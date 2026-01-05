Pakistan China:লস্কর, জইশদের লালনকারী পাকের নিশানায় আফগানিস্তানে থাকা জঙ্গি গোষ্ঠী! চিনকে সঙ্গে নিয়ে হুঙ্কার ইসলামাবাদের

Edit Profile
    Published on: Jan 05, 2026 6:24 PM IST
    By Sritama Mitra
    পাকিস্তানের একের পর এক জঙ্গি ঘাঁটি কিছু মাস আগেই ‘অপারেশন সিঁদুর’এ গুঁড়িয়ে দিয়ে এসেছে ভারতীয় সেনা। এরপরও সদ্য লাহোরে লস্করের রাজনৈতিক উইং-র সভায় পহেলগাঁও জঙ্গি হানার মাস্টারমাইন্ড সানাউল্লাহকে দেখা যায় বক্তৃতা দিতে। লস্কর-এ-তৈবা, জইশ-এ মহম্মদের মতো জঙ্গি শিবির লালনকারী এহেন পাকিস্তান এবার 'আফগানিস্তানের মাটিতে থাকা জঙ্গি শিবির' নির্মূলে উদ্যত হয়েছে। সঙ্গে পেয়েছে 'সব মরশুমের বন্ধু' চিনকে।

    শাহবাজ শরিফ (Getty Images via AFP/FILE) (HT_PRINT)
    শাহবাজ শরিফ (Getty Images via AFP/FILE) (HT_PRINT)

    সদ্য বেজিং-এ পাকিস্তান ও চিনের বিদেশমন্ত্রীদের সপ্তম রাউন্ডের আলোচনার পর দুই পক্ষ একটি যৌথ বিবৃতি দেয়। সেখানে আফগানিস্তানে বসবাসকারী জঙ্গিদের নিয়ে চিনকে মুখ খুলতে দেখা যায়। দুইপক্ষ যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে,' উভয় পক্ষ আফগানিস্তানে অবস্থিত সমস্ত সন্ত্রাসী সংগঠন, যা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি তৈরি করছে, তাকে গুঁড়িয়ে দিতে ও নির্মূল করার জন্য আরও দৃশ্যমান এবং যাচাইযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে, এবং সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে অন্য কোনও দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের জন্য আফগান ভূখণ্ড ব্যবহার করা এবং অন্য কোনও দেশকে বিপন্ন করা থেকে রুখে দিতেও চাইছে।'

    একইসঙ্গে চিন ও পাকিস্তানের ওই যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে,'উভয় পক্ষ আফগান ইস্যুতে নিবিড় যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় রাখতে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করতে, আফগান সরকারকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি করতে, মধ্যপন্থী নীতি গ্রহণ করতে, উন্নয়নের উপর মনোনিবেশ করতে, সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ অনুসরণ করতে এবং আফগানিস্তানকে স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্জনে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে একীভূত করতে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে সম্মত হয়েছে।' পাকিস্তানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ চিন বলছে,'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য অবদান এবং বিশাল ত্যাগকে চিন সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে।'

    পহেলগাঁও, পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলা, ২৬/১১ মুম্বই হানায় নেপথ্যের উৎসবিন্দুতে থাকা পাকিস্তান, চিনকে সঙ্গে নিয়ে দেওয়া যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে,'উভয় পক্ষই সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের সাথে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং সন্ত্রাসবাদ দমন ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা আরও গভীর করতে এবং চিন-পাকিস্তান বেল্ট অ্যান্ড রোড সহযোগিতা নিরাপদ ও মসৃণভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে সম্মত হয়েছে।'

    উল্লেখ্য, অগস্টেই পাকিস্তান, চিন, আফগানিস্তানের প্রতিনিধিরা কাবুলে বৈঠক করে সিপিইসির প্রজেক্টকে আফগানিস্তান পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে আহ্বান জানায়। তবে সেভাবে সেই কাজ এগোয় না। পাকিস্তান বহুবার আফগানিস্তানকে টিটিপি বা তেহরিক-এ-তালিবান- পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে আহ্বান জানায়। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের অন্দরে গত ২০২১ সাল থেকে টিটিপি একাধিক হানায় অভিযুক্ত। এদিকে, অক্টোবর মাস থেকে আফগানিস্তানে হানা দিয়ে স্ট্রাইক চালাচ্ছে পাকিস্তান। এরই মাঝে চিনকে সঙ্গে নিয়ে আফগানিস্তানের জঙ্গিদের গোষ্ঠীগুলিকে টার্গেট করে বার্তা দিল পাকিস্তান।

