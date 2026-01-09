Bangladesh:তামিম ইস্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেটে চড়ছে পারদ!পোস্ট নিয়ে BCB কর্তাতে 'ক্ষমা' চাইতে হবে,দাবি ক্রিকেটারদের সংগঠনের

Bangladesh:তামিম ইস্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেটে চড়ছে পারদ!পোস্ট নিয়ে BCB কর্তাতে 'ক্ষমা' চাইতে হবে,দাবি ক্রিকেটারদের সংগঠনের
তামিম ইস্যুতে পোস্ট ঘিরে BCB কর্তাতে 'ক্ষমা' চাইতে হবে, দাবি ক্রিকেটারদের সংগঠন ‘কোয়াব’র।
বাংলাদেশের ক্রিকেট আঙিনার চর্চায় মুস্তাফিজ ইস্যুর পর এবার তামিম ইস্যু। সদ্য মুস্তাফিজুর ইস্যুতে ভারতে বাংলাদেশের টি২০ না খেলার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি। সেই ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার তমিম ইকবালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি তাঁর মত পোষণ করেন। এরপরই ইউনুসের বাংলাদেশে বিসিবির এক কর্তা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তামিমকে ‘ভারতের দালাল’ বলে কটাক্ষ করেন। ঘটনায় বাংলাদেশের বহু ক্রিকেটার প্রতিবাদ জানায়। এরপর ক্ষোভে ফেটে পড়ে বাংলাদেশের ক্রিকেট কল্যাণ সম্পর্কিত অ্যাসোসিয়েশন ‘কোয়াব’।
তামিমের বৃহস্পতিবারের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের এই প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ককে শুধুমাত্র ‘ভারতের দালাল’ বলে একটি পোস্ট করেই ছাড়েননি বিসিবির পরিচালক ও অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম, তার পর ফের একটি পোস্ট করেন বিসিবির ওই কর্তা। এর আগে, তামিম ইস্যুতে তাঁর প্রথম পোস্ট ঘিরে নিন্দা জানান তাইজুল ইসলাম, মুমিনুল হক, তাসকিন আহমেদের মতো বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা। এরপর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ওই কর্তা ফের এক ফেসবুক পোস্টে লেখেন,'মুস্তাফিজ ইস্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যখন ভারতে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে, মাননীয় ক্রীড়া উপদেষ্টা বিষয়টা আন্দাজ করতে পেরে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচসমূহ ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরে বিসিবির সঙ্গে আলোচনা করতে বলেছেন। মাননীয় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা পর্যন্ত সমর্থন করেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টার সিদ্ধান্তকে। এমন এক পরিস্থিতিতে দেশের জনগণের সেন্টিমেন্টের বাইরে গিয়ে ভারতীয়দের হয়ে ব্যাট করেছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের জার্সিতে ১৫ হাজার রান করা এক লেজেন্ডারি ক্রিকেটার। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। প্লিজ, এই মন্তব্যকে অন্যভাবে নেবেন না।'
এদিকে, নাজমুল ইসলাম ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব। কোয়াব-র তরফে সভাপতি মহম্মদ মিঠুন বলেন,'আমরা ক্রিকেটারদের সংগঠন (কোয়াব), আমরা দেখব ক্রিকেটারদের স্বার্থ। ক্রিকেটারদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলতে গেলেও সেটাকে ভিন্ন খাতে নেওয়া হচ্ছে।' কোয়াবের তরফে বলা হয়েছে,'জাতীয় দলের অধিনায়ক তামিম ইকবালকে নিয়ে বিসিবি পরিচালক নাজমুল ইসলামের একটি মন্তব্য কোয়াবের নজরে এসেছে। আমরা এতে ক্ষুব্ধ, বিস্মিত ও হতাশা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশ ক্রিকেটের সফলতম ওপেনার, বাংলাদেশের হয়ে ১৬ বছর খেলা ক্রিকেটারকে নিয়ে একজন বোর্ড কর্মকর্তার এমন মন্তব্য চরম নিন্দনীয়।' এরইসঙ্গে বলা হয়েছে,' শুধু তামিম নয়, দেশের যেকোনও একজন ক্রিকেটারকে নিয়ে এমন মন্তব্য অগ্রহনযোগ্য ও দেশের ক্রিকেটের জন্য অপমানজনক। আমরা এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। বিসিবি সভাপতির কাছে এরই মধ্যে আমরা প্রতিবাদ পাঠিয়েছি, এবং সংশ্লিষ্ট বোর্ড পরিচালককে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার এবং জবাবদিহিতার আওতায় আনার দাবি জানিয়েছি।'