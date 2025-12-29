Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Osman Hadi Murder Case Arrest in WB: হাদি হত্যায় নাকি ৫ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিমবঙ্গের STF, বিস্ফোরক দাবি

    ধৃত বাংলাদেশিরা নাকি - আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানকের ব্যক্তিগত সহকারী মহম্মদ মাসুদুর রহমান বিপ্লব, প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম চৌধুরী ওরফে বাপ্পি, মিরপুর এলাকার ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা রুবেল। 

    Published on: Dec 29, 2025 11:29 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ঢাকা পুলিশ দাবি করেছিল, বাংলাদেশে ওসমান হাদিকে হত্যা করে ভারতে পালিয়েছে খুনি ফয়সল করিম এবং তার বাইকচালক আলমগির হোসেন। এমনকী ফয়সল এবং আলমগিরকে সাহায্য করার অভিযোগে নাকি মেঘালয়ে ২ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে মেঘালয় পুলিশ এবং বিএসএফ এই সব দাবি উড়িয়ে দেয়। আর এবার আল জাজিরার অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের বিস্ফোরক দাবি করলেন। এক ফেসবুক পোস্টে তিনি দাবি করেন, ফয়সাল করিম মাসুদ ও তার সহযোগী আলমগির শেখকে সাহায্য করার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স নাকি ৫ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে।

    পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স নাকি ৫ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। (PTI)
    পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স নাকি ৫ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। (PTI)

    সেই বাংলাদেশি সাংবাদিকের দাবি, ধৃত বাংলাদেশিরা নাকি - আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানকের ব্যক্তিগত সহকারী মহম্মদ মাসুদুর রহমান বিপ্লব, প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম চৌধুরী ওরফে বাপ্পি, মিরপুর এলাকার ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা রুবেল। এছাড়া সীমান্ত এলাকায় মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত ফিলিপস নামে আরও একজনকেও নাকি গ্রেতফতার করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। যদিও পুলিশের তরফ থেকে এখনও এই নিয়ে কোনও কিছু বলা হয়নি।

    এর আগে ঢাকা পুলিশ জোর গলায় দাবি করেছিল, পুত্তি এবং স্বামী নামে দুই ব্যক্তিকে নাকি হাদি হত্যাকাণ্ডে ধরা হয়েছে মেঘালয়ে। তবে ঢাকা পুলিশের সেই মিথ্যা ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এই আবহে নয়া সাফাই দিল ডিএমপি। এই আবহে ঢাকা পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হল, হাদির হত্যাকারী ফয়সল করিমকে 'বাংলাদেশ ত্যাগ' করতে যারা সাহায্য করেছে, তাদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে তারা। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই পুলিশ বলেছিল যে ফয়সলরা ভারতে পালিয়ে গিয়েছে। তারপর নাকি সীমান্তে 'সূত্র' মারফত তারা জানতে পারে যে, ফয়সলদের আশ্রয় দেওয়া দুই ভারতীয় নাকি গ্রেফতার হয়েছে মেঘালয়ে। এরই সঙ্গে বলা হয়, আমরা বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট সব অপরাধীকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ভারত সরকার পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

    এর আগে ২৭ ডিসেম্বর হাদি প্রেমীদের বিক্ষোভ স্থলে এসে বড়া দাবি করেছিলেন ইউনুস সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি দাবি করেন, 'হাদির খুনিদের নাকি ভারত থেকে ফেরানো হবে।' রিজওয়ানা বলেন, 'আমরা এমন একটি চার্জশিট দিতে চাই, যাতে কোথাও কোনও ফাঁকফোকর না থাকে। তদন্ত, ফরেনসিক পরীক্ষা ও প্রমাণ যাচাই শেষ করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করা হবে। এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ের মধ্যেই দ্রুত বিচার নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। হত্যাকাণ্ডের কিছু আসামি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে, তবে তাদের বিচার এড়িয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ থাকবে না। এই বিষয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক পর্যায়ে কথা বলা হয়েছে। ভারত আশ্বাস দিয়েছে, বাংলাদেশের অনুরোধে আসামিদের খুঁজে পাওয়া গেলে তাদের ফেরত পাঠাতে সহযোগিতা করবে। পালিয়ে গেলেই দায়মুক্তি নয়। প্রয়োজনে অনুপস্থিতিতেও বিচার প্রক্রিয়া এগোবে। একইসঙ্গে আমরা চেষ্টা করছি, যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছে বলে ধারণা, তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে আদালতের সামনে দাঁড় করানো হবে।'

    News/News/Osman Hadi Murder Case Arrest In WB: হাদি হত্যায় নাকি ৫ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিমবঙ্গের STF, বিস্ফোরক দাবি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes