    Pakistan blamed for Delhi terror attack: ‘দিল্লি হামলার জন্য পাকই দায়ি! ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের ছক ছিল’

    ‘দিল্লি হামলার জন্য পাকিস্তানই দায়ি! ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের ছক ছিল’ - করা হল বিস্ফোরক অভিযোগ। গত ১০ নভেম্বর দিল্লিতে হামলা চালানো হয়। যা ২৬/১১ মুম্বই হামলার ১৭ তম বর্ষপূর্তির কয়েকদিন আগেইয

    Published on: Nov 23, 2025 10:06 AM IST
    By Ayan Das
    দিল্লি বিস্ফোরণের জন্য পাকিস্তানকে দায়ি করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস। তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশ সরাসরি যুদ্ধে ভারতকে হারাতে পারে না, তাই তারা জঙ্গি হামলা চালাচ্ছে। তাঁর কথায়, 'পাকিস্তান জানে যে তারা খোলা যুদ্ধে ভারতকে হারাতে পারবে না, তাই তারা পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা চালিয়েছে এবং দিল্লিতে সম্প্রতি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।' তিনি দেশের সুরক্ষা বাহিনীর প্রশংসা করে বলেন যে একটি ‘হোয়াইট কলার’ জঙ্গি মডিউল ফাঁস করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েে ৩০০০ কেজি বিস্ফোরক। যা মুম্বই এবং দেশের অন্যান্য শহরে জঙ্গি হামলার জন্য ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল।

    দিল্লি বিস্ফোরণের পরে পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তা বাহিনী। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এএফপি)
    দিল্লি বিস্ফোরণের পরে পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তা বাহিনী। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এএফপি)

    ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বোমা বিস্ফোরণের ছক ছিল, বিস্ফোরক ফড়ণবীস

    ফড়ণবীস বলেন, 'ভারত এই বিষয়গুলো আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছে এবং অভিযান চালিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রতি কোণে বোমা হামলা করা। আমাদের দেশের অনেক শহর-সহ মুম্বইও তাদের নিশানায় ছিল। যখন আমাদের ভারতীয় সংস্থাগুলি এর আঁচ পায় এবং তাদের উপর সরাসরি আক্রমণ করে, তখন তারা দিল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাদের উপস্থিতি দেখায়।' তিনি বলেন যে এই বিস্ফোরণে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

    '২৬/১১ হামলার সময় অপারেশন সিঁদুর চালানো হলে…'

    সেই রেশ ধরে অপারেশন সিঁদুরের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন দেবেন্দ্র ফড়ণবীস শনিবার বলেন যে সরকার যদি ২৬/১১ মুম্বই জঙ্গি হামলার পর অপারেশন সিঁদুরের মতো পদক্ষেপ করত, তবে ভারতে ফের হামলা করার কেউ সাহস পেত না। আর তিনি সেই মন্তব্য করেন মুম্বই হামলার ১৭ তম বার্ষিকীতে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়াতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে। তাঁর কথায়, ‘যদি আমরা এই বিষয়টি বুঝতে পারতাম এবং সেই সময়ে অপারেশন সিঁদুর চালানোর সাহস করতাম, তবে কেউ আমাদের উপর পুনরায় হামলা করার সাহস করত না।’

    ‘আমাদেরকে দেশের চোখ এবং কান হতে হবে’

    উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে মুম্বই জঙ্গি হামলায় অন্তত ১৬৬ জন নিহত হয়েছিলেন। ফড়ণবীস বলেন, '১৭ বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে এখনও ব্যথা আছে। আমরা এখানে শহিদ এবং বীরদের শ্রদ্ধা জানাতে একত্রিত হয়েছি। মনে রাখবেন যে সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি এখনও বিদ্যমান এবং আমাদের সতর্ক থাকার প্রয়োজন। আমাদেরকে দেশের চোখ এবং কান হতে হবে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, তবে আমরা নিরাপদ।'

