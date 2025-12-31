Hadi Protest: ‘বাংলাদেশে কোনও ভারতীয় শ্রমিক নেই, রয়েছেন বিনিয়োগকারী ও কারখানার মালিক’, হাদিপ্রেমীদের দেখানো হল আয়না

Hadi Protest: ‘বাংলাদেশে কোনও ভারতীয় শ্রমিক নেই, রয়েছেন বিনিয়োগকারী ও কারখানার মালিক’, হাদিপ্রেমীদের দেখানো হল আয়না
গত ২৯ ডিসেম্বর ইনকিলাব মাঞ্চোর সদস্য সচিব আবদুল্লাহ আল-জাবের যে সকল দাবি ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে: হাদি হত্যার বিচার ২৪ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে; বাংলাদেশে সকল ভারতীয় নাগরিকের ওয়ার্ক পারমিট স্থগিত করতে হবে; হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িতরা ভারতে পালানোয় আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে।
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসকে চার দফা আল্টিমেটাম দিয়েছে বাংলাদেশের কট্টরপন্থী সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চ। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ও মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে ভারত বিরোধিতার সুর চড়িয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। এই সংগঠনের দাবি, বাংলাদেশকে 'ভারতের আধিপত্যবাদ' থেকে মুক্ত হতে হবে। এর জন্য বাংলাদেশে কোনও ভারতীয়কে কাজ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এই দাবি নিয়ে এবার মুখ খুললেন ভারতের প্রাক্তন কূটনীতিক অনিল ত্রিগুনায়েত। বাংলাদেশকে তার অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশ ভারতকে পাঞ্চিং ব্যাগ বানানোর চেষ্টা করছে বাংলাদেশের কট্টরপন্থীরা।
সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ত্রিগুণায়ত বলেন, ইনকিলাব মঞ্চের দাবিকে 'বোকামি' বলে অভিহিত করেছেন। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে ভারতীয় নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিট স্থগিত করা এবং হাদি হত্যার পরে ন্যায়বিচারের জন্য ২৪ দিনের আল্টিমেটাম। এই নিয়ে তিনি বলেন, 'এটি সম্পূর্ণ বাজে কথা... যে হাত আপনাকে খাওয়ায়, তাকেই কামড়ানোর মতো বিষয়টি। বাংলাদেশে কোনও ভারতীয় শ্রমিক নেই, বরং বিনিয়োগকারী ও কারখানার মালিক রয়েছেন। তারা বাংলাদেশের টেক্সটাইল মিলগুলোর জন্য সব উপকরণ সরবরাহ করে, যা তাদের মূল অবলম্বন। সরকার যদি এ ধরনের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে তাহলে তারা কিছুই অর্জন করবে না, বরং ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।'
উল্লেখ্য, গত বছরের জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন হাদি। প্রসঙ্গত, এই ওসমান হাদি নিজেও ছিলেন কট্টর ভারত বিরোধী। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বাংলাদেশে একাধিক নেতা ভারতের বিরুদ্ধে ক্রমেই সুর চড়াচ্ছে। ভারতের হাইকমিশনে হামলা পর্যন্ত হয়েছে সেখানে। বাংলাদেশ থেকে হাসিনার বিদায়ের পর একাধিক জনসভায় এই ওসমান হাদি বিভিন্ন জনসভায় স্লোগান তুলেছিলেন - 'দিল্লি না ঢাকা...'। বাংলাদেশের সেই তরুণ নেতা গুলিবিদ্ধ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই ভারতের বিকৃত একটি মানচিত্র পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে। একটি আলোচনা সভার সেই পোস্টে ভারতের থেকে পঞ্জাব, লাদাখ এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন দেখানো হয়েছিল। সেগুলিকে পাকিস্তানের এলাকা হিসেবে দেখানো হয় মানচিত্রে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের অধিকাংশ এলাকা, গোটা ঝাড়খণ্ড, উত্তরপূর্ব ভারত এবং মায়ানমারের আরাকান প্রদেশের উপকূলীয় এলাকাটিকে 'বৃহত্তর বাংলাদেশ'-এর অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছিল। এদিকে অভিযোগ করা হয়, হাদির হত্যাকারী ফয়সল করম নাকি ভারতে পালিয়ে যায়। এমনকী হাদির বোন তো এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ভারতের 'র'-এর হাত আছে বলেও ভিত্তিহীন অভিযোগ করছিলেন।
উল্লেখ্য, ওসমান হাদিকে গুলি করা হয় গত ১২ ডিসেম্বর। ১৮ ডিসেম্বর ওসমান হাদির মৃত্যু হয় সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে। এই ঘটনা সামনে আসার পরপরই বাংলাদেশ জুড়ে তাণ্ডব শুরু হয়। ইনকিলাব মঞ্চের সমর্থক এবং হাসিনা বিরোধীরা ঢাকা, রাজশাহী সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের ধ্বংসস্তূপে ফের হামলা হয়। ধরানো হয় আগুন। রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের অফিসে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে উন্মত্ত জনতা। এদিকে বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' এবং 'ডেইলি স্টার'-এর অফিসেও তাণ্ডব চালানো হয় এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে ভারত বিরোধী স্লোগানও শোনা যায় - 'দিল্লি না ঢাকা', 'ভারতের আগ্রাসন, ভেঙে দাও-গুঁড়িয়ে দাও'। হামলা হয় চট্টগ্রামে ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনে। ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনেও হামলার চেষ্টা চালানো হয়। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। সেই বিক্ষোভের রেশই এখনও চলছে বাংলাদেশে। সেখান থেকেই ক্রমাগত ভারত বিরোধী স্লোগান উঠছে। ভারত ভাগের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।