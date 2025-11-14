পাকিস্তানের মুখরক্ষা! শ্রীলঙ্কাকে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস মুনিরের, করজোড়ে কৃতজ্ঞতা নকভির

মঙ্গলবার দুপুরে ইসলামাবাদের একটি আদালতের বাইরে ভায়বহ গাড়ি বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১২ জনের। সেই বিস্ফোরণের খবর প্রকাশ্যে আসার পরই শ্রীলঙ্কার ৮ ক্রিকেটার প্রাণহানির আশঙ্কায় পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরার আর্জি জানান। এই আবহে পাক বোর্ডের প্রধান তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভিকে দেখা গেল, করজোড়ে লঙ্কাব্রিগেডকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন তিনি। কারণ ‘জঙ্গি’ হামলা সত্ত্বেও মাঝপথে সিরিজ ছেড়ে চলে যায়নি শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি ও সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির আশ্বাস দিয়েছেন, সে দেশে সফররত শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট দলকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হবে।
বৃহস্পতিবার রাওয়ালপিণ্ডিতে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান যে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল, সেটা হবে শুক্রবার। তার আগে শ্রীলঙ্কান কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ দূর করতে আশ্বাস দিয়েছেন নকভি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান বলেন, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার পর শ্রীলঙ্কার কর্মকর্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তবে, সেনাপ্রধানের পক্ষ থেকে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। নকভি শ্রীলঙ্কার এই সফর অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তকে ‘অসাধারণ সাহস ও পাকিস্তানের প্রতি আস্থার প্রতিফলন’ বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুশীলন করেছে শ্রীলঙ্কা। সে সময়েই মাঠে হাজির হন পাক বোর্ডের প্রধান তথা পাক মন্ত্রী নকভি। শ্রীলঙ্কার প্রত্যেক ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফের সঙ্গে করমর্দন করেন, বুকে জড়িয়ে ধরেন সকলকে। শুধু তাই নয়, হাতজোড় করে শ্রীলঙ্কার সকলকে ধন্যবাদ জানান নকভি। ইতিমধ্যে সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী আজম নজির তারার সংসদে জানান, শ্রীলঙ্কা সন্ত্রাস বিরোধী লড়াইয়ে পাকিস্তানকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। পাশাপাশি সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে আইনমন্ত্রীর উপস্থাপিত একটি প্রস্তাব গৃহীত করে, যাতে পাকিস্তান সফর চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য শ্রীলঙ্কা সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নকভি প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এটি দুই দেশের গভীর বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার প্রতিফলন।
পাকিস্তান বিস্ফোরণ ও ক্রিকেট
যে বিস্ফোরণ এই আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে, তা ঘটেছিল মঙ্গলবার দুপুরে ইসলামাবাদ জেলা আদালতের ঠিক বাইরে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, একটি গাড়িতে থাকা শক্তিশালী বিস্ফোরক থেকে অন্তত ১২ জন নিহত ও ২৫ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণ এতটাই তীব্র ছিল, যে ৬ কিলোমিটার দূর থেকেও শব্দ শোনা গিয়েছে। এই ঘটনার পর অনেকেরই স্মৃতিতে ফিরে এসেছে ২০০৯ সালের লাহোরের ভয়াবহ সন্ত্রাসি হামলা, যেখানে গুরুতর আহত হয়েছিলেন একাধিক শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়। সেই ঘটনার পর প্রায় এক দশক পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এমন প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান সফরে থাকা শ্রীলঙ্কা দলের স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তা বাড়ে। ইসলামাবাদের ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর জাতীয় দলের কয়েকজন সদস্য শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে জানান, তাঁরা আর পাকিস্তানে থাকতে চান না। কিন্তু কড়া অবস্থান নেয় শ্রীলঙ্কা বোর্ড। সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে যে কোনও খেলোয়াড় বা সাপোর্ট স্টাফ যদি সফর মাঝপথে ছেড়ে দেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পর্যালোচনা চলবে এবং প্রয়োজনে নেওয়া হবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।
