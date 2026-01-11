Edit Profile
crown
    Pakistan Army Updates: ১১ টিটিপি জঙ্গি মেরে ভারতের নাম জপতে শুরু করল পাকিস্তানি সেনা

    ২০২৫ সালে ডুরান্ড লাইন বরাবর পাকিস্তানি ও আফগান সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের কেন্দ্রে ছিল 'তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান'। সেই জঙ্গি সংগঠনের ১১ জন সদস্যকে সম্প্রতি দুটি পৃথক অভিযানে খতম করেছে পাকিস্তান।

    Published on: Jan 11, 2026 12:19 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ১১ টিটিপি জঙ্গিকে খতম করে ভিত্তিহীন ভাবে 'ভারতীয় ছায়াযোদ্ধা' আখ্যা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে ডুরান্ড লাইন বরাবর পাকিস্তানি ও আফগান সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের কেন্দ্রে ছিল 'তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান'। সেই জঙ্গি সংগঠনের ১১ জন সদস্যকে সম্প্রতি দুটি পৃথক অভিযানে খতম করেছে পাকিস্তান। এবং সেই জঙ্গিদের খতম করে তাদের 'ভারতের প্রক্সি' হিসেবে আখ্যা দিল পাকিস্তানি সেনার আইএসপিআর।

    টিটিপি জঙ্গিদের খতম করে তাদের 'ভারতের প্রক্সি' হিসেবে আখ্যা দিল পাকিস্তানি সেনার আইএসপিআর।

    পাকিস্তানি সেনা জানিয়েছে, উত্তর ওয়াজিরিস্তানে একটি অপারেশনে ৬ জন জঙ্গি খতম হয়েছিল। অপরদিকে খুর্রম জেলায় অপর এক অভিযানে খতম হয় ৫ জঙ্গি। এদিকে পাকিস্তানি সেনা ভিত্তিহীন ভাবে অভিযোগ করেছে, এই টিটিপি জঙ্গিদের ভারত মদত দিচ্ছিল। এই টিটিপি জঙ্গিদের 'ফিতনা আল খোয়ারিজ' বলে সম্বোধন করে পাকিস্তান।

    ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে বাইতুল্লাহ মেহসুদের নেতৃত্বে পাকিস্তানের ফেডারেল শাসিত উপজাতি এলাকার বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীকে একত্র করে টিটিপি গঠিত হয়। এই গোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিকভাবে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আল-কায়েদা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক অভিযানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই জঙ্গি সংগঠনের জন্ম হয়েছিল। বর্তমানে টিটিপির মূল লক্ষ্য হল পাকিস্তানের সরকারকে সরিয়ে তাদের নিজস্ব মতাদর্শে একটি ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। পাকিস্তানের দাবি, টিটিপিকে আশ্রয় দিচ্ছে আফগান তালিবান। আর সেই সব জঙ্গি তারপর পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। এরই সঙ্গে ভিত্তিহীন ভাবে পাকিস্তান দাবি করছে টিটিপি আদতে ভারতের 'প্রক্সি' বা ছায়াযোদ্ধা।

    এই আবহে ২০২৫ সালের ৯ অক্টোবর মধ্যরাতের দিকে কাবুলের পূর্বাঞ্চলে শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর পাক সীমান্তে সেনা আউটপোস্টে পালটা হামলা চালায় আফগনরা। সেই হামলায় পাকিস্তানের ৫৮ সেনা জওয়ান নিহত বলে দাবি করে তালিবান। এদিকে পাক সেনা দাবি করে, তাদের ২৩ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। তারপর গত ১৪ অক্টোবর রাতে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। তাতে কমপক্ষে ১৫ আফগান নাগরিক এবং পাকিস্তানি আধাসামরিক বাহিনীর ৬ জন নিহত হয়েছিল। আর ৬ নভেম্বর ফের স্পিন বলডক অঞ্চলে পাকিস্তানের তরফ থেকে গুলি চালানো হয় সীমান্তের ওপারে।

