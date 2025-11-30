SIR নিয়ে কমিশনের 'একগুঁয়েমি'! সংসদে আলোচনার দাবি বিরোধীদের, সর্বদল বৈঠকেই তীব্র লড়াইয়ের আঁচ

SIR নিয়ে কমিশনের 'একগুঁয়েমি'! সংসদে আলোচনার দাবি বিরোধীদের, সর্বদল বৈঠকেই তীব্র লড়াইয়ের আঁচ
নয়টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকা সংশোধনের এই বিশেষ অভিযান এখন আরও এক সপ্তাহ ধরে চলবে বলেই জানানো হয়েছে কমিশনের তরফে।
পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) প্রক্রিয়া চলছে। এই আবহে সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে প্রথা মেনে রবিবার সংসদ ভবনে সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করল সরকার পক্ষ। সূত্রের খবর, এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবি জানানো হয়েছে বিরোধীদের তরফে। অন্যদিকে, সুষ্ঠুভাবে সংসদের কাজ চালানোর জন্য বিরোধী দলগুলির সাহায্য চেয়েছে কেন্দ্র। সংক্ষিপ্ত হলেও এই অধিবেশন ঘিরে রাজনৈতিক লড়াইয়ের আঁচ মিলল সর্বদল বৈঠক থেকেই।
রবিবার সর্বদল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নড্ডা, সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়রাম রমেশ, প্রমোদ তিওয়ারি, গৌরব গগৈ। এছাড়াও তৃণমূলের পক্ষ থেকে ডেরেক ও’ব্রায়েন এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরজেডির তরফ থেকে মনোজ ঝা উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, দেশের নিরাপত্তা, দিল্লির বিস্ফোরণ, ভোটার তালিকার সংশোধন এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার সুরক্ষা, স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা, দেশের প্রতিটি প্রান্তে বাড়তে থাকা বায়ুদূষণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা চেয়েছেন বিরোধীরা। সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, সর্বদল বৈঠকটি ইতিবাচক এবং গঠনমূলক ছিল। তিনি আরও বলেন, ৩৬টি দল এবং ৫০ জন নেতা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন। অনেক বিরোধী নেতা এসআইআর নিয়ে আলোচনা চেয়েছেন। তবে বিজনেস এডভাইসারি কমিটিই সংসদের কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা। রিজিজু জানিয়েছেন, কোনও দলই অধিবেশন বন্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি, যদিও কেউ কেউ সতর্ক করে দিয়েছেন যে এসআইআর নিয়ে বিতর্ক না হলে সংসদের কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তিনি আরও বলেন যে সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ইচ্ছুক।
কী বলছে বিরোধীরা?
এদিন বৈঠকে কংগ্রেস নেতা প্রমোদ তিওয়ারি বলেন, প্রায় প্রতিটি বিরোধী দলই এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছেন। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে, এসআইআর-এর সময়সীমা বাড়ানোই প্রমাণ করে যে নির্বাচন কমিশন তাদের লক্ষ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, বিরোধীরা বারবার সতর্ক করেছে যে, তাড়াহুড়ো করে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে না। কিন্তু এসআইআর নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছে সরকার।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শীতকালীন অধিবেশনে উপস্থিত থাকা উচিত। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ দাবি করেন যে, 'এই শীতকালীন অধিবেশনের কার্যদিবস ১৫ দিন। সম্ভবত সবচেয়ে ছোট অধিবেশন এটা। দিল্লি বিস্ফোরণের হওয়ার পর নিরাপত্তার ব্যর্থতা থেকে শুরু করে ভোটার তালিকা সুরক্ষা, অর্থনীতি, বিদেশনীতি সহ অসংখ্য জটিল ইস্যু আছে। অথচ সরকার এইসব নিয়ে আলোচনা চায় না বলেই অধিবেশনের সময়কাল ছোট করেছে। সরকার নিজেই যেন সংসদীয় রীতি নীতির কবর দিতে চাইছে।'
অন্যদিকে, সিপিএমের সাংসদ জন ব্রিটাস বলেন, এসআইআর-এর সাত দিনের মেয়াদ বৃদ্ধি ইঙ্গিত দেয় যে এই প্রক্রিয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোচ্ছে না। সমাজবাদী পার্টির নেতা রাম গোপাল যাদব বিএলও-দের উপর অতিরিক্ত চাপের অভিযোগ তুলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বেশ কয়েকজন বিএলও আত্মহত্যা করেছেন, এটি গুরুতর বিষয় যা নিয়ে সংসদে প্রয়োজন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে নির্বাচন কমিশন এখন নতুন ভোটার যুক্ত করার থেকে ভোটার তালিকা থেকে নাম মুছে ফেলার দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছে। শিরোমণি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর বাদল বলেন, তার দল বিরোধীদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে উত্থাপিত বিষয়গুলিকে সমর্থন করবে। এদিকে, টিডিপি সাংসদ লাভু শ্রীকৃষ্ণ দেবরায়ালু নির্বাচন কমিশনকে সমর্থন করে বলেন, যেসব দল কমিশনের সঙ্গে আলোচনা এড়িয়ে চলে তারা পরবর্তীতে আপত্তি তোলে। জেডিইউ-র সঞ্জয় ঝা বিরোধীদের সমালোচনা করে বলেন, বিরোধীরা এসআইআর নিয়ে রাজনীতি করছে। বিহার কোনও অভিযোগ ছাড়াই এক মাসের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছে।
ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসি) ১২ রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার সময়সীমা এক সপ্তাহ বাড়ানোর ঘোষণা করেছে। নয়টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকা সংশোধনের এই বিশেষ অভিযান এখন আরও এক সপ্তাহ ধরে চলবে বলেই জানানো হয়েছে কমিশনের তরফে। নতুন সূচি অনুযায়ী, ফর্ম বিলি ৪ ডিসেম্বরের পরিবর্তে চলবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ৯ ডিসেম্বরের বদলে ১৬ ডিসেম্বর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখও পিছিয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ করা হয়েছে। সংশোধিত সময়সূচিতে ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভোটার তালিকার চূড়ান্ত যাচাই এবং প্রকাশের অনুমতি নেওয়ার কাজ সম্পন্ন হবে।