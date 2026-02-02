Edit Profile
    Pakistan Cricket Contro: ঘরের মাঠে নির্লজ্জ ‘চোট্টামি’ পাকিস্তানের টি২০ দলের! অজি ক্রিকেটার কুপারের আউট নিয়ে বিতর্ক

    পাকিস্তানের ক্রিকেটে নয়া বিতর্ক!

    Published on: Feb 02, 2026 6:21 PM IST
    By Sritama Mitra
    একদিকে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড, টি২০ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে নয়া বার্তা দিয়ে তাদের ‘নাটক’ তুঙ্গে রেখেছে, অন্যদিকে, পাকিস্তানের টি২০ দল, ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক বিতর্কিত স্টাম্পিং-র জেরে চর্চার পারদ চড়িয়ে রেখেছে! সদ্য শেষ হয়েছে অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের টি২০ সিরিজ। ঘরের মাঠে এই সিরিজ জিতেছেন আঘারা। তবে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার কুপার কনোলির আউট ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যা নিয়ে পাকিস্তানের ক্রিকেট ঘিরে নির্লজ্জ ‘চোট্টামি (চোরামি)’র অভিযোগ উঠছে।

    ঘরের মাঠে নির্লজ্জ ‘চোট্টামি’ পাকিস্তানের টি২০ দলের! কুপারের আউট নিয়ে বিতর্ক
    ঘরের মাঠে নির্লজ্জ ‘চোট্টামি’ পাকিস্তানের টি২০ দলের! কুপারের আউট নিয়ে বিতর্ক

    বল করেছিলেন মহম্মদ নওয়াজ। খোয়াজা নফায় ছিলেন উইকেটের পিছনে। কুপার ক্রিজ থেকে বের হন, নাফায়ের হাতে ছিল বল, নাফায় হাত ঠেকান উইকেটে, দাবি করেন কুপারের স্টাম্পিং এর। অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা আম্পায়ারও দিয়ে দেন আউট। তবে এখানেই আসল রহস্য লুকিয়ে! অভিযোগ উঠছে, পাকিস্তানের নাফায়ের ডান হাতে ছিল বল, আর তিনি বাঁ হাত দিয়ে স্টাম্প ভাঙেন। বলা হচ্ছে, নিয়ম অনুসারে কনোলি আউট ছিলেন না। পাকিস্তানের ঘরের মাঠের এই সিরিজে কুপার কনোলির এই আউট ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই ঘটনা যখন ঘটে, তখন অস্ট্রেলিয়া ৮৬ রানে ৬ উইকেট খুইয়েছে। অস্ট্রেলিয়া টিম ১০০ রানের মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে এই ম্যাচ হারে। তবে, প্রশ্ন যেমন উঠছে আম্পায়ারিং নিয়ে, তেমনই প্রশ্ন উঠছে, পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের খেলার প্রতি সততা নিয়ে।

    সদ্যই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ ভারতের দিকে আঙুল তুলে আইসিসিকে বিঁধে দাবি করেছিলেন, ক্রিকেটের ‘জেন্টিলম্যান্স গেম’ চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন (নিউজ এইট্টিনের এক প্রতিবেদন অনুসারে)। আর সেি খোয়াজা আসিফের দেশেরই খোয়াজা নাফায়ের এই স্টাম্পিং ‘জেন্টিলম্যান্স গেম’ নিয়ে নতুন করে এক প্রশ্ন তুলে দিল।

    অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের এই সিরিজে এই স্টাম্পিংই প্রথম বিতর্কিত ঘটনা নয়। এর আগে, অস্ট্রেলিয়ার ক্যামেরন গ্রিন ‘চাকিং’ এর অভিযোগ করেন উসমান তারিকের দিকে। যা ঘিরে পাকিস্তানি বোলার উসমান স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হন। পরিস্থিতি ঘিরে পারদ চড়তে থাকে।

    উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই প্রথম টি২০ সিরিজ জিতল পাকিস্তান। তাদের ক্যাপ্টেন আঘা জানিয়েছেন, তাঁদের পারফরম্যান্সের 'একই তীব্রতা নিয়ে আবার আসতে চাই এবং একই শক্তি নিয়ে বিশ্বকাপে যেতে চাই।' তবে পাকিস্তানের সরকার জানিয়েছে, তারা ভারতের সঙ্গে বিশ্বকাপ টি২০তে খেলবে না ম্যাচ। তবে বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচ তারা খেলবে। এই পরিস্থিতি মাঝে কনোলির আউট বিতর্ক নতুন করে পাকিস্তানকে বিতর্কের পাঁকে ফেলেছে!

