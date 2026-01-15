Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Osman Hadi Murder: হাদি হত্যা কেসে নয়া চাঞ্চল্য! ইউনুস প্রশাসনের পুলিশের চার্জশিটে ‘নারাজ’ বাদী, কোন পদক্ষেপ?

    হাদি হত্যা মামলায় এবার বাদী পক্ষ কোন পদক্ষেপে?

    Published on: Jan 15, 2026 5:32 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলাদেশে ইলকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ড ঘিরে কিছুদিন আগেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। মামলায় এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্তকে ধরতে ব্যর্থ ইউনুস প্রশাসন। এদিকে, বাংলাদেশে ভোটের আগে হাদি হত্যাকাণ্ডের চার্জশিট দায়ের হয়ে গিয়েছে। তবে চার্জ শিট নিয়ে খুশি নয় বাদী পক্ষ। মামলার আবেদনকারী হিসাবে বাদী পক্ষ, ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের এদিন কোর্টে ‘নো কনফিডেন্স পিটিশন’ দায়ের করেন ইউনুস সরকারের পুলিশের চার্জশিট ঘিরে।

    হাদি হত্যা কেসে নয়া চাঞ্চল্য!ইউনুসের পুলিশের চার্জশিটে ‘নারাজ’ বাদী, কোন পদক্ষেপ। (ফাইল ছবি) (REUTERS)
    হাদি হত্যা কেসে নয়া চাঞ্চল্য!ইউনুসের পুলিশের চার্জশিটে ‘নারাজ’ বাদী, কোন পদক্ষেপ। (ফাইল ছবি) (REUTERS)

    হাদি হত্যায় চার্জশিটে ৬ আসামিকে পলাতক বলে দাবি করা হয়েছে। ১১ জন জেলে বন্দি রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে, এর আগে বহু মহল থেকে হাদি হত্যাকাণ্ডের পর ভারত বিরোধিতার সুর শোনা যায়। অভিযুক্তরা ভারতে পালিয়েছেন কি না, তা নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। এরপর অভিযুক্ত ফয়সলের এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয় (ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা)। সেখানে ফয়জল দাবি করে, সে দুবাইতে। এদিকে, হাদি হত্যাকাণ্ডের চার্জশিটে এই খুন, রাজনৈতিক কারণে হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। চার্জশিটে বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও মিরপুর এলাকার সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর তাইজুল ইসলামের নির্দেশনা-পরিকল্পনায় ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

    আজ, বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলামের আদালতে, হাদি হত্যা মামলা নিয়ে ইউনুস সরকারের পেশ করা চার্জশিট নিয়ে ‘ নো কনফিডেন্স পিটিশন’ দায়ের করে বাদী পক্ষ।

    এর আগে, মামলার বাদী পক্ষ চার্জশিট পর্যালোচনার জন্য ১৫ জানুয়ারি (আজ) পর্যন্ত সময় নেন। সেদিন আদালত চার্জশিট গ্রহণ বিষয়ে শুনানির জন্য আজকের দিন ধার্য করেন। আজ চার্জশিট ঘিরে বাদী পক্ষ জাবের নো কনফিডেন্ট (নারাজি) দিলেন।

    এর আগে, বাংলাদেশের ঢাকার রাস্তায় দুর্বৃত্তরা গুলি করে হাদিকে। তারপর থেকে মরণ-বাঁচন লড়াই চালিয়ে চিকিৎসা করা হয় হাদির। তাঁকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। ততদিনে ১৪ ডিসেম্বর হাদিকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ তুলে মামলা করেন আবদুল্লাহ আল জাবের। পরে ১৮ ডিসেম্বর হাদির মৃত্যু হয়। এরপর, জাবেরের সেই মামলা খুনের মামলা হিসাবে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা নামে তদন্তে।

    News/News/Osman Hadi Murder: হাদি হত্যা কেসে নয়া চাঞ্চল্য! ইউনুস প্রশাসনের পুলিশের চার্জশিটে ‘নারাজ’ বাদী, কোন পদক্ষেপ?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes