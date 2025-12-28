Edit Profile
    Bangladesh Osman Hadi Death Update: বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয়দের পারমিট বাতিল করুন! হাদি-খুনে ৪ দাবি ইনকিলাব মঞ্চের

    ওসমান হাদির হত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারির দাবিতে ঢাকার শাহবাগ মোড়ে ইনকিলাব মঞ্চ টানা তিনদিন অবস্থান বিক্ষোভ করছে। তারইমধ্যে চারটি দাবি তুলে ধরেছে ইনকিলাব মঞ্চ। কোন কোন দাবি তুলে ধরা হয়েছে, সেই তালিকা রইল।

    Published on: Dec 28, 2025 11:58 PM IST
    By Ayan Das
    খুন হল মহম্মদ ইউনুসের আমলে। খুন রুখতে ব্যর্থ হল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এখনও ধরতে পারল না খুনিদের। আর এদিকে ভারত এবং ভারতীয়দের নিয়ে হইচই করছে ওসমান হাদির ইনকিলাব মঞ্চ। হাদির হত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারির দাবিতে ঢাকার শাহবাগ মোড়ে ইনকিলাব মঞ্চ টানা তিনদিন অবস্থান বিক্ষোভ করছে। তারইমধ্যে চারটি দাবি তুলে ধরেছে ইনকিলাব মঞ্চ।

    হাদির হত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারির দাবিতে ঢাকার শাহবাগ মোড়ে ইনকিলাব মঞ্চ টানা তিনদিন অবস্থান বিক্ষোভ করছে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রয়টার্স)
    হাদির হত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারির দাবিতে ঢাকার শাহবাগ মোড়ে ইনকিলাব মঞ্চ টানা তিনদিন অবস্থান বিক্ষোভ করছে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রয়টার্স)

    কী কী দাবি তোলা হয়েছে?

    ১) হাদির খুনের ঘটনায় যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যুক্ত আছেন, তাঁদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। সেজন্য ২৪ দিনের ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ।

    ২) বাংলাদেশ যে ভারতীয়রা কাজ করছেন, তাঁদের ওয়ার্কার্স পারমিট বাতিল করে দিতে হবে।

    ৩) বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ভারত যদি হাসিনা বা খুনের মামলায় অভিযুক্তদের আশ্রয় দেয়, তাহলে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার দাবি তুলেছে ইনকিলাব মঞ্চ।

    ৪) বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্বে থাকা যে অফিসাররা ভুল তথ্য দিচ্ছেন, তাঁদের বরখাস্ত করতে হবে। কেড়ে নিতে হবে চাকরি।

    হাদির মৃত্যু নিয়ে ভুলভাল দাবি বাংলাদেশের

    উল্লেখ্য, আজ ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার এস এন নজরুল ইসলাম দাবি করেন যে হাদির খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত এবং তাঁর সহযোগী ভারতে পালিয়ে গিয়েছেন। আর তাঁদের ভারতে ঢুকতে সহায়তা করেন দুই ভারতীয় যুবক। মেঘালয় পুলিশ তাঁদের ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছেন বলে দাবি করেন ইসলাম।

    বাংলাদেশের মিথ্যে ফাঁস ভারতের

    যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দাবি উড়িয়ে দেন মেঘালয় পুলিশের এক শীর্ষকর্তা। হিন্দুস্তান টাইমসকে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের পুলিশের থেকে সরকারিভাবে বা ঘরোয়াভাবে কোনওরকম যোগাযোগ করা হয়নি। রিপোর্টে যে অভিযুক্তদের নাম করা হচ্ছে, তাঁদের কারও সন্ধান মেলেনি গারো এলাকায়। আর কোনও গ্রেফতারি হয়নি।' সেইসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'পূর্তি বা স্বামী - কাউকেই চিহ্নিত বা গ্রেফতার করা হয়নি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যাচাই না করেই বা কোনওরকম সমন্বয় সাধন না করেই পুরো কাহিনী তৈরি করা হয়েছে।'

    পুলিশের পাশে দাঁড়িয়ে বিএসএফের (মেঘালয় ফ্রন্টিয়ার) ইনস্পেক্টর জেনারেল ওপি উপাধ্যায় বলেছেন, 'ওইসব লোকজন হালুঘাট সেক্টর দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে মেঘালয়ে যে ঢুকেছে, এমন কোনও প্রমাণই নেই।' একেবারে কড়া ভাষায় তিনি বলেছেন, 'এই ধরনের দাবি ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর।'

