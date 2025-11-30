Edit Profile
    Rajnath Singh on Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরে শিক্ষা পেয়েছে পাকিস্তান, তাও শুধরে যায়নি, হুংকার রাজনাথের

    অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে ন'টি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে অদম্য সাহস দেখিয়েছিল ভারতীয় সামরিক বাহিনী। ভারতের প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের একাধিক সামরিক ঘাঁটির কোমর ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও পাকিস্তান শুধরে যাওয়ার পথে হাঁটেনি।

    Published on: Nov 30, 2025 11:50 AM IST
    By Ayan Das
    অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে ন'টি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে অদম্য সাহস দেখিয়েছিল ভারতীয় সামরিক বাহিনী। ভারতের প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের একাধিক সামরিক ঘাঁটির কোমর ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও পাকিস্তান শুধরে যাওয়ার পথে হাঁটেনি। বরং পাকিস্তানের যে আচরণ, সেজন্য সীমান্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। এমনটাই জানিয়েছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি মুসৌরির লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে শততম ফাউন্ডেশন কোর্সের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণরত আধিকারিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জাতীয় স্বার্থরক্ষায় তাঁদের ভূমিকা বোঝার জন্য এবং বীর সৈনিকদের মতো যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দেন।

    রাজনাথ সিং। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    রাজনাথ সিং। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    'ন্যূনতম সরকার, সর্বাধিক প্রশাসন'

    কালিন্দি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে প্রশাসন এবং জাতীয় সুরক্ষার মধ্যে আরও ভালো সমন্বয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'ন্যূনতম সরকার, সর্বাধিক প্রশাসন' এবং 'সংস্কার, সম্পাদন ও রূপান্তর'-এর মন্ত্রের কথা উল্লেখ করে তিনি আত্মনির্ভর ও উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে গতি সঞ্চার করার কথা বলেন।

    ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে কী বললেন রাজনাথ?

    রাজনাথ বলেন যে ২০১৪ সালে যখন এনডিএ সরকার গঠিত হয়েছিল, তখন ভারত অর্থনীতির নিরিখে একাদশতম স্থানে ছিল। গত নয়-দশ বছরে ভারত চতুর্থ স্থানে পৌঁছেছে। মর্গ্যান স্ট্যানলির মতো আর্থিক সংস্থাগুলি বলছে, আগামী দু'তিন বছরের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে। এর আগে রাজনাথ সিং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান এবং ওডিওপি গ্যালারির উদ্বোধন করেন।

