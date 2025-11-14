Edit Profile
    Pakistan IMF Loan Latest Update: অপারেশন সিঁদুর ২.০-র গুঞ্জন শুরু হতেই পাকিস্তানকে ১২০ কোটি ডলার দেবে IMF?

    দিল্লি বিস্ফোরণের পর থেকেই অপারেশন সিঁদুর ২.০-র গুঞ্জন শুরু হয়েছে ফের। তা নিয়ে ইসলামাবাদেরও হৃদকম্পন বেড়ে গিয়েছে। এরই মাঝে ফের আইএমএফ বেলআউট প্যাকাজ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

    Published on: Nov 14, 2025 12:33 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    এর আগে অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন পাকিস্তানকে ঋণের অনুমোদন দিয়েছিল আইএমএফ। আর এবার অপারেশন সিঁদুর ২.০-র গুঞ্জন শুরু হতেই ফের ঋণের অনুমোদন দিল আইএমএফ। রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানকে ১২০ কোটি ডলার ঋণ দিতে আগামী ৮ ডিসেম্বর বৈঠকে বসবে আইএমএফ-এর এক্সিকিউটিভ কমিটি। এই বৈঠকেই নির্ধারণ করা হবে পাকিস্তানের জন্য ঋণের অনুমোদন দেওয়া হবে কি না। প্রসঙ্গত, দিল্লি বিস্ফোরণের পর থেকেই অপারেশন সিঁদুর ২.০-র গুঞ্জন শুরু হয়েছে ফের। তা নিয়ে ইসলামাবাদেরও হৃদকম্পন বেড়ে গিয়েছে। এরই মাঝে ফের আইএমএফ বেলআউট প্যাকাজ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

    প্রসঙ্গত, আইএমএফের এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি প্রকল্পের আওতায় সাত বিলিয়ন ডলারের সহায়তা পাওয়ার কথা পাকিস্তানের। সেই প্রকল্পেরই প্রথম দফার টাকা পাকিস্তানকে দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে বৈঠকে বসবে আইএমএফ। এছাড়া রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড সাসটেইনিবিলিটি ফান্ড প্রকল্পের অধীনে ১.২ বিলিয়ন ডলার ঋণ পাওয়ার কথা পাকিস্তানের। তার মধ্যে ২০০ মিলিয়ন ডলারের কিস্তি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে ৮ ডিসেম্বরের বৈঠকে।

    এদিকে ভারত অভিযোগ করে আসছে, আইএমএফ-এর অর্থ কাজে লাগিয়ে সন্ত্রাসবাদে মদত দেয় পাকিস্তান। এই আবহে পাকিস্তানকে আইএমএফ-এর দেওয়া ঋণের বিরোধিতা করে আসছে ভারত। এর আগে অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানকে যখন আইএমএফ ঋণ দেয়, সেই সংক্রান্ত ভোটাভুটি থেকে বিরত থেকেছিল ভারত। সেই সময় পাকিস্তানকে ১০০ কোটি ডলারের ঋণ দিয়েছিল আইএমএফ। পাকিস্তানকে দেওয়া বেলআউট প্যাকেজের বিষয়টি আইএমএফ যাতে পুনর্বিবেচনা করে, তার দাবি জানিয়েছিল ভারত।

    অবশ্য আইএমএফের বক্তব্য ছিল, পাকিস্তান সর্বশেষ ঋণের কিস্তি পাওয়ার জন্য 'প্রয়োজনীয় সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে'। এদিকে ঋণ নিয়ে পাকিস্তানকে ১১টি নতুন শর্ত দিয়েছিল আইএমএফ। এসব শর্তের মধ্যে ছিল ঋণ পরিশোধ, বিদ্যুতের সারচার্জ বৃদ্ধি, আমদানিতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ইত্যাদি। গত ১৪ অক্টোবর আইএমএফ ও পাকিস্তানের মধ্যে স্টাফ লেভেল অ্যাগ্রিমেন্ট হয়েছিল। এই আবহে আইএমএফ আগামী বৈঠকে খিয়ে দেখবে, এই সব শর্ত পাকিস্তান পূরণ করেছে কি না।

