Pakistan fan apology to Bangladesh: কেঁদে-কেঁদে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাইল পাকিস্তানি! বলল ‘আপনাদেরও মুখ কালো করল’
কেঁদে-কেঁদে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাইলেন পাকিস্তানি ভক্ত! কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে ভারতের বিরুদ্ধে ৬১ রানে (টেস্টে এক ইনিংস ও ৫০০ রানের বেশি ব্যবধানে হারের মতো) হারের পরে পাকিস্তানের ওই ভক্ত বললেন, ‘আপনাদেরও (বাংলাদেশ) মুখ কালো করল।’
ভারতের কাছে হারের পরে কাঁদতে-কাঁদতে বাংলাদেশিদের কাছে ক্ষমা চাইলেন পাকিস্তানি ভক্ত। রবিবার কলম্বোয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচে বাবর আজম, সলমন আলি আঘাদের ৬১ রানে হারিয়ে দিয়েছে ভারত। স্রেফ হারিয়ে দিয়েছে বললেও ঠিক হবে না, হাসতে-হাসতে উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তানকে। জয়ের ব্যবধান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে কতটা লজ্জাজনক হারের মুখে পড়তে হয়েছে উসমান তারিক, শাহিন শাহ আফ্রিদিদের। অথচ সেই ম্যাচে একেবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের প্রত্যাশা করেছিলেন পাকিস্তানি ভক্তরা। বিশেষত বাংলাদেশ বিশ্বকাপ না খেলায় ভারত ম্যাচ বয়কট করা নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) যে নাটক করেছিল, সেটার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশিদের একাংশও সলমনদের হয়ে গলা ফাটাচ্ছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন যে ভারতকে হারিয়ে দিক পাকিস্তান।
‘আপনাদেরও মুখ কালো করে দিয়েছে’, কেঁদে ফেললেন পাকিস্তানি
কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি। তারপরই কাঁদতে-কাঁদতে বাংলাদেশিদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন এক পাকিস্তানি ভক্ত। কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামের বাইরে ওই পাকিস্তানি বলেন, ‘সরি, বাংলাদেশের মানুষজন। আমাদের দল শুধুমাত্র আমাদের মুখ কালো করেনি, আপনাদেরও মুখ কালো করে দিয়েছে। পাকিস্তান দলকে নিয়ে আপনারা অনেক আশা করেছিলেন। আমিও অনেক আশা করেছিলাম যে আজ পাকিস্তান জিতবে; আর নিজের জন্য বা পাকিস্তানের জন্য সেই জয়টা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করব না, বরং বাংলাদেশের সব মানুষের জন্য উচ্ছ্বাস প্রকাশ করব।’
আমরা যেন একসঙ্গে সেলিব্রেট করতে পারি, আশা পাকিস্তানির
সেইসঙ্গে ওই পাকিস্তানি ভক্ত বলেন, ‘বাংলাদেশিরা আমার ভাই। বিসিসিআই (ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড) যে অবিচার করেছিল, তার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশিদের সেটা প্রাপ্য ছিল। কিন্তু ভাগ্যের কী পরিহাস। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। আল্লাহের পরিকল্পনা আল্লাহ জানেন। আপনারা (বাংলাদেশিরা) আশা ছাড়েননি। আমিও আশা ছাড়িনি। আমারও কষ্ট হয়েছে। তবে এখনও একটা আশা আছে। আমরা এখনও টুর্নামেন্ট টিকে আছি। আল্লাহ যেন আমাদের ট্রফি জিতিয়ে দেয়। আর একটা ম্যাচ যেন হয় ভারতের সঙ্গে। আর আমার বাংলাদেশি ভাইদের সঙ্গে (জয়) সেলিব্রেট করব। আমার নিজের থেকে বেশি বাংলাদেশি ভাইদের জন্য কষ্ট হচ্ছে।’
পাকিস্তানি ভক্তকে কটাক্ষ বাংলাদেশিদের
যদিও পালটা ওই পাকিস্তানি ফ্যানকে কটাক্ষ করেছেন বাংলাদেশিদের একাংশ। এক নেটিজন বলেন, 'আমরা খেলতে পারছি না সেজন্য দুঃখ আছে। তোরা হারছো, সেজন্য আমাদের কী?' একইসুরে একজন কটাক্ষ করে বলেন, ‘নাটক কম করো পিও!! ওরাও (পাকিস্তানি ভক্ত) নাটকবাজ হয়ে গিয়েছে।’ একজন আবার বলেন, ‘তুমি খুব অভিনয় করতে পারো। অভিনয়ের জন্য তুমি সেরা।’
