নিয়ে মুখ খুলল পাকিস্তান। মুখ খুলেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারও।
এশিয়ার কূটনৈতিক আঙিনায় গত কয়েক মাসে পাকিস্তানের সেনা প্রধান তথা বর্তমান সিডিএফ মুনিরের আমেরিকা যাত্রা বেশ প্রাসঙ্গিক বিষয় ছিল। পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের, মুনিরের সঙ্গে ট্রাম্পের দেশে সফরও বেশ তাৎপর্যবাহী বার্তা যোগ করেছে আমেরিকা-পাকিস্তান সম্পর্কে। অন্যদিকে, হাসিনা-হীন বাংলাদেশে ক্রমেই ইউনুস সরকারের ঢাকা সখ্যতা বাড়িয়েছে ইসলামাবাদের সঙ্গে। এমন এক কূটনৈতিক সমীকরণের প্রেক্ষিতে, আমেরিকার ভেনেজুয়েলা পর্ব নিয়ে ইসলামাবাদ ও ঢাকার প্রতিক্রিয়া বেশ তাৎপর্যবাহী।
ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পদের অ্যাকশন নিয়ে বক্তব্য পেশ করেছে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক। পাক বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে,'ভেনেজুয়েলার ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছি।' এদিকে, ভেনেজুয়েলায় আমেরিকার হামলা ঘিরে পাকিস্তানের করাচির রাস্তায় প্রতিবাদে সরব হন সেখানের ব্যবসায়ীরা।ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। সেই দৃশ্যও ইতিমধ্যেই ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। এদিকে, ভেনেজুয়েলা নিয়ে ইসলামাবাদ তার বিবৃতিতে বলেছে,' আমরা সংকটের অবসান ঘটাতে সংযম এবং উত্তেজনা হ্রাসের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিচ্ছি, এবং সমস্ত অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিসংঘ সনদের নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিচ্ছি।' পাকিস্তান জানিয়েছে,'ইসলামাবাদ ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং ভেনেজুয়েলায় বর্তমানে উপস্থিত পাকিস্তানি সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিযুক্ত রয়েছে।'
এদিকে, সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানের বন্ধু হওয়া দেশ বাংলাদেশও সোমবার, ভেনেজুয়েলা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলেছে। বাংলাদেশ বলছে,' ভেনেজুয়েলাতে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশ উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য় করেছে। বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, কূটনীতি ও সংলাপই হওয়া উচিত দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ মেটানোর উপায়।' জাতিসংঘের প্রসঙ্গ তুলে ধরে কার্যত পাকিস্তানের সুর ধরে রেখে বাংলাদেশও বলছে,'বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি তার অবিচল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে।'
উল্লেখ্য, শনিবার ভেনেজুয়েলায় হামলা চালায় আমেরিকা। এরপর সেখান থেকে সেদেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সপত্নীক তুলে নিয়ে যায় আমেরিকা। বর্তমানে মাদুরো রয়েছেন নিউ ইয়র্ক জেলে বন্দি। অন্যদিকে, ট্রাম্প সাফ জানিয়েছেন, ভেনেজুয়েলা যদি তেলশিল্প উন্মুক্ত করা ও মাদক পাচার বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা না করে, তাহলে ট্রাম্প প্রশাসন ফের একবার হামলা চালাতে পারে ভেনেজুয়েলায়। বর্তমানে ভেনেজুয়েলার প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্টকে আমেরিকা, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসিয়েছে।