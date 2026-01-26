Op Sindoor Tableau: প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অপারেশন সিঁদুর, ট্রাইসার্ভিসের ট্যাবলোতে বাড়বে পাকিস্তানের জ্বালা

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অপারেশন সিঁদুর। ট্রাইসার্ভিসের ট্যাবলোতে অপারেশন সিঁদুরকে ফুটিয়ে তোলা হয়। ট্যাবলোতে মুরিদকেতে ধ্বংস হওয়া জঙ্গিঘাঁটির মডেল ছিল। সঙ্গে পাক AEW&C বিমান ধ্বংস করার দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয় সেখানে। তাছাড়া পাকিস্তানের বায়ুসেনাঘাঁটির হ্যাঙারে ভারতীয় হামলার দৃশ্যের একটি মডেলও ছিল সেই ট্যাবলোতে। এছাড়াও সেই ট্যাবলোতে ছিল সুখোই যুদ্ধবিমান, এস৪০০ মিসাইল সিস্টেমের মডেল। ট্যাবলোর সামনে লেখা ছিল - 'Victory Through Jointness', অর্থাৎ, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিজয়।
উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ধর্ম জিজ্ঞেস করে ২৫ জন পর্যটক এবং এক স্থানীয়কে খুন করে। এর জবাবে ভারত ৬ মে গভীর রাতে বাহাওয়ালপুর, মুরিদকে সহ পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। সেই অভিযানে প্রায় ১০০ জন জঙ্গিকে খতম করে ভারত। আর এরপর থেকেই পাকিস্তানের তরফ থেকে শেলিং শুরু হয় ভারতের ওপর। অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের শেলিংয়ে ভারতের অন্তত ১৬ জন নাগরিকের মৃত্যু ঘটে। এরপর সংঘাত বাড়তে থাকে দুই দেশের। ১০ মে-র ভোররাতে এরপর ভারতীয় বায়ুসেনা হামলা চালিয়ে পাকিস্তানের ১১টি সামরিক ঘাঁটি অকেজো করে দেয়।
এই সময়কালে পাকিস্তানের এফ-১৬ এবং জেএফ-১৭ শ্রেণির যুদ্ধবিমান সহ পাঁচটি জেট ভারত ধ্বংস করেছিল মাঝ আকাশের লড়াইয়ে। পাকিস্তানের রাডার, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, হ্যাঙ্গার এবং রানওয়ে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারতের হামলায়। পাকিস্তানের একটি সি-১৩০ শ্রেণির বিমানও ধ্বংস করা হয়েছিল এই সংঘাতের সময়। এছাড়া ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূর থেকে একটি AEW&C বা একটি SIGINT বিমান ধ্বংস করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা।