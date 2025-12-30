Edit Profile
    Pakistan Army chief daughter marriage: নিজের ভাইপোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন আসিম মুনির! পাক সেনার সদর দফতরে হল অনুষ্ঠান

    পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের মেয়ের বিয়ে হল। রিপোর্ট অনুযায়ী, নিজের ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে অর্থাৎ ভাইপোর বিয়ে দিয়েছেন পাক সেনাপ্রধান। গত সপ্তাহে রাওয়ালপিন্ডিতে পাক সেনার সদর দফতরে এই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়।

    Published on: Dec 30, 2025 7:59 PM IST
    By Ayan Das
    পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের মেয়ের বিয়ে হল। (ছবি সৌজন্য রয়টার্স এবং মেটা এআই)
    পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের মেয়ের বিয়ে হল। (ছবি সৌজন্য রয়টার্স এবং মেটা এআই)

    পাকিস্তানি সাংবাদিক জাহিদ গিশকোরি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। এতে তিনি জানিয়েছেন, মুনিরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের ছেলের বিয়ে হয়েছে। অপর এক সাংবাদিক রাজা মুনিবও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। রাজা জানান, মুনির তাঁর মেয়েকে ভাই কাসিম মুনিরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। রাওয়ালপিন্ডিতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়।

    বিয়ে সংক্রান্ত একটি ভিডিয়োয় জাহিদ জানান, বরের নাম আবদুর রহমান। এটি একটি হাই-প্রোফাইল বিয়ে। রেহমান এর আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন। এই ভিডিয়োয় মুনিরের মেয়েদের সম্পর্কেও তথ্য দিয়েছেন গিশকোরি। তিনি বলেন, মুনিরের চার মেয়ে রয়েছে। এটি তার তৃতীয় মেয়ের বিয়ে, যাঁর নাম মাহনুর। আর বর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানাতে গিয়ে গিশকোরি বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন হওয়ার পর তিনি সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি সেনা কর্মকর্তাদের সিভিল সার্ভিস কোটায় সহকারী কমিশনার।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজ শরিফ, বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এবং প্রাক্তন সেনাপ্রধানরা এই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্টের বিয়েতে অংশ নেওয়ার খবরও পাওয়া গিয়েছিল। তবে সূত্র উদ্ধৃত করে জাহিদ জানিয়েছেন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট সেখানে আসেননি। তিনি বলেছিলেন যে এই বিয়েতে ৪০০ জনেরও বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন এবং সুরক্ষার কারণে বিবাহটি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিল।

    News/News/Pakistan Army Chief Daughter Marriage: নিজের ভাইপোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন আসিম মুনির! পাক সেনার সদর দফতরে হল অনুষ্ঠান
