    Pakistan: ভারতের Op সিঁদুরে ঘায়েল পাকিস্তান যুদ্ধবিমান বেচে আইএমএফ ঋণ মেটানোর স্বপ্নে বিভোর! খবরে মন্ত্রী খোয়াজা

    শুধু আইএমএফ নয়। সৌদি আরবের কাছেও বিপুল ঋণ রয়েছে পাকিস্তানের।

    Published on: Jan 08, 2026 4:06 PM IST
    By Sritama Mitra
    আইএমএফ-র ঋণ মেটানোর তাগিদে পাকিস্তান সদ্য তার জাতীয় এয়ারলাইন্স ‘পিআইএ’ বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে। কিছু মাস আগে ভারতের অপারেশন সিঁদুর পাকিস্তানের বায়ুসেনার কঙ্কালসার প্রতিরক্ষার চেহারা বের করে দিয়েছে! এই অবস্থায় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আসিফ খোয়াজা বলছেন, তাঁরা চিনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বানানো যুদ্ধবিমান বিক্রি করেই আইএমএফ (ইন্টার ন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড)র সমস্ত ঋণ মিটিয়ে ফেলবেন!

    ভারতের Op সিঁদুরে ঘায়েল পাকিস্তান যুদ্ধবিমান বেচে IMF ঋণ মেটানোর স্বপ্নে বিভোর! (REUTERS)
    ভারতের Op সিঁদুরে ঘায়েল পাকিস্তান যুদ্ধবিমান বেচে IMF ঋণ মেটানোর স্বপ্নে বিভোর! (REUTERS)

    করাচির জিও টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আসিফ খোয়াজা দাবি করেন, ভারতের সঙ্গে তাঁর দেশের চারদিনের যুদ্ধের পর থেকেই নাকি পাকিস্তানের সামরিক সামগ্রী বিক্রির ‘অর্ডার’ বেড়ে যাচ্ছে। আসিফ বলছেন,'আমাদের বিমান পরীক্ষা করা হয়েছে, এবং আমরা এত বেশি অর্ডার পাচ্ছি যে ছয় মাসের মধ্যে পাকিস্তানকে আর আইএমএফের প্রয়োজন হবে না।' এছাড়াও আসিফ বলছেন,'এই মুহূর্তে, এই পর্যায়ে পৌঁছানোর পর আমরা যে পরিমাণ অর্ডার পাচ্ছি তা উল্লেখযোগ্য কারণ আমাদের বিমানগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে।' এদিকে, সৌদি আরবের কাছে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ চোকাতে পারেনি পাকিস্তান। রয়টার্সের এক প্রতিবেদন অনুসারে, পাকিস্তান, সৌদি আরবের সাথে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারের ঋণ মেটানোর ক্ষেত্রে, চিনের সাথে যৌথভাবে তৈরি জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান সম্পর্কিত একটি সামরিক চুক্তিতে রূপান্তর করার জন্য আলোচনা করছে।

    সদ্য পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সখ্যতা বেড়েছে। সেই আবহে বাংলাদেশের বায়ুসেনা প্রধান সদ্য গিয়েছিলেন পাকিস্তানে। আর সেখানেই চিন-পাকিস্তানের যৌথ উদ্যোগে তৈরি যুদ্ধবিমান জেএফ১৭ কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ঢাকা। এই আবহে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জিও টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে, যুদ্ধবিমান বিক্রি করে আইএমএফ ঋণ মেটানোর বার্তা দেন।

    আসিফের দাবি, গোটা বিশ্ব দেখে ফেলেছে পাকিস্তানের সামরিক শক্তি। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের মুরিদকে, বাহাওয়ালপুর, কিরানা হিলসে ভারতের সংহারক অভিযানের বেশ কয়েক মাস পর এমন দাবি করছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। পাকিস্তানের এক প্রাক্তন এয়ার মার্শাল দাবি করেছেন, যে ৬ টি দেশ পাকিস্তানের তৈরি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে আগ্রহী হয়েছেন।

    অন্যদিকে ঋণের অঙ্কের হিসাব বলছে, ২০২৩ সালে আইএমএফ পাকিস্তানের জন্য ৭ বিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি অনুমোদন করে, যে পাকিস্তান ২৩তম দেশ। তবে, এই ঋণের সঙ্গেই ইসলামাবাদের জন্য আসে কঠোর আর্থিক সংস্কারের শর্তাবলী। পিআইএর বেসরকারীকরণ সেই পরিকল্পনার অংশ ছিল।

