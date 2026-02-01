Edit Profile
    Pakistan on India Match: স্ল্যাপ ডে-তে অভিষেকদের মুখে পড়ার ভয়? WCতে পাকিস্তানের খেলা নিয়ে মুখ খুলল শেহবাজ সরকার

    ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালিত হয়। তার পরের দিনটি ১৫ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় স্ল্যাপ ডে হিসাবে। সেই দিন পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে।

    Published on: Feb 01, 2026 9:26 PM IST
    By Sritama Mitra
    শেষবার দুবাইতে এশিয়া কাপে সূর্যবাহিনীর হাতে বেধড়ক বাউন্ডারি খেয়ে লজ্জার হার সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল পাকিস্তানের সলমন আঘার টিম। সেই টি২০ সিরিজে ভারত চ্যাম্পিয়ন হলেও সলমনদের পিসিবি চিফ মহসিন নকভি নিয়ে গিয়েছেন ট্রফি। এরপর, ভারতে আয়োজিত হতে চলা ২০২৬ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বিসিবির জেদের জেরে খেলার আগেই বাংলাদেশের ছিটকে যাওয়ার ঘটনায়, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন নকভিরা। তার জেরে পাকিস্তানের তরফে হুঁশিয়ারিও এসেছিল, যে তারা বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারেন। তবে এবার ইসলামাবাদ জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা বিশ্বকাপ বয়কট করছে না। তবে, বিশ্বকাপে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালের ম্যাচটি বয়কট করছে।

    স্ল্যাপ ডে-তে অভিষেকদের মুখে পড়ার ভয়!WCতে পাকের খেলা নিয়ে মুখ খুলল শেহবাজ সরকার
    ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালিত হয়। তার পরের দিনটি ১৫ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় স্ল্যাপ ডে হিসাবে। সেই দিন পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে। আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬-এর শিডিউল অনুযায়ী, সেদিন কলম্বোতে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ। সেই ম্যাচ বয়কটের ডাক দিয়েছে মহসিন নকভির পিসিবি। তবে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে বারবার 'হাত পাতা' পাকিস্তান এই বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচ খেলবে বলে জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, এই বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ ভারত। তবে তার সহ আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কা। কারণ পাকিস্তান ও ভারত একে অপরের দেশের মাটিতে না খেলার সিদ্ধান্তে রয়েছে। সেই মতো পাকিস্তান জানিয়েছে তাদের টিম সলমন আঘার নেতৃত্বে কলম্বোয় যাবে। কিন্তু তারা সূর্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ১৫ ফেব্রুয়ারির স্ল্যাপ ডের এই হাইভোল্টেজ ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবে না! উল্লেখ্য, এশিয়া কাপে ভারতের হাতে নাকানিচোবানি খাওয়া সলমনম আঘার দল এখনও সেই হারের প্রতিশোধ নিয়ে উঠতে পারেনি। তারই মাঝে এই ১৫ ফেব্রুয়ারির ম্যাচ তারা বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

    আইসিসি কী করতে পারে?

    ভারতের সাথে না খেলার সিদ্ধান্ত টুর্নামেন্টের নির্দেশিকাগুলির স্পষ্ট লঙ্ঘন হওয়ায় আইসিসি কী পদক্ষেপ নেয় তা দেখার বিষয়। এটাও লক্ষণীয় যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঠিক আগে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ভারতের সাথে খেলার জন্য পাকিস্তানের অনুরোধ গৃহীত হয়েছিল, এবং তাই, ভারতের সাথে খেলতে অস্বীকৃতি জানানোর কোনও কারণ নেই। পাকিস্তানের এই অবস্থানের কোনও যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই। এর আগে, পাকিস্তান ভারত এই বিশ্বকাপে পাকিস্তান খেলবে কি না, তা ঠিক করকে নকভি ছুটেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে।

    পাকিস্তান কী জানিয়েছ

    এর আগে, আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়া নিয়ে নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশ দাবি তোলে তারা ভারতের মাটিতে ম্যাচ খেলবে না। তারা চেয়েছিল শ্রীলঙ্কার মাটিতে ম্যাচ খেলতে। বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ড তাদের জেদ ধরে রাখে। শেষমেশ বিশ্বকাপ থএকে সরে যেতে হয় বাংলাদেশকে। তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ নাটকীয় পদক্ষেপ করতে শুরু করে পাকিস্তান। শেষমেশ ইসলামাবাদের শেহবাজ সরকার জানিয়েছে, 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান সরকার পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে ২০২৬ সালের আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের অনুমোদন দিয়েছে, তবে, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ভারতের বিপক্ষে নির্ধারিত ম্যাচে পাকিস্তান ক্রিকেট দল মাঠে নামবে না।'

