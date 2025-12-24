Pakistan-Bangladesh Defence Pact Report: কোনও এক দেশের ওপর হামলা উভয়ের ওপর হামলা, সামরিক চুক্তি করছে পাকিস্তান-বাংলাদেশ?

Pakistan-Bangladesh Defence Pact Report: কোনও এক দেশের ওপর হামলা উভয়ের ওপর হামলা, সামরিক চুক্তি করছে পাকিস্তান-বাংলাদেশ?
পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করতে পারে বাংলাদেশ। এমনই দাবি করা হচ্ছে রিপোর্টে। কতকটা ন্যাটোর মতো হতে পারে এই সামরিক চুক্তি। যেখানে যেকোনও একটি দেশে হামলা উভয় দেশের ওপর হামলা বলে গণ্য করা হবে এবং উভয় দেশই একে অপরকে সাহায্য করবে। এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে তা ভারতের জন্য গভীর চিন্তার বিষয় হতে পারে। এর আগে সৌদি আরবের সঙ্গে এই ধরনের চুক্তি করেছিল পাকিস্তান। সেই মতো সৌদিতে নিজেদের সেনাও পাঠিয়েছিল পাকিস্তান।
উল্লেখ্য, ইউনুস জমানায় একাধিকবার পাকিস্তানি সেনার শীর্ষকর্তারা বাংলাদেশ সফরে গিয়েছেন। বাংলাদেশে গিয়েছেন আইএসআই প্রধান, প্রাক্তন জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ, পাক নৌসেনা প্রধানরাও। বাংলাদেশি সেনা কর্তারাও পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন। এদিকে হাসিনা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ক্রমেই চড়েছে ভারত বিরোধিতার সুর। অবশ্য এরই মধ্যে সম্প্রতি ভারতের সেনা প্রধান জেনারেল দ্বিবেদীর সঙ্গে ফোনে কথা হয় বাংলাদেশি সেনা প্রধান ওয়াকার-উজ-জামানের। যা ঘিরে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। আর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তান এবং বাংলদাদেশের এই প্রস্তাবিত সামরিক চুক্তি সম্পন্ন করতে খসড়া তৈরির কাজ চলছে। যাক জন্য একটি যৌথ মেকানিজম গঠন করা হয়েছে। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ও হতে পারে। তবে এই চুক্তিতে পারমাণবিক সহযোগিতার কোনও বিষয় থাকবে কি না, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে বাংলাদেশের নির্বাচনের আগেই ইউনুস সরকারের সঙ্গেই এই চুক্তি করে ফেলতে চায় পাকিস্তান।
এর আগে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, চিনে তৈরি যুদ্ধবিমান কিনতে পাকিস্তানের কাছে আগ্রহণ প্রকাশ করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সেনার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এসএম কামরুল হাসান সম্প্রতি পাক সেনা প্রধানের সঙ্গে দেখা করে জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন বলে দাবি করা হয়। পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের সঙ্গেও বাংলাদেশি সেনা কর্তারা বৈঠক করেছিলেন পাক সফরকালে। সেই ছবি পাক সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ বিভাগ প্রকাশ করে দিয়েছিল। এরপরই বাধ্য হয়ে নাকি ঢাকাকে সেই খবরের কথা প্রকাশ করতে হয়েছিল। নয়ত তারা বিষয়টিকে গোপনই রাখতে চাইছিল। আর এবার রিপোর্টে দাবি করা হল পাক-বাংলাদেশের এই সম্ভাব্য চুক্তির বিষয়টি।
এদিকে এই চুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশের মাঝেই সম্প্রতি পাকিস্তানের শাসকদল পাকিস্তান মুসলিম লিগের এক নেতা কামরান সাইদ উসমানি বলেন, 'ভারত যদি বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ করে, যদি কেউ বাংলাদেশের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকানোর সাহস করে, তাহলে মনে রাখবেন পাকিস্তানের জনগণ, পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী এবং আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র খুব বেশি দূরে নয়।' এহেন মন্তব্যে সামরিক চুক্তি ঘিরে জল্পনা আরও বেড়েছে।