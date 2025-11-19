Edit Profile
    'সন্ত্রাসবাদ ছাড়া...,' আত্মঘাতী হামলার পক্ষে ব্যাখ্যা উমরের, বিস্ফোরক দাবি ওয়াইসির

    দিল্লিতে হামলার ঠিক আগে নিজের মোবাইলে একটি ভিডিও বার্তা রেকর্ড করে চিকিৎসক উমর।

    Published on: Nov 19, 2025 3:41 PM IST
    By Sahara Islam
    দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণ 'সন্ত্রাসবাদই।' আত্মঘাতী হামলায় জড়িত উমর উন নবির ভিডিও-র তীব্র সমালোচনা করলেন এআইএমআইএম প্রধান তথা হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তদন্তকারীরা বলছেন, দিল্লিতে হামলার ঠিক আগে নিজের মোবাইলে একটি ভিডিও বার্তা রেকর্ড করে চিকিৎসক উমর। এতে সে আত্মঘাতী হামলাকে 'ভুল বোঝা হয়' বলে দাবি করে। অর্থাৎ, এই ধরনের হামলাকে সমর্থনযোগ্য কাজ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছিল সে।

    বিস্ফোরক দাবি ওয়াইসির (ANI Video Grab)
    বিস্ফোরক দাবি ওয়াইসির (ANI Video Grab)

    ভিডিওতে উমরকে স্পষ্ট ইংরেজিতে বেশ শান্ত গলায় কথা বলতে দেখা যায়। সে বলেছে, 'অনেক সময় সমাজ কিছু বিষয়কে ভুলভাবে বিচার করে। আত্মঘাতী হামলা নাকি তেমনই এক বিষয়।' তার মতে, যেভাবে এই হামলাগুলিকে দেখা হয়, তা সঠিক নয়। এই বক্তব্য থেকেই তদন্তকারীরা বুঝেছেন, উমর হামলার আগে নিজের চরমপন্থী বিশ্বাসকে যুক্তিযুক্ত হিসেবে দেখাতে চাইছিল। এরপরেই আসাদউদ্দিন ওয়াইসি উমরের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন এবং বলেন যে ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ এবং 'নিরপরাধ মানুষ হত্যাও একটি গুরুতর পাপ।' এক্স বার্তায় এআইএমআইএম প্রধান বলেন, 'দিল্লি বিস্ফোরণে অভিযুক্ত উমর নবির যে ভিডিওটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে আত্মঘাতী হামলাকে 'শহিদ' অপারেশন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ভুল। ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা হারাম (নিষিদ্ধ) এবং নিরপরাধ মানুষের হত্যা একটি গুরুতর পাপ। এই ধরনের কার্যকলাপ কখনোই ‘ভুল বোঝা’ নয়। এটি সন্ত্রাসবাদ এবং আর কিছুই নয়।'

    এছাড়া, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশ্যে ওয়াইসি প্রশ্ন করেন, 'অপারেশন সিঁদুর এবং মহাদেবের সময় অমিত শাহ সংসদে বলেছিলেন যে গত ছয় মাসে কোনও কাশ্মীরি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে যোগ দেয়নি। তাহলে এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীটি কোথা থেকে এল? এর জন্য কে দায়ী?' দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত করছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। তদন্তে জানা গেছে, ভিডিওতে আরও কিছু অংশ রয়েছে যেখানে উমর হামলার উদ্দেশ্য নিয়ে খানিক ইঙ্গিতও দিয়েছে। তদন্তকারীদের মতে, ভিডিওটি স্পষ্ট করে দেয়, হামলা করার আগে থেকেই উমর তা নিয়ে অত্যন্ত দৃঢ় ছিল এবং সমাজের সামনে নিজের কাজকে সঠিক হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছিল। তাই স্পষ্টতই এই ভিডিও এখন দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হয়ে উঠেছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, উমর, যে 'হোয়াইট কলার' ফারিদাবাদ সন্ত্রাসবাদী মডিউলের সবচেয়ে উগ্র সদস্য, এই ভিডিওটি প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত এবং মগজধোলাই করতে চেয়েছিল। এই মডিউলটি পাকিস্তান-ভিত্তিক জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এতে ৯ থেকে ১০ জন সদস্য ছিল, যার মধ্যে ৫-৬ জন চিকিৎসক। তারা আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

